«Татарские нотки», пятилетки, новый статус Торатау и социальные тезисы Радия Хабирова

Что наобещал избранный глава Башкирии во время инаугурации?

Радий Хабиров сегодня официально вступил в должность главы Башкортостана. В своей инаугурационной (по сути, программной) речи пообещал, что через 5 лет республика войдет в пятерку регионов-лидеров России. Для этого он первым делом подпишет указ о стратегических направлениях социально-экономического развития Башкирии до 2024 года. Это позволит перейти от «экономики потребления к экономике развития». Внимательно выслушав выступление Хабирова, корреспондент «Реального времени» обнаружил в башкирской программе «татарские нотки» и наполеоновские цели. Предлагаем ознакомиться с ключевыми моментами новой башкирской стратегии, от включения горы Торатау в сеть геопарков ЮНЕСКО до роста ВРП.

План: войти в пятерку регионов-лидеров РФ

Сегодня прошла инаугурация Радия Хабирова, который вступал в должность главы Башкортостана. В церемонии приняли участие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов, экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов, депутаты Госсобрания, члены правительства, главы муниципалитетов, представители общественности. В своей речи перед чиновниками и депутатами Хабиров поклялся при осуществлении полномочий «верно служить многонациональному народу», укреплять и защищать государственность Башкортостана и соблюдать как Конституцию РФ, так и Конституцию РБ.

— Спасибо за доверие, оказанное на выборах! Я старался заслужить его реальными делами. Мне помогали в этом коллеги из правительства, главы городов и районов. С первых дней впряглись в работу, поверили мне и терпели мою требовательность! — заявил новый глава РБ. — В нашей республике живет 4 миллиона человек, у каждого свои проблемы. Мы будем последовательно и эффективно их решать. Сегодня первое, что я сделаю после официального вступления в должность главы Республики Башкортостан, подпишу указ о стратегических направлениях социально-экономического развития до 2024 года. В продолжение майских указов президента РФ мы принимаем свой сентябрьский указ.

В сентябрьском указе он пообещал конкретизировать работу, начатую на федеральном уровне, для чего в бюджете будут закреплены финансовые ресурсы, а в программах и дорожных картах — конкретные сроки выполнения. Это Хабиров считает своей программой работы на 5 лет. «Пятилетка развития», как он ее охарактеризовал, — задача амбициозная, согласился глава РБ. Если ее цели будут выполнены, к 2024 году Башкортостан должен войти в число регионов-лидеров РФ по пяти ключевым направлениям: по человеческому потенциалу, комфортной среде для жизни, экономическому росту, инвестициям и инфраструктуре.

Татарские нотки в башкирской программе

— Мы меняем саму экономическую стратегию! Переходим от экономики потребления к экономике развития. У нас должна снизиться смертность, увеличиться рождаемость, а уровень жизни должен вырасти настолько, что люди поедут в республику, а не из республики! Сейчас численность жителей Башкортостана ежегодно снижается. Но мы зададим обратный темп, и к 2024 году нас будет не менее 4,1 миллиона человек, — объявил он, кажется задев за живое чиновников и депутатов, тут же взорвавшихся бурными аплодисментами.

Характерно, что программа Хабирова носит ярко выраженный социальный характер, и он начал делиться конкретными показателями не с цифр валового регионального продукта, а со здравоохранения. Отдельно стоит отметить, что некоторые неотложных мер, которые подчиненные главы РБ должны будут принять, чрезвычайно похожи на меры, предпринятые в последние годы командой президента Татарстана Рустама Минниханова: в окружении Хабирова посчитали логичным попробовать применить успешные решения республики-соседа у себя, а не придумывать велосипед.

О необходимости и важности применения успешных управленческих решений регионов в других субъектах РФ, к слову, вчера на заседании совета АСИ говорил президент РФ Владимир Путин. К тому же не стоит забывать и знаменитое хабировское «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ» («Мы можем лучше»), которое наводит на параллели с девизом татарстанских властей «Без булдырабыз» («Мы можем»).

Возрождение сельской медицины, полилингвальные школы и межвузовский студенческий кампус

Так, в Башкирии в первую очередь попытаются закрыть кадровый дефицит и сделать так, чтобы каждый нуждающийся в медицинской помощи «мог попасть к нужному врачу, а не ждал в очереди неделями». Для этого Хабиров обещает построить на селе 147 модульных и 54 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

— Фактически мы возродим сельскую медицину, — заявил Хабиров.

Затем постараются обновить парк скорой медпомощи. Кроме того, он хочет оснастить современным оборудованием родильные дома и поликлиники, а также построить такие масштабные объекты, как Республиканский кардиологический центр, Центр детской онкологии и гематологии, хоспис для взрослых и детей, больничный комплекс в Затоне (Затон — район в юго-западной части Уфы).

Второй пункт программы Хабирова — образование, систему которого он обещает модернизировать, построив и отремонтировав за 5 лет для начала 50 детских садов и 60 школ на 60 тыс. мест. В республике создадут 12 полилингвальных школ (напомним, в Татарстане полилингвальные школы курирует Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев), после которых дети «в совершенстве будут говорить на иностранных и родных языках». Башкирские власти также обещают открыть образовательный центр для выявления и развития одаренных детей, создать в каждом районе и городе детские технопарки и «Кванториумы».

— Окажем поддержку по закреплению учителей в сельских школах. Создадим на базе наших вузов научно-образовательный центр мирового уровня, где можно будет обучаться по двойным программам, в том числе международным. Построим им межвузовский студенческий кампус, чтобы лучшие сыновья и дочери республики не уезжали учиться в другие регионы, — делился наполеоновскими планами новоизбранный глава Башкортостана.

Бассейны — во всех районах Башкортостана, а в Уфе — Дворец музыки

Третий пункт программы — развитие спорта. Команда Хабирова готова построить для этого центры волейбола, гимнастики, спортивной борьбы (почему именно их — не объяснил) и открыть во всех муниципалитетах бассейны — сейчас, с сожалением заметил он, бассейнов нет в 16 районах. Наконец, в регионе постараются открыть училища олимпийского резерва и возвести крытый футбольный стадион.

В-четвертых, чтобы и сельские школьники могли полноценно заниматься спортом, запустят проект «Сельский тренер». На селе построят и 40 многофункциональных домов культуры как центры просвещения и семейного досуга. Откроют 10 новых сельских школ искусств, «чтобы юные таланты имели возможность проявить себя». А в Уфе откроют целый Дворец музыки (что именно под ним подразумевается, пока не совсем ясно — в Уфе уже есть Государственный концертный зал «Башкортостан», не считая Башгосфилармонии, Театра оперы и балета).

— Мы добьемся роста в 1,5 раза зарплат работников организаций. Не потерпим никакой дискриминации к людям, нуждающимся в социальной защите. Развитая безбарьерная среда даст нашим особенным людям широкие перспективы для самореализации. Построим Республиканский реабилитационный центр для особенных детей и подростков. Появится такой же центр и для взрослых. Откроем для них 30 центров дневной занятости, — добавил Хабиров.

Гору Торатау включат в сеть геопарков ЮНЕСКО

Не прошел Радий Хабиров и мимо национальной темы. Помимо традиционного обещания создать условия для сохранения и изучения родных языков народов Башкортостана, он предлагает создать в Уфе «Этноцентр», архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Атайсал: Земля предков» — вероятно, что-то вроде казанской Старо-татарской слободы. Это, по мнению башкирского лидера, должно стать продолжением дела академика Нияза Мажитова (историк, был первым председателем Всемирного курултая башкир и Ассамблеи народов Башкортостана). А за рубежом, чтобы «еще шире раскрыть Башкирию миру», создадут семь новых историко-культурных центров республики.

В рамках этой же идеи — и создание геопарка «Тратау» («Торатау»), который Хабиров предлагает включить в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, как это случилось с башкирским же геопарком «Янган-Тау». Напомним, предыдущий руководитель РБ Рустэм Хамитов воевал с «Башкирской содовой компанией», требовавшей для разработки передать ей как раз гору Торатау, общественность выступала резко против. По мнению отдельных экспертов, «содовая война» стала одной из причин, по которой Хамитов лишился высокой должности. Хабиров же отказался передавать содовикам Торатау, а взамен пообещал им другую гору-шихан — Куштау. Впрочем, и это компромиссное решение устроило не всех.

Увеличить башкирский ВРП с 1,5 до 2 трлн рублей к 2024 году

Планы, конечно, впечатляющие. Но где взять для всего этого деньги? Хабиров признает, что для осуществления вышеперечисленного нужна крепкая экономика. И ставит ключевую задачу для правительства: увеличить валовый региональный продукт РБ к 2024 году до 2 трлн рублей (сегодня — 1,5 трлн, по данным за 2018 год). Что интересно, в экономической части своего доклада он ни разу не упомянул нефтяную отрасль вообще и «Башнефть» в частности. Хабиров поручил своей администрации представить ему через месяц структуру обновленного правительства, «правительство развития, нацеленное на наращивание условий по привлечению в республику крупных инвестиций».

— В указе я указал конкретную цифру: довести их ежегодный объем до 450 млрд рублей (в 2018 году было вложено всего 270 млрд рублей, — прим. ред.) и войти в пятерку лидеров нацрейтинга инвестиционного развития (вероятно, рейтинг состояния инвестиционного климата АСИ — в 2019 году РБ заняла в нем лишь 16-е место, — прим. ред.). Для этого нужно создать как минимум две особые экономические зоны, 50 индустриальных агропромышленных и технопарков. Привлечь на ТОСЭР более 100 новых резидентов, — рассказал новый глава.

Не говоря ни слова о тяжелой промышленности и нефтехимии, Хабиров, однако, обещал «существенно» увеличить объемы производства предприятий легкой промышленности и лесопромышленного комплекса. Также он гарантировал заняться 100-процентным восстановлением лесов на вырубленных площадях.

Глава республики намерен обеспечить практически полную газификацию населенных пунктов и жилых домов. Напомним, в январе было объявлено о выделении из бюджета Башкортостана на программу газификации более 1 млрд рублей.

500 новых агропредприятий, рост сбора зерна почти в 2 раза и молока в 1,5 раза

Для возрождения сельского хозяйства власти Башкирии обещают создать 500 малых предприятий, и увеличить валовый сбор зерна до 4 млн тонн (в этом году, к примеру, собрали 2,5 млн тонн). Кроме того, закупят современную агротехнику и введут 10 новых товарно-молочных ферм и откормочных площадок для роста производства и потребления молока и мяса. Это позволит региону довести объемы производства товарного молока до 1,2 млн тонн (сегодня РБ, впрочем, уже занимает третье место в РФ по этому показателю, производя более 700 тыс. тонн молока). Также это поможет довести экспортный потенциал АПК до 230 млн долларов — для расширения внешнеэкономических связей РБ откроют восемь представительств в зарубежных странах.

— Мы создадим для предпринимателей честную прозрачную среду, свободную от чиновничьего произвола! Особое значение мы придаем инфраструктурным проектам: улучшению жилищных условий граждан, формированию комфортной городской и сельской среды. Будут реализованы масштабные проекты по строительству крупных жилых комплексов со всей инфраструктурой. Мы полностью решим проблему обманутых дольщиков, отремонтируем 3 тысячи домов, 15 тысяч подъездов, более 400 дворов в течение 5 лет благоустроим, — так красочно обрисовал будущее Башкортостана перед чиновниками и депутатами Радий Хабиров.

«Я буду нетерпим к лени, бездушию, безынициативности и вороватости!»

Из крупных проектов он назвал строительство двух мостов в Уфе, грузового речного порта в Агидели, железнодорожной ветки Агидель — Нефтекамск и завершение реконструкции уфимского аэропорта и железнодорожного вокзала: «Все населенные пункты Башкортостана соединит общественный транспорт».

— Впереди 5 лет напряженной работы. Знаю, они не будут простыми, но я буду трудиться, как трудились мои отец и мама, как трудятся мои соратники, я буду требователен к себе, а также ко всем тем, кто выбрал профессию служить людям. Я буду нетерпим к лени, бездушию, безынициативности и вороватости! Я уверен, мы обязательно справимся. Потому что за нашими плечами 4 миллиона 51 тысяча человек, которые поверили нам. За нами сила и дух наших предков, многовековые традиции служения России. И это придает нам огромные силы. Все только начинается! — резюмировал он, дрожа от волнения, чем вновь вызвал аплодисменты расчувствовавшихся (и, вероятно, немного напуганных) депутатов и чиновников Башкортостана.

Как он будет выполнять свои обещания (и будет ли), увидим в ближайшие годы.