Эльвира Набиуллина о ключевой ставке: «Пространство для снижения мы видим»

По оценке главы Центробанка, темпы роста ипотечного кредитования могут вырасти на 20%

Ключевая ставка снижена еще на 25 базисных пунктов — до 6,25% годовых. Это решение ЦБ совпало с основным прогнозом большинства российских аналитиков, которые считали, что после октябрьского сильного срезания ставки на 50 б. п. регулятор склонится к более умеренному варианту. И хотя накопленный эффект от многократного снижения ЦБ будет оценивать в будущем году, но аналитики в разговоре с «Реальным временем» предположили, что к концу будущего года ключевая ставка ЦБ может упасть до 5,5% годовых. Правда, перспективы роста заимствований у реального сектора экономики остаются ограниченными, считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«Так вот ухнул про себя и так полпроцента — раз!»

Центробанк в пятый раз подряд идет на снижение ключевой ставки в этом году. До этого регулятор плавно и аккуратно понижал ее на 25 б. п. в течение всего лета, опустив с 7,75% до 7% годовых. Этот уровень продержался недолго — до 28 октября. В конце октября ЦБ решился на резкое пике, срезав ставку на 50 б. п. — до 6,5% годовых.



Это стало абсолютно неожиданным поворотом в политике ЦБ для крупнейших игроков финансового рынка. Глава ВТБ Андрей Костин высказался о действиях Центробанка, недоумевая: «Так вот ухнул про себя и так полпроцента — раз!»

— Октябрьское снижение на 0,5 б. п. стало сюрпризом для рынка, — соглашается главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, за две недели до решения ЦБ был выпущен релиз, в котором было два комментария регулятора, но по ним трудно было строить точные прогнозы. — И до сих пор в публичной плоскости нет объяснения, почему нельзя было плавно провести снижение до конца года. Поэтому неопределенность вокруг дальнейшего изменения ключевой ставки выросла.

Так, глава ВТБ Андрей Костин не ожидал в этом году еще одного снижения. Об этом он рассказывал журналистам в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!»: «Я, честно говоря, не ожидаю в этом году больше снижения, не вижу оснований».

Глава ВТБ Андрей Костин не ожидал в этом году еще одного снижения. Фото kremlin.ru

Но за несколько дней до заседания ЦБ аналитики заговорили о вероятности снижения ключевой ставки на 25 б. п. или даже 50 б. п. Правда, на рынке не был сформирован единый консенсус, насколько сильным это снижение может быть: на 25 б. п. или 50 б. п. По этой причине эксперты склонялись к более умеренному варианту снижения ставки, и все-таки их удивили.

— Решение было достаточно неожиданным, учитывая тот факт, что рыночного консенсуса в отношении величины снижения ключевой ставки не существовало. В то же время начавшийся в четверг рост мировых и российских рынков увеличивал вероятность сокращения ключевой ставки на 50 б. п. — отмечает Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие».

Ставку сбивает инфляция

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции объяснила снижение ключевой ставки замедляющейся инфляцией. По ее словам, в октябре инфляция составила 2,9—3,2%, притом средняя с начала года составила 4,5% (на начало года составляла 5,2%). По ее мнению, большое влияние на это оказал комплекс мер по сдерживанию инфляции, укрепление рубля и высокий урожай. Другой фактор — сдержанный спрос. Это также совпало с прогнозами экспертов, которые приводили три ключевых фактора: снижение инфляции, благоприятный внешнеэкономический фон и среднесрочные ставки государственного долга, представляющие собой хороший ориентир для монетарной политики в последние полгода. Проще говоря, речь идет о невысоких инфляционных ожиданиях, укреплении рубля на фоне договоренностей ОПЕК, «санкционной паузе».

Говоря о дальнейших последствиях снижения ставки, Набиуллина в первую очередь отметила рост ипотечного кредитования в 2020 году. Она обозначила траекторию снижения ипотечных ставок так: если на начало года средняя ставка составляла 10,6%, то в октябре — 9,4%, а в будущем она видит потенциал снижения до 7—8%. По ее мнению, темп роста ипотеки в будущем году составит 20%, хотя аналитики называют 25%.

«Мы прогнозируем, что ключевая ставка опустится до 6% — к концу первого квартала, где она и останется», — заявил на днях Олег Замулин. Фото hse.ru

5,5% — к концу будущего года?

Но самое интересное — впереди. Глава ЦБ заверила, что курс на дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики продолжится, но в первом полугодии ЦБ намерен оценивать накопленный эффект от пяти шагов смягчения ставки ЦБ.

— Пространство для снижения мы видим, но когда мы воспользуемся этой возможностью, зависит от макроэкономической ситуации в стране, — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ заявила, что инфляция подвержена колебаниям, но у регулятора есть инструменты для возвращения на уровень 4% годовых. По ее словам, публиковать прогнозы по изменению ключевой ставки не будут, так как видят минус в том, что на них может ориентироваться бизнес, а прогнозы имеют свойство не сбываться. Вообще, сложилось впечатление, что в течение первого полугодия менять ставку не будут. Эльвира Набиуллина сообщила, что итоги от пяти понижений подведут на опорном заседании в феврале.

Банкиры и аналитики сходятся во мнении, что к концу будущего года ключевая ставка упадет до 5,5—6%. Самый консервативный вариант озвучил Сбербанк. По его мнению, ключевая ставка в будущем году стабилизируется и изменится лишь один раз. «Мы прогнозируем, что ключевая ставка опустится до 6% — к концу первого квартала, где она и останется», — заявил на днях старший управляющий директор Центра макроэкономических исследований банка Олег Замулин на Дне аналитика. Глава ВТБ Андрей Костин предсказывал более низкое проседание — до 5,75% к концу года. Независимые аналитики более решительны.

— Я полагаю, что процесс снижения ключевой ставки продолжится: 6%, к концу года составит 5,5%, — высказал прогноз главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«Я полагаю, что процесс снижения ключевой ставки продолжится: 6%, к концу года составит 5,5%", — озвучил прогноз Евгений Надоршин. Фото trends.skolkovo.ru

Цикл на снижение ставки ЦБ может повлиять в долгосрочной перспективе на региональные банки, которые должны будут удерживать операционные расходы на уровне, сопоставимом в 3% от доходов (это увеличивает стоимость денег). «Очень многие игроки не смогут себе позволить, и это будет большая сложность на этом этапе для региональных банков. При низких ставках клиенты будут хотеть более низких комиссий, что наблюдается в Европе, где ставки низкие на протяжении 10 лет. Эти проблемы будут касаться не только региональных банков, а всех финансовых участников. Подавляющее большинство финансового сектора совершенно не готово к низкому уровню комиссий и процентных доходов», — говорит Надоршин.

Промышленность не нуждается в новых заимствованиях

Правда, перспективы роста заимствований у реального сектора экономики остаются ограниченными. «Разница в 1% — это не особо радикальное различие. Если посмотреть на финансовые рынки, то видно, что при нынешнем уровне ставок интерес заемщиков неплохо вырос. Это значит, что текущие ставки уже привлекательны. Учитывая, что экономика практически не развивается, то по большому счету потребности агрессивно наращивать заимствования у многих компаний нет, и планов по развитию тоже нет. Выбрав долговую емкость, которая актуальна сейчас, уже в следующем году они выйдут на рефинансирование или, может, с небольшим увеличением, но не принципиально. Сильного оживляющего действия более низкая ставка, скорее всего, не окажет», — считает эксперт.