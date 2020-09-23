Садыков Шамиль Мухаметович

Общая информация

Родился 27 октября 1977 года в с. Шали Пестречинского района Республики Татарстан.

Образование

2000 г. — окончил Казанский Государственный Университет по специальности «журналист».

Трудовая деятельность

1997-1999 гг. — корреспондент, редактор службы новостей Телекомпании «Эфир».

1999-2000 гг. — редактор новостей Гостелерадиокомпании «Татарстан».

2000-2007 гг. — главный редактор Телерадиокомпании «Казань».

2007-2008 гг. — пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

2008-2013 гг. — директор службы новостей Телекомпании «Эфир».

2013-2015 гг. — исполнительный директор Телекомпании «Эфир-Набережные Челны».

2015-2016 гг. — руководитель пресс-службы Производственно-строительного объединения «Казань».

С 2016 гг. — генеральный директор ИА «Татар-информ».

С 2019 г. — генеральный директор АО «Татмедиа».

Награды и звания

Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан.

Награжден благодарственными письмами мэра города Казани (2005 г.), Кабинета Министров РТ (2011 г.), АО «Татмедиа» (2017 г.), Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям РТ (2017 г.), председателя Попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» (2019 г.), почетными грамотами главы администрации города Казани (2005 г.), ЦИК РТ (2016 г.), Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (2018 г.), Роспечати (2018 г.), благодарностью АО «Татмедиа» по итогам работы за lll квартал 2019 г.

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