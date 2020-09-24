АО Татмедиа

Общая информация

АО «ТАТМЕДИА» — региональная медиакомпания в Республике Татарстан.

Акционерное общество было создано согласно Указу Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева №УП-453 от 23 августа 2007 года и зарегистрировано в МРИ ФНС №18 по РТ 1 октября 2007 г.

Учредителем акционерного общества является Республика Татарстан в лице уполномоченного органа — Министерства земельных и имущественных отношений РТ. Сто процентов акций АО «ТАТМЕДИА», ввиду его стратегического значения, находится в государственной собственности Республики Татарстан.

В настоящее время в состав АО «ТАТМЕДИА» входят 70 филиалов.

Руководитель — Садыков Шамиль Мухаметович.



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