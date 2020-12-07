АО Торговый Дом Казанский Центральный Универсальный Магазин
Общая информация
Казанский ЦУМ — торговый центр в Казани.
История Казанского ЦУМа начинается в 1940 году, именно тогда приказом Наркомторга СССР от 18 октября был создан Казанский Универмаг. Универмаг размещался в разных зданиях города, на сегодняшний день располагает по адресу ул. Московская, д. 2.
Руководитель — Ахметов Равиль Наилевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420000, ул Московская, 2
- Телефон: (843) 292-11-38
- Email: info@kazantsum.ru
- Сайт: https://kazantsum.ru/
Дата последнего обновления: 07.12.2020