Коррупционное эхо двойного убийства: подполковника из Бавлов арестовали в Казани

По версии Следкома, группа силовиков за взятку сняла с розыска автомобиль жертвы

В пятницу, 13-го, в Казани арестовали замначальника полиции Бавлинского района Алмаза Шакирова и двух его бывших коллег — уже осужденного экс-следователя и экс-оперативника угрозыска. Всех троих подозревают в превышении полномочий и получении взяток в 2016—2017 годах. По версии Следкома, полицейские помогали недобросовестному покупателю Renault Megane — зная, что автомобиль был угнан и продан после убийства настоящего хозяина и его жены.

Версия следствия: липовое письмо в ИЦ МВД написали за взятку



Уголовное дело против бывшего следователя полиции Ильнура Назмутдинова и его неустановленных коллег возбудили 11 сентября. В тот же день Назмутдинов, а также отслуживший в полиции 13 лет опер Фанис Салаватов были задержаны. Оба, как отмечают в МВД Татарстана, были уволены со службы по отрицательным мотивам еще 2 года назад.

Третьим фигурантом дела стал подполковник Алмаз Шакиров, действующий замначальника полиции по оперативной работе в Бавлах.

13 сентября всю группу отправили в СИЗО на два месяца по ходатайству сотрудников второго отдела Следкома по РТ. Эту информацию подтверждают в пресс-службе Советского суда Казани.



На данный момент полицейским инкриминируют превышение должностных полномочий и получение двух взяток от некоего Вафина: 60 тысяч рублей осенью 2016-го — за прекращение розыска автомобиля Renault, пропавшего после убийства хозяина, и еще 100 тысяч — весной 2017-го за непривлечение того же Вафина к уголовной ответственности за покупку чужого авто... в отсутствие собственника.

Как выяснило «Реальное время», в материалах дела фигурирует письмо из бавлинской полиции в Информационный центр МВД Татарстана о снятии с учета того самого разыскиваемого авто. На основании этого документа полицейскую базу подчистили, что повлекло «существенное нарушение прав потерпевшего» — брата покойного владельца машины.

Арестованные причастность к преступлениям не признают, решение суда будут оспаривать.

«То, что моему подзащитному вменяют, вообще не соответствует действительности. Он не причастен к этим эпизодам», — считает Вячеслав Салмин, адвокат подполковника Шакирова.

Как свидетель задержал подозреваемого, а полиция — отпустила



По данным «Реального времени», вопросы о качестве работы по розыску того самого Renault, а также двух временных жильцов убитого хозяина трижды поднимала и прокуратура, заворачивая уголовное дело о двойном убийстве на дополнительное расследование. На тот момент по обвинению в тяжком преступлении был арестован некий Гафуров, однако стоило копнуть поглубже — дело в отношении него пришлось прекращать за непричастностью.

В апреле 2016 года в селе Новые Чути Бавлинского района нашли мертвой пожилую пару. Хозяина дома во сне забили топором, его жену зарезали ножом. После их смерти со двора пропала хозяйская машина. Как позже выяснилось, преступники добрались на ней в город Октябрьский в Башкирии и тут же продали знакомому перекупщику Вафину за 235 тысяч рублей со словами — владелец болен.

Позже на следствии Вафин рассказывал: согласился на сделку, потому что авто на продажу предложил знакомый Сергей Груняхин и он же был вписан в полис ОСАГО на данную машину. А вот поставить на учет покупку Вафин не смог и уже в мае получил информацию — Renault в розыске. Съездил в Бавлинский район и узнал — прежний хозяин убит. После этого и связался со знакомым полицейским следователем Назмутдиновым, и тот, со слов свидетеля, предложил отдать за снятие с розыска машины 100 тысяч рублей. Вафин говорит — в тот раз отдал только 60 тысяч, больше не было, и следователь согласился.

Примечательно, что в августе 2016-го Вафин случайно встретил Груняхина на улице в Октябрьском и попросил его сесть в авто, а сам сообщил об этом следователю Назмутдинову. Тот, со слов свидетеля, просил передать Груняхину, что к нему есть вопросы у полиции. Груняхин попыток бежать не предпринимал: мол, к кражам и убийствам не причастен, «продал юридически чистый автомобиль». По версии Вафина, в тот день бавлинские оперативники приехали и забрали Груняхина с собой.

В апреле 2016 года в селе Новые Чути Бавлинского района нашли мертвой пожилую пару. Хозяина дома во сне забили топором, его жену зарезали ножом. Фото wikipedia.org

На тот момент в деле уже были показания свидетелей — Груняхин и его брат Вячеслав Кексель какое-то время проживали в доме убитых пенсионеров. Когда хозяина лишили прав, Сергей стал возить его на том самом хозяйском авто. Потому его данные и были вписаны в полис ОСАГО.

Впрочем, фигурантами уголовного дела братья из Башкортостана стали лишь в феврале 2019-го, когда делом занялся первый отдел Следкома по РТ. А летом Груняхин и Кексель написали явки с повинной. Первый признался в пьяном двойном убийстве и причастности к краже, второй — только в краже авто. Кексель рассказал: убивать хозяев, что кормили их долгое время, они не планировали. Хотели лишь завладеть автомобилем и отправиться в Москву, поскольку денег на дорогу не было. Но брат той ночью был пьян.

Суд над следователем

Дело обвиняемых братьев направлено в Бавлинский горсуд. В апреле этого года вынесли приговор тому самому следователю Ильнуру Назмутдинову, его признали виновным в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и незаконном освобождении лица от уголовной ответственности (ст. 300 УК), наказав условным сроком в 3 года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 лет.

Дело обвиняемых братьев направлено в Бавлинский горсуд. Фото bavlinsky.tat.sudrf.ru

Назмутдинов вину не признавал, но настоять на своем не смог. В июле приговор вступил в силу. Из него следует, что до суда Назмутдинова довело расследование кражи электрической дрели стоимостью 6 тысяч рублей. Об этой краже хозяйка садового домика в Бавлах заявила в июне 2017-го. Со слов потерпевшей, причастного к краже полицейские нашли быстро, но потом к ней начал ездить следователь и уговаривать написать: ущерб незначительный, а краденое она уже нашла в гараже. Женщина просила вернуть пропажу либо возместить ущерб, и следователь, с ее слов, принес 4 тысячи — якобы от родственников подозреваемого, позже уговаривал писать и другие ложные объяснения.

Примечательно, что дело того воришки в итоге тоже дошло до суда, но уже по факту кражи перфоратора, о которой потерпевшая и не заявляла.