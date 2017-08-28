Министерство финансов РТ
Общая информация
Министерство финансов Республики Татарстан - обеспечивает проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой политики в Республике Татарстан и координирует деятельность в этой сфере иных органов исполнительной власти Республики Татарстан.
Основные задачи:
- обеспечение реализации единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики в Республике Татарстан;
- обеспечение реализации единой политики в сфере развития финансовых рынков в Республике Татарстан;
- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития Республики Татарстан; составление проекта бюджета Республики Татарстан и обеспечение исполнения в установленном порядке бюджета Республики Татарстан;
- составление отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан и консолидированного бюджета Республики Татарстан;
- разработка программ государственных заимствований и их реализация в установленном порядке.
Руководитель - Гайзатуллин Радик Рауфович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, 37
- Телефон: (843) 264-79-06
- Email: minfin@tatar.ru
- Сайт: minfin.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 28.08.2017