АО Татмедиа
Общая информация
АО «ТАТМЕДИА» — региональная медиакомпания в Республике Татарстан.
Акционерное общество было создано согласно Указу Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева №УП-453 от 23 августа 2007 года и зарегистрировано в МРИ ФНС №18 по РТ 1 октября 2007 г.
Учредителем акционерного общества является Республика Татарстан в лице уполномоченного органа — Министерства земельных и имущественных отношений РТ. Сто процентов акций АО «ТАТМЕДИА», ввиду его стратегического значения, находится в государственной собственности Республики Татарстан.
В настоящее время в состав АО «ТАТМЕДИА» входят 70 филиалов.
Руководитель — Садыков Шамиль Мухаметович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, ул. Декабристов, 2
- Телефон: (843) 222-09-84
- Email: tatmedia@tatmedia.ru
- Сайт: http://www.tatmedia.ru/
Дата последнего обновления: 24.09.2020