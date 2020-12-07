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АО Торговый Дом Казанский Центральный Универсальный Магазин

Торговля

Общая информация

Казанский ЦУМ — торговый центр в Казани.

История Казанского ЦУМа начинается в 1940 году, именно тогда приказом Наркомторга СССР от 18 октября был создан Казанский Универмаг. Универмаг размещался в разных зданиях города, на сегодняшний день располагает по адресу ул. Московская, д. 2.

Руководитель — Ахметов Равиль Наилевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420000, ул Московская, 2
  • Телефон: (843) 292-11-38
  • Email: info@kazantsum.ru
  • Сайт: https://kazantsum.ru/

Дата последнего обновления: 07.12.2020

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