Министерство финансов РТ

Общая информация

Министерство финансов Республики Татарстан - обеспечивает проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой политики в Республике Татарстан и координирует деятельность в этой сфере иных органов исполнительной власти Республики Татарстан.

Основные задачи:

- обеспечение реализации единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики в Республике Татарстан;

- обеспечение реализации единой политики в сфере развития финансовых рынков в Республике Татарстан;

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития Республики Татарстан; составление проекта бюджета Республики Татарстан и обеспечение исполнения в установленном порядке бюджета Республики Татарстан;

- составление отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан и консолидированного бюджета Республики Татарстан;

- разработка программ государственных заимствований и их реализация в установленном порядке.

Руководитель - Гайзатуллин Радик Рауфович

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