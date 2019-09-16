Зарплаты бюджетников погнались за инфляцией

Ближайшая индексация зарплаты бюджетникам обойдется Татарстану в 5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Вторая волна очередного повышения заработной платы ожидает работников бюджетной сферы. Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова объявила о грядущей индексации на 3,8%, которая будет проведена с 1 октября 2020 года. А с 1 октября этого года, во исполнение майских указов Путина, зарплата бюджетников в Татарстане поднимется на 4,3%, что потребует дополнительных бюджетных расходов — около 5 млрд рублей. Как выяснило «Реальное время», в татарстанском Минфине пока не рассчитали, какие расходы повлечет за собой новая инициатива. Тем временем в государственных учерждениях отмечают, что значимую роль в доходах сотрудников играют доплаты и премии, получаемые от оказания платных услуг.

Индексация на 3,8% зарплат и маткапитала

Рост заработной платы бюджетников продолжает разгоняться, хотя и на уровне годовой инфляции. На заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что правительство будет контролировать соотношение зарплат бюджетников (врачей, учителей, соцработников), упомянутых в майских указах президента, и средних зарплат в регионах — должно быть не меньше уровня заработной платы в реальном секторе экономики. По ее словам, правительство будет контролировать, чтобы не было нарушений в этой части и разница в зарплатах постепенно сокращалась.

Для этого правительство продолжит индексировать зарплату бюджетникам и в 2020 году. Татьяна Голикова сообщила на заседании, что в следующем году зарплата будет повышена на 3,8% и коснется тех категорий бюджетников, которые не попали в майские указы Путина. Речь идет о тех, кто трудится в социальной сфере и науке, ветеринарных лабораториях, гидрометеорологической службе, учреждениях медико-социальной экспертизы, центрах гигиены Роспотребнадзора, спасательных центрах МЧС, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.

В Минфине РТ пока не подсчитали, какие дополнительные расходы потребуются для выполнения этой задачи. Но ежегодное увеличение заработной платы бюджетников требует до 5 млрд рублей. Добавим, что это не последнее повышение.

Татьяна Голикова напомнила, что правительство будет контролировать соотношение зарплат бюджетников (врачей, учителей, соцработников), упомянутых в майских указах президента, и средних зарплат в регионах — должно быть не меньше уровня заработной платы в реальном секторе экономики. Фото kremlin.ru

«В 2021 году запланирована индексация еще на 4 процента»,— говорила ранее замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.

Таким образом, общая динамика повышения выглядит так: с 1 октября 2019 года — 4,3%, с 1 октября 2020 года — 3,8% и с 1 октября 2021 года — на 4%. Правда, индексацию еще предстоит утвердить премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Одновременно с этим на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений одобрили законопроект Минтруда РФ об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Ожидается, что суммарный объем расходов бюджетов на повышение МРОТ составит 20,9 млрд рублей, а увеличение коснется 3,2 млн россиян.

Впрочем, на этом заседании Татьяна Голикова преподнесла еще один приятный сюрприз. В будущем году материнский капитал будет проиндексирован на 3,8%, до 466 тыс. руб. Это будет первая индексация материнского капитала с 2015 года. Тогда размер выплаты был увеличен на 5,5%, при этом инфляция, по официальным данным, в 2014 году равнялась 11,36%. В бюджете ПФР на общее финансирование маткапитала предусмотрено 325 млрд рублей.

По данным портала «Госучетник», в Татарстане оклад в здравоохранении составляет 26,9 тысячи рублей, в образовании — 25,7 тысячи рублей, в социальной сфере — 21,1 тысячи рублей. Фото Максима Платонова

Сократить разрыв в зарплатах бюджетников и работников предприятий

Напомним, что в майских указах главы государства были перечислены категории бюджетников, чьи зарплаты должны были быть доведены до 100% или 200% от средних трудовых доходов по региону. В число этих категорий входили школьные учителя, медсестры, работники культуры, соцработники (их зарплаты требовалось довести до 100%), а также врачи, преподаватели вузов, научные работники (до 200%).

По данным портала «Госучетник», в Татарстане оклад в здравоохранении составляет 26,9 тысячи рублей, в образовании — 25,7 тысячи рублей, в социальной сфере — 21,1 тысячи рублей. Чтобы понять, насколько же эти оклады отстают от средней зарплаты в регионе, надо знать хотя бы актуальную величину средней зарплаты в промышленности. В Ассоциации промпредприятий РТ не располагают свежими официальными данными о ней. Не смогли ее назвать и в Федерации профсоюзов Татарстана. Пресс-секретарь ФП РТ Ирина Пузакова, по запросу «Реального времени», в течение рабочего дня настойчиво пыталась выяснить эту цифру, но ей так и не удалось. Однако ранее Минпромторг РТ сообщал о 34,5 тысячи рублей по итогам 2018 года.

Реальный источник — платные услуги населению

Под действие майских указов попадают не все бюджетные учреждения, поэтому остальные оказались в роли догоняющих. И вот им тоже пообещали благоденствие.

В Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора и в ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» заявили «Реальному времени», что рады любому повышению зарплаты, хотя индексация на самом деле лишь погашает инфляционные издержки, а реального роста не происходит. Источники в татарстанском Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, что зарплата врачей с высшим медицинским образованием варьируется от 30 до 32 тысяч рублей, а у лаборантов-фельдшеров — от 20 до 23 тысяч рублей (суммы указаны за вычетом НДФЛ).

«Оклад в 20 тысяч для лаборанта — это очень мало. Объем работы с инфекциями очень большой», — сообщили «Реальному времени» в Центре гигиены и эпидемиологии.

Заработная плата врачей с высшим медицинским образованием варьируется от 30 до 32 тысяч рублей, а лаборантов-фельдшеров — от 20 до 23 тысяч рублей (суммы указаны за вычетом НДФЛ). Фото Максима Платонова

Чтобы довести до 100% уровня в республике, медицинским работникам производили внебюджетные выплаты от оказания платных услуг по хозяйственным договорам с клиентами центра, рассказали его работники. «Однако осенью этого года выплаты по хоздоговорам прекратили. Это вызвало недовольство среди врачей и некоторые уволились», — рассказали работники центра.

В приемной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» не смогли соединить с главным врачом Василем Зиятдиновым, который смог бы прокомментировать эту информацию. Однако главбух центра Светлана Исмагулова опровергла эти сообщения, отметив, что внебюджетные доплаты медицинскому и лабораторному персоналу за счет оказания платных услуг не прекращались и продолжают выплачиваться. Правда, она не смогла обозначить средний уровень зарплат в центре с учетом этих доплат, ссылаясь на то, что не находится на рабочем месте и не помнит этих показателей. «Я не на работе, на выезде, поэтому не могу назвать эти цифры», — сказала Исмагулова.

В ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» также отказались от комментариев. В приемной сообщили, что директора лаборатории Раиса Каримова нет на рабочем месте и сегодня, скорее всего, не будет. Здесь также признали, что зарплата растет больше не от индексаций, а от оказания платных услуг населению и разным предприятиям. Заместитель директора по общим вопросам Марат Сафин сообщил, что с каждым годом идет увеличение средней зарплаты, чтобы выдерживать планки, которые ставит центральный аппарат. Какая эта планка, он отказался назвать, ссылаясь на отсутствие полномочий озвучивать показатели зарплаты.

В остальных бюджетных учреждениях неофициально признали, что значимую роль в начисленной зарплате играют доплаты и премии, получаемые от оказания платных услуг.

Радик Гайзатуллин докладывал, что на здравоохранение будет выделено 64,1 млрд рублей, образование — свыше 84 млрд рублей, социальную сферу — 36 млрд рублей, из них на соцподдержку — 14,9 млрд рублей. Фото tatarstan.ru

В какую сумму обойдется вторая индексация

Повышение зарплаты бюджетникам финансируется в зависимости от того, в чьем ведении находится учреждение. Если оно имеет статус федерального, то средства выделяет федеральный бюджет. Татьяна Голикова уточнила, что регионам в 2019—2021 годах на это выделят из федерального бюджета по 100 млрд рублей ежегодно.

Однако федеральных бюджетных структур в республике меньше, чем республиканских. Поэтому немалую нагрузку несет и республиканский бюджет. Выступая с прогнозом проекта бюджета на 2020 года в правительстве, глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин докладывал, что на здравоохранение будет выделено 64,1 млрд рублей, образование — свыше 84 млрд рублей, социальную сферу — 36 млрд рублей, из них на соцподдержку — 14,9 млрд рублей. По оценкам Минфина республики, повышение зарплаты на 4,3% потребует дополнительных бюджетных расходов около 5 млрд рублей, а новая инициатива еще не обсчитана. Но очевидно, что расходы будут сопоставимыми.