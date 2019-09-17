Английские взятки «сахарного генерала»

Экс-глава ОАО «Заинский сахар» признал вину в 10 эпизодах растраты, подкупа и отмывания доходов

В Заинский горсуд поступило дело о хищениях и получении коммерческих взяток на местном сахарном заводе. На финише следствия бывшего главу предприятия и совета директоров ООО «Кузбассавто» Шамиля Мингазова обвинили в вымогательстве незаконных вознаграждений на 3 млн рублей за поставки для британского холдинга Ventogreen Solutions LLP, а также «сладких» растратах с ущербом в 122 млн рублей и легализации преступных доходов. Под суд пойдут и шесть экс-подчиненных Мингазова. В числе свидетелей, по данным «Реального времени», оказался и бугульминец Евгений Деданин, что ранее пережил налет бандитов на свой дом.

«Откаты» за свекловичный жом



Коррупционные эпизоды в деле «сахарного генерала» были возбуждены в конце мая: тогда российский представитель холдинга Ventogreen Solutions LLP (Бирмингем, Великобритания) Евгений Мироненко написал явку с повинной, что ради сохранения поставок гранулированного свекловичного жома из Заинска в Прибалтику был вынужден регулярно отчислять деньги со счета в рижском банке — на счет указанной Шамилем Мингазовым фирмы «ТоргСнабАгро».

Впервые такое требование прозвучало в декабре 2015-го, на личной встрече в казанском кафе, на ней настоял гендиректор ОАО «Заинский сахар», рассказывал Мироненко сотрудникам третьего отдела Следкома по РТ. С его слов, Мингазов гарантировал своевременную загрузку товара по заниженной цене в случае «отката» в размере 500 рублей за каждую тонну. А в случае отказа грозил расторгнуть договор и остановить выгодные для английской компании поставки экологически чистого питания для заграничных коров.

В январе 2016-го был перечислен первый транш в 200 тысяч рублей, в конце февраля 2017-го — последний в 692 тысячи. Всего Мингазову предъявили шесть эпизодов коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством, на общую сумму 3 млн 23 тысячи рублей. Собственно, после возбуждения этой серии VIP-фигурант «сладкого» дела кардинально изменил свою позицию — начал признавать вину.

Всего, по версии обвинения, в 2016—2017-м годах неучтенка составила 4 552 тонны, их них 3 224 тонны участники преступной группы успели продать. Фото agrosila-holding.ru

Продажи левого сахара шли из бухгалтерии ОАО

С поста гендиректора ОАО Мингазов добровольно уволился в марте 2017 года. В августе того же года ревизионная проверка обнаружила — на пустом по документам складе хранится более 45 тонн готовой продукции. Стали разбираться — пошли признания: излишки создавались умышленно, путем завышения первоначального процента загрязненности свеклы, поступающей с полей и сокрытия реальных объемов выработки в ежедневных отчетах для Минсельхозпрода. Ради дальнейшей продажи излишков сахарного песка на сторону с вывозом по временным накладным.

Уголовное дело было возбуждено в январе этого года. Мингазов попал в СИЗО, его зам — под домашний арест.

Всего, по версии обвинения, в 2016—2017-м годах неучтенка составила 4 552 тонны, их них 3 224 тонны участники преступной группы успели продать. С учетом стоимости сахара на тот период ущерб потерпевшего ОАО по этому эпизоду присвоения и растраты оценен экспертами в 116,2 млн рублей.

Второй эпизод с ущербом в 5 млн рублей связан с излишками и продажей на сторону 776 тонн патоки, образовавшейся в результате производства неучтенного сахара.

По версии следствия, преступная схема была разработана и предложена Мингазовым заму по коммерции Сагидулле Халиуллину и начальнику производства жома, приемки и хранения сырья Валерию Уразайкину. Далее к делу подключились главный технолог Любовь Чукавина и замначальника отдела коммерции Ирина Тычкова.

Тычкова, к слову, была одновременно трудоустроена еще и в подконтрольное гендиректору ООО «ЭнергоСнабКомплект» (далее ЭСК). Именно через эту фирму, по документам, шли основные продажи левого сахара. Причем подразделение ЭСК работало в здании администрации «Заинского сахара» — прямо в кабинете Тычковой. На ее же компьютере велась бухгалтерия и готовились временные накладные и разовые пропуски на вывоз товара, якобы проданного самим ОАО.

По версии следствия, преступная схема была разработана и предложена Мингазовым заму по коммерции Сагидулле Халиуллину. Фото Ирины Плотниковой

В организованную группу также вошла начальник цеха упаковки и пошива мешков Валентина Никишина. На следствии эта фигурантка поделилась — перепроизводство сахара повлекло недостачу мешков в размере аж 91 тысячи штук. В итоге дыру в документах прикрыли фиктивным договором покупки этих мешков с еще одной подконтрольной Мингазову фирмой.

Седьмой фигуранткой дела стала кладовщик патоки Галина Слободина — единственная, кто, по версии следствия, не входил в состав группы.

Отмывание через «тетину» фирму

Вину все семеро обвиняемых признали: пятеро полностью, Тычкова и Чукавина — частично. Обе не согласны с участием в организованной группе. Между тем шесть подчиненных Мингазова признались в получении за участие в этих хищениях от 20 до 400 тысяч рублей. Общая сумма составила 1,1 млн рублей.

Еще один эпизод растраты на 1,25 млн рублей связан с личными «игрушками» гендиректора. Силовики установили: в 2014 году ОАО «Заинский сахар» приобрел в Челнах и в Самаре два американских снегохода Polaris и финский катер Silver Hawk. Катался на них Мингазов лично, затем решил еще и заработать — продал все тому же ООО «ЭСК», а затем заключил с ним договоры аренды от лица ОАО. Судя по документам, за аренду катера платили даже зимой, а по снегоходу «Заинский сахар» был вынужден оплачивать еще и претензию за порчу имущества.

На следствии учредитель «ЭСК» — родная тетя Мингазова Нурия Фатыхова — признавалась: отношения к деятельности фирмы не имела, всем рулил племянник.

Открестилась тетя и от получения «дивидендов» в 26,5 млн рублей, что были перечислены со счета ООО «ЭнергоСнабКомплекта» на ее личный. Этот эпизод вменяется Шамилю Мингазову как легализация доходов, полученных в результате преступления.

К делу подключилась и замначальника отдела коммерции Ирина Тычкова. Фото facebook.com

Арестованная часовая коллекция

Выясняя пути сбыта сладких «излишков», следователи опрашивали немало бизнесменов, занимающихся оптовыми закупками и продажами сахара. Таких свидетелей нашли в Удмуртии, Башкирии, Оренбургской области и, конечно, в Татарстане. Они рассказали любопытные вещи — с какого-то момента менеджеры «Заинского сахара» стали оформлять закупки от лица сторонних компаний, при этом утверждая, что фирма наша.

В числе опрошенных по делу, уверяют источники «Реального времени», оказался и бугульминский предприниматель, учредитель ООО «Изобилие» Евгений Деданин, который год назад отбил нападение вооруженных бандитов на свой дом.

Также следователи опросили бывшую супругу Мингазова и ее отца — главу ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева. Тот признался — в какой-то момент стал замечать за зятем увлечение дорогими авто, удивлялся, когда тот противился вхождению «Заинского сахара» в состав холдинга «Агросила», и уж никак не ожидал хищений на предприятии.

Напомним, в ходе следствия в домах «сахарного генерала» изъяли и арестовали 12 элитных наручных часов Bvlgari Aluminium, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Самая дешевая модель Christian bernard paris — оценена свыше 7 тысяч рублей, самые дорогие — Chopard и Panerai Luminor Flyback чуть не дотянули до 1 млн рублей (каждая). Общая стоимость личной коллекции оценена в 4 млн рублей.

Также под арест у Мингазова попали слиток золота, две монеты из драгметаллов и деньги на счетах почти на 600 тысяч рублей.

У Валерия Уразайкина арестован автомобиль Toyota RAV4 за 1 млн рублей, у других обвиняемых ничего.

Также следователи опросили бывшую супругу Мингазова и ее отца — главу ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева. Фото prav.tatarstan.ru

Защита считает, что ущерб возмещен, и просит особый порядок

Напомним, в конце июля бывший руководитель «Заинского сахара» вышел из СИЗО под домашний арест. Об этом ходатайствовала следователь третьего отдела Следкома по РТ Наиля Валиуллина, мотивируя тем, что обвиняемый признал вину и принял меры к погашению ущерба. Тогда на заседании суда засветили соглашение об отступном между гендиректором Управляющей компании АО «Агросила» Светланой Барсуковой и Мингазовыми.

Как выяснило «Реальное время», в счет погашения ущерба обвиняемый и члены его семьи передали два земельных участка в 20 тысяч квадратов под объекты производственного назначения и три нежилых здания на улице Магистральной в Казани. На тот момент это имущество оценено в 53,4 млн рублей — что меньше половины ущерба.

По данным «Реального времени», сторона защиты представила холдингу данные некой независимой оценки о том, что стоимость имущества превышает ущерб. В «Агросиле» комментировать результат этого спора не стали.

Адвокат главного обвиняемого Эдуард Ахметшин заверил нашего журналиста: «Ущерб возмещен в полном объеме». Он также подтвердил позицию подзащитного по 10 эпизодам дела: «Вину признали, заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке».

Адвокат главного обвиняемого Эдуард Ахметшин (на фото — справа) заверил нашего журналиста: «Ущерб возмещен в полном объеме». Фото Ирины Плотниковой

Согласится ли потерпевшая сторона и прокуратура на особый порядок в этом деле, покажет время. Разбираться в истории будет судья Венера Исаичева. Дата первого заседания пока не назначена.