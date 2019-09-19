В казанский генплан добавили социальную составляющую

Сколько больниц, школ и детских садов будет в 1,5-миллионной столице Татарстана в 2040 году?

Фото: Максим Платонов

Генплан Казани вызывает бурные споры среди горожан. Что касается объектов социальной сферы, городские чиновники уверяют: в проект до 2040 года заложили максимальные цифры с учетом роста населения столицы Татарстана до 1,5 млн человек. Сколько мест в детских садах, школах и лечебных учреждениях появится в Казани — в материале «Реального времени».

Через 20 лет казанцев обеспечат социальными объектами на 100%

О социальной составляющей Генплана Казани рассказали на пресс-конференции руководители городских комитетов. Предваряя выступление основного спикера, заместитель руководителя исполкома по финансово-имущественным вопросам Радик Шафигуллин заявил:

— Город будет развиваться комплексно, полноценно. Планирование должно предусматривать все аспекты жизни. Одна из важных точек для нас — наличие полноценной социальной сферы: детских садов, школ, мест отдыха детей.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Анастасия Латыпова представила концепцию Генплана на 20 лет вперед. По ее словам, документом должны быть созданы условия для размещения объектов федерального и регионального значения. Кроме того, необходимо рассчитать условия для создания объектов местного значения — без них невозможно будет совершать определенные действия по зонированию, межеванию участков.

— Все разделы в Генплане — единая общая система. Он очень долго разрабатывается, с 2015 года. Утверждается сроком на 20 лет, — рассказывает Анастасия Латыпова. — Мы кардинально переработали разделы Генплана. Если раньше говорили о точном количестве объектов местного значения и их вместимости, то сегодня мы понимаем, что за 20 лет может произойти множество изменений, в том числе и в федеральном законодательстве.

«Мы кардинально переработали разделы Генплана. Если раньше говорили о точном количестве объектов местного значения и их вместимости, то сегодня мы понимаем, что за 20 лет может произойти множество изменений, в том числе и в федеральном законодательстве», — объяснила Анастасия Латыпова. Фото Максима Платонова

Угадать сегодня точную вместимость объектов, по ее словам, практически невозможно.

— Мы ушли от количества объектов, — пояснила она. — Если мы промахнемся с их числом, построить потом школу, даже при наличии финансирования и свободной земли, будет невозможно. Потому что тогда потребуется внесение изменений в Генплан. Мы говорим: «С учетом дефицита». Если необходимость существует, на сколько-то мест нужен объект, соответственно, его построят.

Документ территориального планирования рассчитали на максимальную численность населения Казани к 2040 году — 1,521 млн человек. Он исходит из показателей нормативов мест в учреждениях на 10 тыс. кв. м общей площади квартир и на 100 индивидуальных домовладений. Для каждой зоны комплексно определен перечень социальных объектов местного значения. Нет в Генплане и привязки к месту.

Как объяснила руководитель городского комитета, Генплан определяет необходимость создания мест в школах. С учетом заданных параметров при необходимости будут подбирать место расположения объекта, то есть свободный участок на заданную численность учащихся.

Изъятие объекта у собственника возможно лишь для строительства линейных объектов местного значения, дорог, инженерных сетей. Для размещения объекта социальной сферы такой возможности нет, если только сам правообладатель не изъявит желание обменять свой земельный участок, освободив его для возведения социального объекта.

Муниципальные чиновники утверждают, что разработчики Генплана провели большую аналитическую работу, выявляя и прогнозируя потребности города. Анастасия Латыпова представила карту социальной инфраструктуры с объектами местного, федерального и регионального значения.

Вся территория Казани на ней разделена на пронумерованные функциональные зоны. Как отметила Латыпова, «логика расчетов исходит из того, что на каждую зону заложено максимальное количество метров жилья, и соответственно им рассчитывают количество объектов социального значения». Это не означает, что все эти объекты будут построены именно в этой зоне или что они не могут быть смещены на другие территории. Это значит, что здесь есть жилье и для него должны быть по нормативам социальные объекты.

Согласно проекту, общая площадь объектов социальной инфраструктуры в 2040 году увеличится на 9,3 млн кв. м, а показатель обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры в целом по городу вырастет в 2,6 раза — с 3,6 кв. м на одного жителя до 9,5 кв. м — такова цель стопроцентного обеспечения населения социальными объектами.

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Пока не во всех поликлиниках есть возможность установить рентген-аппарат

Заместитель начальника управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина подчеркнула, что при формировании предложения для Генплана чиновники ставили две задачи. Во-первых, «приближение первичной медико-санитарной помощи к населению по принципу шаговой доступности»; во-вторых, «обеспечение высококвалифицированной специализированной помощью путем создания крупных клинико-диагностических медицинских центров».

По ее словам, не менее важно и создание крупных медицинских кластеров на территории города. Они концентрируют многопрофильную высокотехнологичную помощь для жителей всей республики.

— Из 119 объектов 78 находятся во встроенных помещениях, в стесненных условиях. — комментирует ситуацию в отрасли Гульнара Гайфуллина. — Нехватка площадей, соседство с жилыми квартирами не позволяют устанавливать тяжелое медицинское оборудование, в том числе диагностическое. Врачам приходится направлять пациентов из одной поликлиники в другую.

Как сообщила представитель управления, при планировании раздела учреждений здравоохранения учитывали плотность застройки территории, количество предполагаемых жителей, наличие существующих медучреждений, удаленность объектов от микрорайонов, транспортную инфраструктуру. Поэтому Генплан закладывает возможность открытия 43 новых объектов здравоохранения, в том числе 6 круглосуточных стационаров и 10 поликлинических учреждений, а также использование 27 помещений, предложенных застройщиками новых жилых комплексов для офисов врачей первичной сети.

Как сообщила Гульнара Гайфуллина, при планировании раздела учреждений здравоохранения учитывали плотность застройки территории, количество предполагаемых жителей, наличие существующих медучреждений, удаленность объектов от микрорайонов, транспортную инфраструктуру. Фото kzn.ru

Уже сегодня идет работа по семи объектам. Проектируют детскую поликлинику на 10,5 тыс. мест в поселке Дербышки. Поликлиника горбольницы №2 в Кировском районе сможет обслуживать более 40 тыс. взрослых. Детская городская поликлиника №7 в Ново-Савиновском районе рассчитана на 30 тыс. мест, поликлиника в «Салават купере» — на 50 тыс. населения, стационар Детской городской больницы №1 вместит 600 коек.

Сейчас готовят медицинское техзадание на строительство всех этих объектов. Кроме того, оформляют земельный участок и согласуют эскиз, а также готовят медицинское техзадание на строительство поликлиники в ЖК «Весна-2» на 29 тыс. взрослых и детей. Также строится врачебный офис в поселке Константиновка на 20 тыс. мест.

Не забыли про поселки, которые недавно вошли в черту Казани

Начальник Управления образования исполкома Казани Ильнар Хидиятов рассказал о том, что самая высокая потребность — около 15 тысяч мест для дошкольников — сегодня в микрорайонах «Центр», «Азино 1» и «Азино 2» в Советском районе. Потребность в увеличении дошкольных мест более чем на 2 тыс. существует в девяти микрорайонах Ново-Савиновского, Советского и Приволжского районов. Есть потребность в увеличении на 1 тыс. дошкольных мест еще в каждом из 22 микрорайонов города.

С учетом этих данных сформировали программу строительства детсадов и на 2020—21 годы, запланировано 20 новых дошкольных учреждений на 4,5 тыс. мест. На 1 января 2018 года в детских садах Казани насчитывалось более 55 тыс. мест. Генеральный план предусматривает появление более 128 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях, к 2040 году заложена возможность увеличения их числа более чем в 3 раза — до 183 тыс. мест.

В ближайшее время построят школы на улице Бондаренко, Жигалова и в «Салават купере». Управление образования исполкома Казани поднимает вопрос и полноценного образовательного процесса в уже существующих школах, где не хватает помещений, например спортзалов. В этом году сдали пристрои к двум школам. В планах строительство 40 корпусов в действующих учреждениях образования.

Ильнар Хидиятов сообщил, что самая высокая потребность — около 15 тысяч мест для дошкольников — сегодня в микрорайонах «Центр», «Азино 1» и «Азино 2» в Советском районе. Фото kzn.ru

Хидиятов заметил, что немало проблем решат и так называемые школы полного дня. Дети будут заняты в них весь день, им не нужно ехать в кружки и секции на другой конец города. Это частично снимет и транспортную нагрузку в столице Татарстана.

При условии реализации Генплана в казанских школах появится более 274 тыс. новых мест. Еще более 11 тыс. мест заложено для учреждений дополнительного образования. В частности, собираются возвести 34 объекта дополнительного образования, 35 подростковых клубов и молодежных центров, а также 7 новых спортивных объектов и физкультурно-оздоровительных комплексов для спортивных школ.

На региональном уровне реконструируют центр социальной реабилитации инвалидов, запланировано строительство интерната для хореографического училища, общежития для радиомеханического техникума, дома кино в микрорайоне «Танкодром», многозального музыкально-концертного комплекса, музыкально-драматического театра, а также новых зданий для Государственного ансамбля песни и пляски РТ и фольклорного ансамбля «Бермянчек».

В какие суммы все это обойдется бюджету города и республики, чиновники скромно умолчали.

В завершении представления Генплана Анастасия Латыпова отметила, что особое внимание при его разработке уделили обеспечению объектами социальной инфраструктуры поселков на периферии города, которые вошли в границы Казани в 2007 году. Например, до момента разработки проекта Генплана на территории жилого массива Самосырово отсутствовали какие-либо объекты социальной инфраструктуры. После проведенных расчетов в проект заложили полноценную социальную инфраструктуру для этой территории: около 2 тыс. мест в школе, более 800 мест в детских садах, почти 1,5 тыс. мест в учреждениях дополнительного образования.