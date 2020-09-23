Садыков Шамиль Мухаметович
Общая информация
Родился 27 октября 1977 года в с. Шали Пестречинского района Республики Татарстан.
Образование
2000 г. — окончил Казанский Государственный Университет по специальности «журналист».
Трудовая деятельность
1997-1999 гг. — корреспондент, редактор службы новостей Телекомпании «Эфир».
1999-2000 гг. — редактор новостей Гостелерадиокомпании «Татарстан».
2000-2007 гг. — главный редактор Телерадиокомпании «Казань».
2007-2008 гг. — пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
2008-2013 гг. — директор службы новостей Телекомпании «Эфир».
2013-2015 гг. — исполнительный директор Телекомпании «Эфир-Набережные Челны».
2015-2016 гг. — руководитель пресс-службы Производственно-строительного объединения «Казань».
С 2016 гг. — генеральный директор ИА «Татар-информ».
С 2019 г. — генеральный директор АО «Татмедиа».
Награды и звания
Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан.
Награжден благодарственными письмами мэра города Казани (2005 г.), Кабинета Министров РТ (2011 г.), АО «Татмедиа» (2017 г.), Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям РТ (2017 г.), председателя Попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» (2019 г.), почетными грамотами главы администрации города Казани (2005 г.), ЦИК РТ (2016 г.), Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (2018 г.), Роспечати (2018 г.), благодарностью АО «Татмедиа» по итогам работы за lll квартал 2019 г.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, ул. Декабристов, 2
- Телефон: (843) 222-0-999
- Email: tatmedia@tatmedia.ru
- Сайт: http://www.tatmedia.ru/aotatmedia/
Дата последнего обновления: 23.09.2020