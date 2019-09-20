Без ажиотажа, но с охотой за новым цветом: как стартовали продажи новых iPhone в Казани

В Казани начали продавать новинку от Apple. Реакция Казани и остального мира

Фото: Лина Саримова

Сегодня стартовали продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. «Реальное время» отправилось в казанские магазины техники Apple, чтобы выяснить, оказались ли правы эксперты, предсказавшие провал продаж новых айфонов в этом году, боролись ли покупатели за места в очередях и зачем им вообще понадобились последние модели iPhone.

Новые цвета, три камеры и максимальная комплектация за 132 тыс. рублей

В начале сентября американская корпорация Apple представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Оформление предзаказов началось 13 сентября (в России — 18-го), а непосредственно продажи стартовали по всему миру сегодня.

Новая линейка смартфонов от Apple представлена в белом, зеленом, желтом, фиолетовом, красном и черном цветах. Стоимость iPhone 11 составляет от 59 990 рублей, iPhone 11 Pro от 89 990 рублей, iPhone 11 Pro Max — от 99 990 рублей. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131 990 рублей.

Отметим, что за пару дней до появления новых моделей на прилавках, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, славящийся довольно жесткой позицией в отношении продукции Apple, спрогнозировал полный провал продаж вместо сумасшедшего ажиотажа и диких очередей.



Новая линейка смартфонов от Apple представлена в белом, зеленом, желтом, фиолетовом, красном и черном цветах. Фото iphones.ru

В своем «Твиттере» эксперт написал следующее: «Страшное дело, завтра будет куча статей про рекордные предзаказы айфонов в России. Как и год назад это было. Мы уже знаем, что год назад продажи провалились. В этом году случится ровно то же самое». Помимо этого, в прессе можно встретить сообщения о том, что аналитики японской финансовой холдинговой компании Nomura также предрекли Apple неминуемый провал.

«Реальное время» отправилось в казанские магазины «яблочной» техники, чтобы узнать, были ли правы аналитики. Также наше издание побеседовало с первыми покупателями, которые рассказали, зачем им понадобились новые айфоны.

Отсутствие очередей — горе для предприимчивых

За полчаса до открытия re:Store в ТЦ «Мега» на площадке у магазина было настолько пустынно, что для полноты антуража не хватало разве что проносящихся мимо перекати-поле. Никаких очередей или людей, ожидающих начала продаж на диванчиках где-нибудь неподалеку.

Судя по всему, предприимчивые казанцы, взявшие пример с москвичей, которым на протяжении нескольких лет удавалось успешно продавать места в очередях за новыми айфонами, остались сегодня без легких денег. К слову, после того, как в России открылся предзаказ на «одиннадцатый» iPhone, в интернете действительно начали множиться объявления с предложением «постоять за вас в очереди». Если заглянуть на «Авито», то можно обнаружить, что «место под солнцем» у одного из казанских магазинов техники Apple продается «всего» за 80 тысяч рублей. Хотя были и более бюджетные варианты — за 15 и 25 тысяч рублей.

За полчаса до открытия re:Store в ТЦ «Мега» на площадке у магазина было пустынно. Фото Лины Саримовой

Оживление наметилось сразу после открытия re:Store — в магазин один за другим начали заходить покупатели. Всех, естественно, интересовали исключительно новые модели. Никакой толкучки или ажиотажа не наблюдалось — пара-тройка покупателей общались с консультантами и только знакомились с поступившими в продажу смартфонами, еще несколько человек уже стояли у касс и расплачивались за свеженькие айфоны.

— Я лично не стал оформлять предзаказ, просто пришел и купил. Что касается отсутствия очередей, то, я думаю, самой компании Apple уже не выгоден весь этот непонятный ажиотаж и торговля местами. Даже на Западе уже такого нет. Сам подход к началу продаж изменился, — высказал предположение один из первых покупателей, казанец Артур.

Чего хочет покупатель?

Тем временем в казанском ГУМе наблюдалась примерно схожая картина: отсутствие очереди у магазина и наплыв покупателей сразу после его открытия. Правда, там казанцы вели себя гораздо активнее, нежели в «Меге», о чем свидетельствует ролик, снятый сегодня утром в центральном re:Store.

По словам продавца Марата, работающего в re:Store в ГУМе, в наличии есть практически все модели, плюс ожидается дополнительное плановое поступление смартфонов.



— Самые популярные в России модели — флагманские Pro с тремя камерами на 256 и 512 Гб. «Одиннадцатый» менее популярен, чем «прошки». Самый популярный цвет — midnight grey. Модели этого цвета сразу разобрали, их было большое количество по предзаказу. Видимо, это связано с тем, что цвет принципиально новый, — поделился своими наблюдениями продавец.

Ситуация в Москве и остальном мире

Что касается ситуации в столице России, то она не сильно отличается от того, что мы увидели в Казани. В Москве можно зайти в любой ближайший магазин и спокойно купить там новый iPhone. В худшем случае не окажется модели нужного цвета или с определенным объемом памяти.

Ситуация в столице России не сильно отличается от того, что мы увидели в Казани. Фото iphones.ru

Отмечается, что в прошлом году в Москве складывалась примерно такая же ситуация, хотя перед одним крупным магазином все же выстроилась очередь. Правда, большая ее часть мечтала не о покупке нового айфона, а о том, чтобы перепродать свое место подороже. В этом году некоторые также пытались предлагать места в очередях за сотни тысяч рублей через сайты бесплатных объявлений, однако сегодня перед магазинами в Москве никого нет.

Очереди наблюдаются в других странах, правда, они заметно меньше, нежели на предыдущих запусках. Традиционно наиболее высокая концентрация желающих купить новые айфоны пришлась на Азию. В ОАЭ, а конкретно в Дубае, потенциальные покупатели пришли к одному из магазинов Apple еще ночью, чтобы занять место у входа. Также заметные очереди наблюдаются в Австралии. Если говорить о европейских городах, то там такой толкотни практически нет.