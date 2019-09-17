«Для индустрии беспилотных систем инцидент в Саудовской Аравии может повлечь «закручивание гаек»

Эксперт — об атаке дронов на НПЗ в Саудовской Аравии и превращении беспилотников в оружие

В минувшую субботу объекты на крупных месторождениях Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе были атакованы дронами, после чего там начались пожары. Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал произошедший инцидент и заявил, что из-за него Россия может усилить безопасность энергообъектов. «Реальное время» обратилось к эксперту в области беспилотных авиационных систем, главреду UAV.RU Денису Федутинову, который рассказал о том, как регулируется использование беспилотников в мире и с помощью каких манипуляций дрон превращается в оружие.

«Беспилотные системы — это уже часть современного мира»

— Как вы можете оценить атаку, произошедшую в Саудовской Аравии? Насколько это опасный прецедент?

— На указанном примере мы можем наглядно наблюдать прогресс как в части создания стоимостно-эффективных беспилотных систем, так и в части тактических приемов их применения. Беспилотные системы со всеми позитивными и негативными моментами, которые они несут — это уже часть современного мира.

— Какими могут быть последствия для регуляторики?

— Нет сомнений, что этот инцидент будет изучен соответствующими органами, отвечающими за безопасность и правопорядок, в различных странах мира, также как наверняка были проанализированы и предыдущие атаки, совершенные с использованием беспилотников. В итоге, вероятно, будет предложен комплекс мер, направленных на парирование соответствующих угроз и минимизацию последствий подобного применения БЛА.

Фото vestifinance.ru

Объекты энергетики, очевидно, входят в число, если так можно выразиться, «привлекательных» целей для атак противника. Вместе с тем очевидно, что список подобных чувствительных целей одними только НПЗ не ограничивается

— А как же гражданское применение беспилотников?

— К сожалению, для индустрии разработчиков и эксплуатантов беспилотных систем, данная ситуация может повлечь «закручивание гаек», как в части доступности самих систем БЛА, так и в части возможности их использования.

К слову, в гражданской области они могут быть использованы для аэрофотосъемки в интересах геодезии и картографии, сельского хозяйства, телевидения и киноиндустрии.

Также они могут применяться в задачах доставки различных грузов. Кроме того, с помощью беспилотников может осуществляться ретрансляция сигналов, например, в целях обеспечения покрытия сотовой и иной связи над заданными районами.

«В Ираке и Сирии уже неоднократно применялись БЛА, способные нести оружие»

— Министр энергетики РФ Александр Новак выступил с заявлением о том, что Россия может усилить безопасность энергообъектов из-за атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии. А как раньше охранялись подобные объекты от атак беспилотников?

— Объекты энергетики, очевидно, входят в число, если так можно выразиться, «привлекательных» целей для атак противника. Вместе с тем очевидно, что список подобных чувствительных целей одними только НПЗ не ограничивается. Он весьма широк, что затрудняет задачу их охраны от такого рода атак.

Фото mil.ru

В военных действиях в Ираке и Сирии уже неоднократно применялись БЛА, способные нести оружие. Стоит отметить, что главным образом это были гражданские модели, часто относившиеся к «хобби-классу», адаптированные под военные задачи, либо кустарно изготовленные беспилотники с использованием компонентов, доступных на коммерческом рынке

— Не могли бы вы рассказать о том, как регулируется использование дронов за рубежом и в России?

— Проблематика применения БЛА в общем воздушном пространстве достаточно молода, так как, собственно, нова сама гражданская область применения беспилотников. Поэтому процесс формирования законодательной базы, необходимой для легального использования беспилотных аппаратов, еще не завершен.

— Как из дрона делают оружие? И известны ли вам случаи атак (возможно, в более скромных масштабах) с использованием дронов?

— В военных действиях в Ираке и Сирии уже неоднократно применялись БЛА, способные нести оружие. Стоит отметить, что главным образом это были гражданские модели, часто относившиеся к «хобби-классу», адаптированные под военные задачи, либо кустарно изготовленные беспилотники с использованием компонентов, доступных на коммерческом рынке. Одним из наиболее известных случаев применения был групповой налет БЛА террористов на базу Хмеймим, используемую российскими военными.