«Никто не звонил, ничего не отменял». Сохранит ли Казань крупные спортивные форумы во время «бана» от WADA?

В казанском Кремле, Министерстве спорта РТ и Госдуме уверены, что запланированные соревнования в городе состоятся

Фото: Максим Платонов

Последние дни вся околоспортивная Россия сосредоточилась на одной теме — вердикте Всемирного антидопингового агентства (WADA), рекомендовавшем лишить нашу страну права проведения крупных соревнований из-за манипуляций с базой допинг-тестов спортсменов. Прогнозы экспертов о том, что означает решение WADA для отечественной спортивной системы, появляются в СМИ с завидной регулярностью, но окончательной ясности здесь по-прежнему нет. Между тем, Казань, по идее, становится одной из главных точек преткновения в этой ситуации: в ближайшие 4 года «спортивная столица России» должна была принять у себя целый ряд крупных международных форумов. «Реальное время» разбиралось в вопросе, оставят ли столице Татарстана ее топовые турниры, расспросив об этом министра спорта РТ Владимира Леонова и депутата Госдумы РФ Ирека Зиннурова.

Терять два крупных «водных» форума в казанском Кремле не планируют

Во время четырехлетнего «бана», выписанного WADA России, Казань должна принять как минимум два крупных международных соревнования по водным видам спорта: чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года, а также чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года.

Накануне в казанском Кремле осторожно заявили, что в руководстве Татарстана настроены позитивно и ни от одного из форумов отказываться не планируют:

— Все полномочия, связанные с подачей апелляции и дальнейшей работой по решениям WADA, у федерального министерства, — заявила представитель казанского Кремля Лилия Галимова. — Мы, со своей стороны, можем сказать, что у нас налажены хорошие деловые и даже дружественные отношения со многими международными спортивными федерациями, в частности FINA, с которыми мы договорились о проведении еще двух соревнований. Мы работу не останавливаем, продолжаем подготовку и надеемся, что в этой части все у нас сложится, и чемпионаты пройдут. <…> В любом случае мы не сторонники версии о том, что все закончилось, и никаких международных соревнований по линии WADA у нас не будет. Работу мы продолжаем. А наши заявки на проведение международных соревнований ранее были поддержаны абсолютным большинством принимающих решение.

Предположение Галимовой косвенно подтверждает и сама дата выбора Казани в качестве хозяйки этих соревнований — это произошло в Глазго 7 декабря этого года, всего за два дня до оглашения решения комиссии WADA. Вряд ли бюро Европейской лиги плавания (LEN) не было осведомлено, что существует большая вероятность тотального «бана» для России. Конечно было, тем не менее приняло решение не обращать внимания на весьма возможные негативные рекомендации WADA.

Казань уже приняла целую серию важных соревнований по различным водным видам спорта, в том числе мировое первенство 2015 года и молодежное первенство Европы в этом году, которые были проведены безукоризненно. У Казани есть необходимые возможности для проведения соревнований мирового уровня, а также опытная организационная команда, говорилось в заявлении LEN после оглашения решения 7 декабря.

Казань уже приняла целую серию важных соревнований по различным водным видам спорта, в том числе мировое первенство 2015 года и молодежное первенство Европы в этом году, которые были проведены безукоризненно. Фото Максима Платонова

Владимир Леонов: «Мне никто не звонил, ничего не отменял. Готовимся к чемпионатам Европы в штатном режиме»

Министр спорта РТ Владимир Леонов, известный особой любовью именно к водным видам (именно при нем FINA и Казань стали тесными партнерами, если не сказать друзьями), заверял комиссию в Глазго, что это будут лучшие по уровню соревнования, которые когда-либо проводила Европейская лига плавания, и что «Казань уже давно стала вторым домом для всех, кто связан с водными видами спорта в России».

— У Казани большой опыт проведения крупных спортивных соревнований, в том числе по водным видам спорта. Все объекты у нас готовы. Не так давно мы провели реновацию в деревне спортсменов, которую планируем использовать для размещения участников и на этих чемпионатах Европы, — отмечал Леонов.

«Реальное время» связалось с министром, дабы уточнить, какова позиция его ведомства по этим форумам сейчас, после оглашения рекомендаций WADA.

— Лилия [Галимова] дала комментарий, повторяться не буду, это наша согласованная позиция. Тем более что все эти санкции не распространяются на европейские чемпионаты, на кубки мира и прочее. У нас никакой обеспокоенности нет, — сказал Леонов. — Все эти разговоры об отмене очень предварительные, вы же знаете. Это пока лишь некая позиция. У меня никаких входящих [звонков] нет, никто не звонил, никто ничего не отменял. У нас все контрактные обязательства исполняются, так что проблем мы пока не видим. В министерстве идет подготовка в штатном режиме, все как и было заявлено.

Ирек Зиннуров, комментируя ситуацию, призвал подождать решения CAS. Фото Олега Тихонова

Ирек Зиннуров: «Отстранения касаются только Олимпийских игр и чемпионатов мира»

Депутат Госдумы, президент казанского спортклуба по водным видам спорта «Синтез» и бывший ватерполист Ирек Зиннуров тоже настроен оптимистично. Комментируя ситуацию «Реальному времени», он призвал подождать решения CAS (международного спортивного арбитража).

— Необходимо вести подготовку к проведению этих форумов, потому что пока ничего неизвестно. Это ведь чемпионаты Европы, а из того, что я пока слышал во всех переводах, можно понять, что отстранение касается только Олимпийских игр и чемпионатов мира. Я думаю, что окончательное решение — проводить у нас соревнования или нет — будет принимать Европейская ассоциация по водным видам спорта. Поэтому готовиться к ним в любом случае нужно.

Кроме того, у нас есть 21 день, чтобы обжаловать решение [WADA], которое было озвучено. А все наши руководящие лица сообщили, что такая апелляция будет подана. Поэтому нужно еще и этого решения дождаться, мы ведь можем что-то и «отбить».

— Как вы сами оцениваете шансы «отбить»?

— Честно сказать, я думал, что не будет такого сурового решения по отношению к России. Я думал, что будет что-то оттягиваться, что-то приниматься. Не думал, что все, что было рекомендовано [группой экспертов WADA], сразу и примут в полном объеме.

Шансы есть всегда. В каких-то моментах, может, и получится отстоять, как это было перед Олимпиадами в прошлом. Ведь ранее какие-то пункты мы все-таки выиграли в суде и отстояли.



«Хулио Маглионе очень хорошо относится к Казани и России, он не раз об этом говорил», — напомнил Зиннуров. Фото Дмитрия Резнова

— Президент FINA, у которого сложились отличные отношения с Татарстаном и Казанью, может поспособствовать этому при принятии окончательного решения?

— Хулио Маглионе очень хорошо относится к Казани и России, он не раз об этом говорил. Например, в своем выступлении на последнем форуме «Россия — спортивная держава». Поэтому со своей стороны он будет отдавать свой голос в нашу пользу в нужный момент.

Какие еще спортивные форумы под угрозой для Казани?

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, право на проведение которого Казань получила этим летом, под запрет WADA, разумеется, не попадает. Правда, план по обмену годами с Катаром (хозяином Акватики-2023), который озвучивали в Минспорта РТ, осуществить уже, видимо, не удастся.

Помимо водных форумов, существует вероятность, что столица Татарстана, как и еще девять городов России (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Калининград, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск), может лишиться нескольких матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года. Впрочем, существует вероятность, что Международная федерация волейбола проигнорирует решение WADA и оставит мировое первенство России — отношения между FIVB и нашей страной сложились прекрасные. Правда, выступать российским волейболистам придется все-таки без флага и гимна.



Кроме того, Казань подала заявку на проведение футбольного Суперкубка Европы 2023 года. И, пожалуй, этот ивент мог стать самым масштабным из всех перечисленных. Суперкубок Европы — это поединок, который проводят перед стартом евросезона клубы-победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Например, в нынешнем году этот трофей в Стамбуле разыграли «Ливерпуль» и «Челси».

Казань подала заявку на проведение футбольного Суперкубка Европы 2023 года. Фото Максима Платонова

Шансы получить это событие сократились, но все еще имеются. В WADA уже заявили, что санкции антидопинговой организации не касаются футбольного Евро-2020, так как этот турнир проходит под эгидой «региональной организации» — УЕФА. Стало быть, и заявка на Суперкубок, который проводится под эгидой той же УЕФА, остается в силе.

