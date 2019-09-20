Как обиженный топовый видеоблогер «закрыл» франшизу скандального тюнинг-ателье в Казани

После выхода скандального видеоролика татарстанский предприниматель отказался от франшизы и демонтировал вывеску Pro-Service

Как стало известно «Реальному времени», медийная война между YouTube-видеоблогером Андреем Афониным (Афоня ТВ) и основателем сети тюнинг-ателье Pro-Service Дмитрием Санниковым из-за «испорченного», по мнению блогера, московскими мастерами Audi TT, докатилась до Казани. Как стало известно «Реальному времени», татарстанский предприниматель Руслан Цуркан на фоне скандала отказался от франшизы Pro-Service. В свою очередь канал Афони, который изначально набрал аудиторию на пранках и разоблачениях, но потом сменил формат, обрел теперь второе дыхание.

«Взаимозачет» и много мата



Известный видеоблогер Андрей Афонин развязал информационную войну с автосервисом, франшиза которого работает и в Казани. В почти часовом ролике на фоне нецензурных словесных пассажей, перемежающихся с патетической музыкой, подробно показаны многочисленные «косяки», которые, по утверждению видеоблогера, были допущены мастерами тюнинг-ателье в ходе улучшения и украшения автомобиля Афонина. При этом Афоня упоминает, что его «звали в Казань, просили дать интервью, они тоже закрывают [франшизу Pro-Service]», однако он отказался — не захотел тратить время.

Блогер рассказывает, что тюнинговать Audi — оклеить специальной пленкой, сделать чехлы на сиденья, поменять дизайн колес, руля и многое другое Санников взялся на бартерной основе в обмен на рекламу Pro-Service. Афонин при этом должен был оплатить лишь материалы для тюнинга.

Результат заказчику настолько не понравился, что дословно процитировать суть изложенных им в итоговом видео ролике претензий, не преступив закон, просто невозможно. А в переводе с матерного на общепринятый, они сводятся к следующему: пленка оклеена некачественно, сиденья обтянуты взамен оплаченной Афоней кожи гораздо более дешевой акустической тканью, и вообще все сделано недобростовестно, при этом работы затянулись на год, а автомобиль Санников передавал на «доработку» третьим лицам — в другую фирму, которая работает по франшизе Pro-Service.

Результат Афоне настолько не понравился, что дословно процитировать суть изложенных им в итоговом видео ролике претензий, не преступив закон, просто невозможно. Фото youtube.com

Андрей Афонин не поленился и собрал других недовольных клиентов Pro-Service. Автовладельцы под камеру продемонстрировали плохо наклеенную, пузырящуюся пленку, криво установленные фары и прочие дефекты тюнинга, а попутно рассказали, что у них по ходу дела сотрудники мастерских еще и украли ценные вещи из автомобилей — у кого коврик, у кого колеса.

Ответное видео от Дмитрия Санникова «АфоняTV: вся правда про его Ауди ТТ» набрало пока лишь 1,14 млн просмотров. Основатель известной сети объясняет, что «косяки», в которых его винит блогер, были допущены раньше, автомобиль пришел к нему уже в, мягко говоря, неидеальном состоянии, а договор о бартере с видеоблогером оказался для него вообще невыгодным — слишком мало подписчиков привлек он в интернет-проекты Pro-Service.

При этом часть огрехов, допущенных при тюнинге Audi Афони, Санников вообще квалифицирует, как «подставы», например, с плохо установленной магнитолой: «Зачем из этой истории делать скандал?». И напоминает блогеру про этику бизнеса, дескать, чем снимать порочащие репутацию его компании ролики, лучше бы пришел и по-доброму договорился об устранении недостатков.

Оба противника считают деньги — и это большие деньги. Афоня полагает, что он переплатил за неудачный тюнинг более 355 тысяч рублей, Санников утверждает, что вложил в бесперспективное предприятие в надежде на рекламу от Афони порядка 600 тысяч…

Дмитрий Санников объясняет, что «косяки», в которых его винит блогер, были допущены раньше, автомобиль пришел к нему уже в, мягко говоря, неидеальном состоянии, а договор о бартере с видеоблогером оказался для него вообще невыгодным. Фото sannicovpro

Последний гвоздь в обойме видеоблогера

Пока этот ролик Афонина буквально за пару-другую дней набрал почти 2,5 млн просмотров. Это сопоставимо с показателями других видео, которые он снимал год или два назад. К слову, предыдущая его работа «Новый дом. Новая жизнь», залитая в видеохостинг три месяца назад, набрала лишь 2,3 млн. Его розыгрыши прохожих, тесты «на вшивость» девушек в своей машине и другие пранки-разоблачения, которые он снимал и выкладывал в интернете, собирали огромную аудиторию и вызывали тысячи эмоциональных комментариев. Однако в последний год о нем стали подзабывать. Кейс с тюнингом «ласточки» вновь оживил его канал.

Останавливаться в критике Pro-Service Афоня не собирается. «Во второй части [видеоролика] я вобью последний гвоздь в их и так почти закрывшийся гроб», — обещает он в комментариях.

Позже в YouTube появился новый ролик о промахах компании — его выложил канал «Авто-Тайм». И в нем собраны новые (и старые) «косяки» — авторы даже припомнили бородатую историю 2014 года с неудачным тюнингом в Pro-Service BMW другого блогера — Эрика Давидыча.

Казанский Pro-Service в августе 2018 года. Фото drive2.ru

Тем временем менеджер казанского автотехцентра Pro-Service сообщил «Реальному времени», что там уже отказались от франшизы: «Мы скоро откроемся под новой вывеской», — сообщил он нашему изданию. Мы запросили у собственника автотехцентра комментарий о причинах отказа от франшизы — через менеджера, но пока ответ не поступил. В случае, если собственник откликнется, комментарий будет опубликован.

Не комментируют пока ситуацию и главные участники конфликта. Менеджер Афонина приняла в работу наш запрос, но позднее сообщила, что блогер отказался от комментариев. На запрос, который «Реальное время» направило в Whatsapp по телефону, указанному для контактов на официальном сайте Pro-Service, ответа не поступило. В свою очередь Дмитрий Санников в частной переписке в соцсети с нашим корреспондентом сказал, что все зависит от того, на сколько порядочно и честно работать в отношении клиента и партнера.

Наше издание готово опубликовать комментарии в случае, если они все же поступят. А пока остается наблюдать за разрушением успешно развивавшегося в течение 10 лет бизнеса.

Казанский Pro-Service на сегодняшний день. Фото Максима Платонова

Бренд известный, доход интересный

ООО «Автотехцентр «Про-Сервис» было зарегистрировано Санниковым в Москве 9 октября 2009 года, его основным видом деятельности является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. В ноябре того же года фирма сменила название — из него исчезло слово «автотехцентр».

На сайте Pro-Service сообщается, что в рамках этого проекта компания «воплощает желания клиентов, подчеркивая их неповторимый стиль», и что ее услуги настолько востребованы, что было принято решение расширяться по франшизе: «Сейчас талантливые ребята в Казани, Ростове-на-Дону, Якутске, Серпухове, Барнауле успешно развивают наше дело и зарабатывают на известном бренде».

Единственным собственником и бенефициаром компании, суть деятельности которой сводится к переделке серийных автомобилей под вкус и возможности их владельцев, является Дмитрий Санников. Насколько его предприятие финансово успешно, позволяют судить цифры, опубликованные «Спарк-Интерфакс». Микропредприятие со среднесписочной численностью работников 2 (два) человека и уставным капиталом в 10 тысяч рублей завершило 2017 год с выручкой от продажи свыше 13 млн рублей и чистой прибылью в 1,12 млн.

В Казани франшизу Pro-Service приобрел частный предприниматель Цуркан Руслан Васильевич. Фото vk.com

В Казани франшизу Pro-Service приобрел частный предприниматель — ИП Цуркан Руслан Васильевич. Как свидетельствует «Спарк Интерфакс», предприятие было зарегистрировано недавно — 7 декабря 2018 года, причем основным видом деятельности у него значится отнюдь не техобслуживание и ремонт автотранспортных средств (это дополнительная деятельность), а прозаическая «торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями».

Как сообщается в одном из видеороликов Афони, франшиза Pro-Service в Москве стоит 6 млн рублей, роялти составляет 100 тысяч рублей в месяц. В какие суммы обошелся бренд казанскому предпринимателю — неизвестно.

Кроме автосервиса, Роман Цуркан владеет (и является гендиректором) ООО «Здоровое тело», зарегистрированного 16 июня 2018 года по тому же адресу, что и автосервис — на проспекте Победы. Специализация микропредприятия, в котором трудятся всего три человека, — физкультурно-оздоровительная деятельность.