Айрат Фаррахов о проекте Инвестиционного кодекса: «Претензии в первом чтении — это добросовестная критика»

Пять вопросов депутата к законопроекту Госдумы о защите инвестиций

Фото: Максим Платонов

Бизнесменам обещают сохранность инвестиций. Соответствующий проект закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» Госдума РФ приняла в первом чтении. Депутат Государственной думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов в колонке для «Реального времени» рассказывает о том, как идет работа над законопроектом, какие проблемы он призван решить и какие недочеты нужно исправить ко второму чтению.

Новый закон даст крупным инвесторам льготный период налоговых и регуляторных условий



Новый законопроект, который принят в первом чтении 10 декабря, обсуждался очень широко еще до первого чтения, и обсуждение было очень непростым. Это происходило на разных площадках, и в нем участвовали все деловые сообщества: партия «Деловая Россия», «Партия Роста», Торгово-промышленная палата, Ассоциация промышленников и предпринимателей. Очень важно и то, что к обсуждению законопроекта в Госдуму были приглашены представители от непарламентских партий.

В чем же дело, почему обсуждение вызвало такой широкий резонанс?

Мы приняли профицитный бюджет на ближайшие три года. Макроэкономика РФ находится в очень стабильном состоянии: у нас низкая инфляция, низкий уровень долга, хорошие доходы, есть рост экономики. Но есть и негативные факторы: на Россию сильно давит зависимость цен на энергоресурсы, на нефть, на газ. Сказываются и сложная геополитическая ситуация, и торговые войны, что определяет спад мировой экономики. Нас категорически не устраивает уровень доходов граждан: он должен быть значительно выше. Одним из факторов, необходимых для ускорения экономики, является объем инвестиций, который, к сожалению, в последнее время снижается.

Мы ищем ответы на такие вопросы: каким образом поддержать граждан? Как изменить деловую среду? Как поддержать проекты, которые в последующем в субъектах РФ могли бы стать налоговой базой и предоставить рабочие места, обеспечить благосостояние граждан в последующие годы? Поэтому Правительство в течение последнего времени разрабатывало подходы в этих вопросах и подготовило закон «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ».

Был построен очень большой технологичный завод, но в силу завершения налогового маневра в нефтяной отрасли условия на завершении проекта перестали соответствовать тому времени, когда рассчитывался бизнес-план. Фото angi.ru

Суть проекта заключается в следующем: если инвестор вкладывает определенные деньги в реальные проекты и последние соответствуют определенным требованиям, то условия (налоговые, регуляторные, надзорные и другие), которые были на момент инвестирования, будут сохранены на несколько лет без изменений, именно такими же, как когда составлялся бизнес-план.

Ведь в нашей стране нередки ситуации, подобные той, которая сложилась на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Был построен большой технологичный завод, но в силу завершения налогового маневра в нефтяной отрасли условия на завершении проекта перестали соответствовать прежним, когда рассчитывался бизнес-план. Это, конечно, не стало ключевым звеном в банкротстве завода, но явилось одним из факторов, повлиявших на негативный сценарий развития этого проекта.

И в целом бизнес достаточно часто отмечает, что Федеральный центр меняет налоговые и надзорные условия, и это создает большие проблемы для развития инвестпроектов. Очень часто на федеральном уровне принимаются решения, которые меняют правила игры. Зачастую это делается из хороших побуждений, но, как правило, кто-то при этом выигрывает, а кто-то — безусловно, проигрывает. Поэтому новый закон направлен на то, чтобы сохранить для инвесторов, которые выполняют определенные условия и достигают эффективности, те условия, которые существовали на момент создания проекта. Соответственно, если со стороны государства эти условия нарушаются, то государство готово выплатить компенсацию.

О каких условиях идет речь?

Законопроект в текущем его виде предлагает два режима защиты и поощрения инвестиций.

Если это проект в социальной сфере (связанный с образованием или здравоохранением), то «входной билет» по стоимости инвестиций начинается от 250 миллионов рублей. Стоимость «входного билета» для проектов агропромышленного комплекса, промышленности и цифровой сферы начинается от 1,5 млрд рублей. В остальных секторах — от 5 млрд рублей.

От этой суммы инвестиций начинается проектный режим, который предполагает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, на имущество, на землю и неизменность регуляторных условий ведения бизнеса.

Если это более крупный проект — от 10 миллиардов рублей — предлагаются еще и индивидуальные условия, наряду с теми, что я уже перечислил. В этом случае предприятию предоставляется так называемый индивидуальный проектный режим. Он будет включать еще и отдельные решения по ввозным пошлинам, тарифам на естественные монополии, по неналоговым платежам, снижение экологического сбора — то есть расширение стандартной линейки того, что предлагает государство.

В Татарстане есть «Нижнекамскнефтехим», КАМАЗ, «Татнефть» — все эти проекты сегодня составляют основу экономической мощи Республики Татарстан, ее налоговой базы. Конечно же, нам очень важно, чтобы они дальше развивались. Фото Сергея Афанасьева

Плюсы законопроекта: в стране появится совершенно новый подход к инвесторам

В первую очередь, безусловно, государство формирует совершенно новый подход к инвестициям и инвесторам. У нас есть Налоговый кодекс (регулирующий налоговое законодательство), Бюджетный кодекс (бюджетное законодательство), Строительный кодекс (регулирующий сферу строительства). Но в России до сих пор не было законодательства, которое регулировало бы сферу инвестиций — Инвестиционного кодекса. И готовящийся сейчас пакет законов вводит новую платформу, которая будет регулировать работу с инвесторами и через это влиять на деловую среду.

То есть, фактически, это кодекс о гарантиях государства для тех, кто инвестирует, то есть для тех, кто берет на себя предпринимательский риск. И это очень важно и нужно в нашем меняющемся мире. В Татарстане есть «Нижнекамскнефтехим», КАМАЗ, «Татнефть» — все эти проекты сегодня составляют основу экономической мощи Республики Татарстан, ее налоговой базы. Конечно же, нам очень важно, чтобы они дальше развивались, чтобы мы дальше могли наращивать свою налоговую базу. И именно это составит основу благосостояния граждан республики — и в целом качество жизни граждан России. Поэтому я считаю, что разработать и ввести Инвестиционный кодекс очень важно. Это будет большая платформа для построения инвестиционной политики целой страны.

Закон уже поддержан Госдумой в первом чтении, но только с условием того, что его надо очень детально дорабатывать ко второму чтению. Процедура законов, которые входят в Госдуму, проходит три чтения. Первое чтение — это всего лишь заявление концепции, которая говорит о том, на что направлен этот закон. Госдума дает ответ на этот вопрос: законопроект направлен на то, чтобы стимулировать инвестиции, и в конечном итоге это поможет привлечь в экономику страны примерно 30 триллионов рублей (по оценкам официального представителя правительства РФ).

Но к законопроекту было высказано огромное количество замечаний, которые должны быть учтены при подготовке его ко второму чтению. Второе чтение пройдет не раньше, чем после Нового года, после того, как все субъекты Федерации, все, кто заинтересованы в таком регулировании, выскажут свою позицию по этому поводу. И здесь начинается главная работа и самая серьезная дискуссия.

Закон уже поддержан Госдумой, но только с условием того, что его надо очень детально дорабатывать ко второму чтению. Фото duma.gov.ru

Пять главных вопросов к законопроекту

У меня как у депутата, который вплотную занимается проблемами экономики, есть ряд вопросов к этому законопроекту. Я считаю, что их жизненно важно проработать, прежде чем представлять проект во втором чтении.

Во-первых, законопроект в сегодняшней редакции все-таки нацелен на очень крупный бизнес и никак не затрагивает ни мелкое, ни среднее предпринимательство. Посудите сами: чтобы обеспечить входной билет в проекты по здравоохранению, нужно инвестировать 250 миллионов рублей, а стоимость всего проекта должна быть не менее 1 миллиарда. Для этого надо быть очень крупным инвестором. Этими условиями не воспользуется малый и даже средний бизнес, а значит, они не получат стабилизацию налоговых условий. Думаю, что ко второму чтению надо существенно снизить входной билет для социальной сферы. Это же касается и сельского хозяйства.

Во-вторых, проекты господдержки частных инвестиций в России уже есть. Например, это концессия — государственное частное партнерство. Приведу пример из социальной сферы: когда я работал министром, был организован частный родильный дом в Казани. Это был первый проект в России, который мы реализовали с частным инвестором по Закону о государственном частном партнерстве. Он позволил привлечь очень серьезный объем частных денег, без этого мы не смогли бы его реализовать. Возникает вопрос: каким образом новый Инвестиционный кодекс будет учитывать проекты, которые формируются в рамках концессии и ГЧП? На этот вопрос я пока тоже не вижу ответа, и во втором чтении это тоже очень важно будет учесть.

В-третьих, есть общее мнение, что в сегодняшнем состоянии законопроект может ухудшить инвестиционную и деловую среду, если его не изменить. По крайней мере, об этом сказал председатель Государственного союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Ко второму чтению надо готовить конкретные предложения к тому, чтобы ответить на вопросы бизнеса.

Ко второму чтению надо существенно снизить входной билет для социальной сферы и для сельского хозяйства. Фото agro.tatarstan.ru

В-четвертых, мы говорим об условиях, которые вступают в силу, если проект будет эффективным. Но что будет, если он не станет эффективным и не принесет прибыли? В жизни случается всякое. Предпринимательство — это всегда риск. И что будет в этом случае — в законопроекте никак не отражено. Пока Инвестиционный кодекс сформирован для успешного проекта. Нужно проработать механизм того, как учитывать эти риски, какое соглашение должно заключаться между бизнесом и государством на этот случай.

И в-пятых, самое главное: я не вижу в законопроекте, как будет определяться роль субъектов Федерации — таких, как Татарстан, который очень активно привлекает инвестиции. На мой взгляд, главным трендом должно быть расширение полномочий субъекта, его возможностей и самостоятельности. Федеральный центр не должен брать на себя всё: аудит и детальный контроль за инвестпроектами, иначе это оттолкнет инвесторов. На мой взгляд, максимальная самостоятельность субъекта в принятии решений обеспечит Инвестиционному кодексу хорошее будущее.

Поэтому я бы поставил во главу угла максимально широкие полномочия субъекта: и в части регуляторики, и в части аудита, и в части принятия решений. В особенности это касается регионов-доноров, таких, как Татарстан.

Думаю, что все это будет учтено, ведь к первому чтению для нас важна концепция. Когда мы предъявляем претензии в первом чтении, это не значит, что все плохо: мы выдвигаем добросовестную критику и предложения. Самое главное происходит между первым и вторым чтениями. Поэтому бизнес и говорит, что поддержит новый законопроект, только если он будет детально проработан.

Думаю, что ответственные за этот законопроект комитеты Госдумы — комитет по экономике и комитет по бюджету и налогам — отнесутся к подготовке ко второму чтению со всей ответственностью, ведь действенный и гибкий Инвестиционный кодекс — насущная необходимость в условиях вызовов в современной России.

