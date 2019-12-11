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Экс-глава «Татмедиа» рассказал, чем займется после ухода из медиахолдинга

16:01, 11.12.2019
Экс-глава «Татмедиа» рассказал, чем займется после ухода из медиахолдинга
Фото: @kuzmintatmedia

Бывший генеральный директор «Татмедиа» рассказал о дальнейших планах по поводу своей работы. Андрей Кузьмин назначен на должность советника руководителя аппарата президента Татарстана, а также собирается развивать телевизионные и интернет-проекты.

«Сегодня важное событие произошло в моей жизни — окончился очередной этап биографии. Совет директоров АО «Татмедиа» рекомендовал Минземимущества освободить меня от должности и назначить гендиректором АО «Татмедиа» Садыкова Шамиля Мухаметовича. Я решил уйти в творчество — заниматься телевизионными и интернет-проектами. И сегодня Асгат Сафаров сообщил о своем решении назначить меня советником руководителя аппарата Президента (на освобожденной основе), так что плывем дальше в информационных волнах!» — написал Кузьмин в Инстаграм.

Ранее Рустам Минниханов сообщил о намерении назначить руководителем АО «Татмедиа» гендиректора ИА «Татар-информ» Шамиля Садыкова. Кузьмин на свой уход отреагировал мемом.

Общество Татарстан
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