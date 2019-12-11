Тайны Фемиды: казанский суд засекретил дело судьи Фирсовой

Подсудимая в мантии не доверяет рассмотрение своего дела татарстанским судьям

Сегодня в Московском райсуде Казани намечен старт процесса над федеральным судьей Мариной Фирсовой, обвиняемой в мошенничестве. По решению председательствующего процесс уже объявлен закрытым с целью защитить не государственную, а «иную охраняемую законом тайну». Каким законом и в какой сфере — объяснять в суде не сочли нужным. Как выяснило «Реальное время», решение районной Фемиды вызвало недоумение даже у подсудимой. Впрочем, она считает, что ни Московский райсуд, ни любой другой суд Татарстана не вправе рассматривать ее дело.

«Принято решение о рассмотрении в закрытом режиме»



Дело судьи Ново-Савиновского райсуда Казани поступило в Московский райсуд еще 14 ноября. Правда, больше двух недель и даже после назначения даты заседания фамилия обвиняемой в базе Фемиды была скрыта — обычно подобный порядок применяется лишь делам с участием несовершеннолетних и сексуальном насилии. Но уж никак не по делам о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с предполагаемым ущербом в 50 тысяч рублей.

После вопросов «Реального времени» в пресс-службу суда в его базе наконец отразились сведения о рассмотрении дела Марины Фирсовой. «Судьей принято решение о рассмотрении в закрытом режиме», — сообщила пресс-секретарь Мария Корнилова.

В свою очередь, в прокуратуре и Следкоме уточнили — сведений, составляющих государственную тайну, в деле Фирсовой на момент передачи в суд не было. Сама обвиняемая ходатайств о засекречивании в суд тоже не подавала и очень удивилась, получив постановление о назначении судебного заседания с указанием: «Суд считает необходимым рассмотреть данное дело в закрытом режиме».

На вопросы о мотивах подобного решения в суде ответили ссылкой на пункт 1 части 2 статьи 241 УПК РФ «Гласность»: «Закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда в случаях, когда разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны». Акцент в объяснениях журналисту сделали на слове «иной» и этим ограничились.

Дело поступило в Московский райсуд еще 14 ноября. Правда, больше двух недель и даже после назначения даты заседания фамилия обвиняемой в базе Фемиды была скрыта — обычно подобный порядок применяется лишь делам с участием несовершеннолетних и сексуальном насилии. Фото moskovsky.tat.sudrf.ru

Заметим, судить коллегу поручено судье Сергею Якунину. Его сын-прокурор недавно представлял гособвинение в Верховном суде РТ по делу мирового судьи в отставке Эльмиры Зиганшиной, обвинявшейся в посредничестве взятке 510 тысяч рублей и приговоренной к 4 годам колонии за покушение на такое посредничество. Неприятный для системы процесс Верховный суд Татарстана не закрывал.

Оба дела против судей расследовали в 3-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. После того как Квалифколлегия судей РТ и Высшая квалифколлегия судей РФ дали добро на уголовное преследование Зиганшиной и Фирсовой Александру Бастрыкину.

В чем обвиняют судью Фирсову

Эта история началась с решения мирового судьи Ново-Савиновского района Казани по спору за алименты. Ответчика Балымова обязали выплачивать на свою дочку 25% с дохода. Но бывшая жена попросила вместо процента фиксированную сумму, и 20 февраля 2017 года мировой судья Рустем Муртазин удовлетворил это требование. Вот только новая семья Балымова оказалась не готова отдавать по 8 тысяч рублей в месяц.

По версии обвинения, супруга ответчика Балашова обратилась к адвокату Юлии Халиковой, и та в марте 2017-го подала апелляционную жалобу в интересах Балымова в Ново-Савиновский райсуд Казани — попросила вернуть прежний порядок взыскания.

Дальше Халикова, как полагают силовики, решила задействовать личные связи и прямо у здания Ново-Савиновского райсуда встретилась с судьей по гражданским делам Мариной Фирсовой, предложив ей за нужное решение 50 тысяч рублей и получив согласие. Жалобу по делу Балымова на тот момент уже распределили другому судье.

На предварительном следствии было установлено: Халикова озвучила просьбу Балашовой и 5 мая получила от нее 50 тысяч рублей. Предполагаемая передача от адвоката судье, по версии обвинения, состоялась 10 мая на проспекте Ямашева в районе кафе «Старый амбар».

15 мая Ново-Савиновский райсуд удовлетворил жалобу Балымова о замене фиксированной суммы алиментов процентами. Решение было признано законным. Никаких претензий выносившему его судье следователи не предъявляли. Более того, сняли подозрения в посредничестве взятке с самой Марины Фирсовой, посчитав, что та всего лишь собиралась подзаработать путем мошенничества.

4 декабря от лица Фирсовой председательствующему судье Якунину подано ходатайство о передаче материалов уголовного дела для определения подсудности в Верховный суд России. Фото prometheus.ru

К делу приобщили рассекреченную запись разговора адвоката от 10 мая 2017 года. По данным источников «Реального времени», на той записи собеседница Халиковой якобы говорит, что муж денег требует, баню надо строить, и дает понять, что всей суммой воспользоваться не сможет. На одном из заседаний ВККС судья Фирсова уверяла — речь шла о деньгах за косметологические процедуры. Версия была проверена и оказалось — услугами косметологов судья воспользовалась за пару месяцев до того разговора с адвокатом.

В отношении Халиковой и Балашовой уголовное преследование прекращено за деятельным раскаянием. В деле о мошенничестве Балашова получила статус потерпевшей.

Обвиняемая татарстанским судам не доверяет

Марина Фирсова вину не признает. Ранее в видеообращении к Владимиру Путину она просила «пресечь произвол республиканских следователей и не допустить ее незаконного привлечения к уголовной ответственности на основании заведомо ложных показаний» и «записи телефонных переговоров на бытовые темы».

— В тот день, на который указывает Халикова, я здание суда до окончания рабочего времени не покидала и о преступных намерениях адвоката Халиковой ничего не знала. Более того, у следствия имеется запись разговоров Халиковой, где она вымогает деньги со своего доверителя Балашовой, пугая вынесением отрицательного решения судом по ее жалобе, — заявила Фирсова, а еще упрекнула органы судейского сообщества республики в необъективности.

4 декабря от лица Фирсовой председательствующему судье Якунину подано ходатайство о передаче материалов уголовного дела для определения подсудности в Верховный суд России. По мнению обвиняемой, рассматривать этот вопрос и ее дело по существу судьи Московского райсуда Казани и судьи Верховного суда РТ не имеют права в силу обстоятельств, «которые могут поставить под сомнение» их объективность и беспристрастность.

Так, Марина Фирсова утверждает: судья Якунин уже сформировал мнение по ее делу, поскольку при рассмотрении ее жалобы на оперативные мероприятия без дачи согласия ККС, признал действия сотрудников ФСБ законными и «в ходе заседания открыто вставал на сторону следствия и прокуратуры». Сомневается она и в объективности председателя Московского райсуда Константина Галишникова, заявляя, что знакома с ним 20 лет, еще со времен его прокурорской работы, а в 2007-м они вместе летали в США по программе «Открытый мир». Фирсова считает, что при таких обстоятельствах председатель должен был заявить самоотвод всему составу суда.

В 2017-м Фирсова вошла в состав ККС РТ — так называемого суда над судьями. Фото Ирины Плотниковой

Также судья Фирсова напоминает — с 1993-го по 2005 год она работала в Верховном суде Татарстана, в том числе в качестве помощника Ильгиза Гилазова, ныне возглавляющего этот суд. Причем это обстоятельство в апреле 2019 года стало причиной для решения административной коллегии ВС РТ о полном самоотводе и передаче административного иска Фирсовой для определения подсудности в Москву. В июле 2019-го Верховный суд России постановил — направить иск казанской судьи к экс-главе Следкома Павлу Николаеву в Чувашию, а уже там это дело прекратили.

С 2005 по 2012 годы Марина Фирсова отработала мировым судьей, после чего указом президента была назначена федеральным судьей Ново-Савиновского суда. А в 2017-м вошла в состав ККС РТ — так называемого суда над судьями.

Обвиняемая уверена: после первоначального отказа Бастрыкину в даче согласия на ее преследование, на членов ККС было оказано серьезное давление, что повлекло отмену их решения в административном порядке одним судьей Верховного суда РТ. На повторном заседании ККС, по версии подсудимой, произошло следующее: «Председатель Верховного суда республики еще до возбуждения дела выразил свою уверенность в совершении Фирсовой преступления, а председатель Арбитражного суда Татарстана вообще позволил себе обратиться к присутствующим с требованием применить к ней все имеющиеся ресурсы». Напомним, к тому моменту лишенная статуса судья успела вернуть мантию и статус.

23 ноября супруг обвиняемой Ринат Закиров рассказывал о том заседании членам Высшей квалифколлегии судей РТ и просил отменить решение ККС РТ о даче согласия на преследование Фирсовой в связи с оказанным, по его мнению давлением, а также с новыми обстоятельствами. По его мнению, раз Следком убедился в отсутствии признаков посредничества взятке в действиях судьи — значит, переквалификация обвинения незаконна, и сначала Бастрыкин должен получить новое согласие на возбуждение дела уже по мошенничеству. Высшая квалифколлегия судей РТ новых обстоятельств в этой истории не усмотрела.

Сама Марина Фирсова в заседании участвовать не смогла даже в режиме видеоконференцсвязи. Закиров объяснил — после сложного перелома медики не разрешают ей тревожить травмированную ногу. Появится ли подсудимая судья сегодня в Московском райсуде — скоро узнаем.