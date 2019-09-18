Никифоров, Чемезов и Ко намерены создать национальную систему контроля беспилотного транспорта

Национальный оператор для диспетчеризации движения беспилотной воздушной и наземной техники разместится в Иннополисе

Экс-министр связи РФ Николай Никифоров сообщил «Реальному времени», что приблизился к завершению создания консорциума инвесторов для внедрения национальной IT-системы для управления движением беспилотной техники. На минувшей неделе стало известно о вхождении ГК «Ростех» в капитал иннополисовской компании «Центр организации движения беспилотных транспортных средств», учрежденной им в июле, после чего в эту структуру смогут войти крупные игроки-разработчики беспилотной техники (возможно, «Яндекс»). Тем временем в НП «Глонасс» эту историю считают всего лишь «медийным хайпом».

«Ростех» пошел за Николаем Никифоровым

«Ростех» и российская компания «Дигинавис» экс-министра связи Николая Никифорова создали совместное предприятие «Центр организации движения беспилотных транспортных средств» (ЦОД БТС, зарегистрирована в Иннополисе), сообщила пресс-служба госкорпорации. СП займется созданием инфраструктуры для управления наземным и воздушным беспилотным транспортом, а также разработкой предложений по совершенствованию законодательных норм в данной сфере, отмечают в госкорпорации.

Если говорить точнее, то ГК «Ростех» вошла в уставный капитал ООО «Центр организации движения беспилотных транспортных средств», который был учрежден Николаем Никифоровым в июле этого года. В результате «Ростеху» перешла доля в 34% компании, а доля «Дигинавис» сократилась с 75 до 41%, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Еще 25% у компании «Проект 7», которым Никифоров владеет напрямую и косвенно через «Дигинавис». Вообще, под управлением «Дигинавис» находятся еще несколько компаний — ООО «Союз», «Проект-10», «Проект-11» и «Проект-24», которые специализируются на разработке программного обеспечения (созданы в начале этого года, финансовые показатели «нулевые»). Скорее всего, они также образованы для вхождения крупных игроков IT-технологий.

Главная цель СП в долгосрочной перспективе — стать национальным оператором по управлению движением беспилотной техники, заявили в «Ростехе». Для этого компания планирует создать IT-сеть диспетчерских центров, посредством которых будет осуществляться контроль за ходом движения по всей территории страны.

Прототип транспортной IT-системы для управления движением беспилотного автомобильного транспорта уже готов. Эта система интегрируется с центром управления беспилотного автомобиля «Яндекса». Фото Олега Тихонова

Замахнулись на статус национального оператора

На первый взгляд, смелые амбиции «Ростеха» стать национальным оператором выглядят несколько преждевременными, поскольку законодательная база отстает от стремительного развития IT-технологий, не определен правовой статус оператора, да и сам рынок беспилотной техники пока не стал массовым и повсеместным. Чем управлять? Как управлять? Зачем «Ростех» входит в этот воздушный проект, который предстоит еще долго «заземлять»?

Идеолог программы Николай Никифоров, с которым удалось связаться «Реальному времени», не сомневается в перспективности задумки. «Да, речь, действительно, идет о том, что мы создаем компанию-оператора, которая может стать оператором национальной системы контроля за движением беспилотного транспорта, — заявил он. — Сегодня она не предусмотрена российским законодательством, и мы, возможно, опережаем время. Но для нас очевидно, что такая система будет нужна и востребована в скором времени.

Прототип транспортной IT-системы для управления движением беспилотного автомобильного транспорта уже готов. По словам экс-министра связи, она разрабатывалась в течение прошлого года командой специалистов в рамках компании «Дигинавис», которая самостоятельно привлекала займы для финансирования разработки. «Эта система интегрируется с центром управления беспилотного автомобиля «Яндекса»: c IT-оператором согласовывается маршрут движения, идет обмен информацией по ходу его движения в городе», — отметил он особенности проекта. После того как «Ростех» признал ее работоспособной и продуктивной, госкорпорация приняла решение о вхождении в капитал «дочки» «Дигинавис».

Оператор претендует на управление не только наземными беспилотниками, но и воздушными. Николай Никифоров обещает фантастические события: тестирование летающего такси, по его словам, случится через полтора года. Фото airbus.com

На земле и в небе

Теперь стоит задача масштабирования и тестирования системы для разных видов беспилотного транспорта. «Особенностью проекта является возможность организации движения беспилотных транспортных средств не только на земле, но и в воздухе, — отмечается в сообщении «Ростеха». — Во многих странах ведутся разработки беспилотных летающих транспортных средств для двух—шести пассажиров, эксплуатация которых потребует автоматического режима взаимодействия беспилотников и системы организации воздушного движения».

Иначе говоря, оператор претендует на управление не только наземными беспилотниками, но и воздушными. Николай Никифоров обещает фантастические события: тестирование летающего такси, по его словам, случится через полтора года.

— Оно сможет преодолеть 100 километров и перелететь реку, где нет моста. Речь идет не об экспериментальных квадрокоптерах, это будет именно такси, — утверждает он.

Но чтобы такси летало, нужна система управления беспилотным транспортом. «Это точно также, как с обычными полетами. Самолет поднимается в небо и управляется в воздухе по специальным радиочастотам связи, пилоты переговариваются с диспетчером по радиоканалам связи. А здесь кто с кем будут разговаривать? Поэтому создается автоматическая система, которая будет обеспечивать автоматический обмен данных. Это долгосрочный проект», — объяснил нашему изданию перспективные технологические задачи Николай Никифоров.

Вслед за «Ростехом» придет «Яндекс»

— Зачем это «Ростеху»? Он обладает большими компетенциями в области защиты информации и создания систем высокой надежности, — рассказал экс-министр связи.

В качестве аналога Никифоров привел опыт «Ростеха» и концерна «Алмаз-Антей» по созданию системы организации воздушного движения. В рамках нее сейчас осуществляется воздушное движение авиационной техники (самолетов и вертолетов) над территорией РФ. «Ростех» специализируется на создании подобных систем. Мы считаем, что это сотрудничество будет иметь глубокий смысл, и мы здесь друг друга хорошо дополняем», — подчеркнул он.

Никифоров не сказал, какие инвестиции собирается привлечь консорциум, но эксперты полагают, что разработка и внедрение транспортной системы обойдется не менее чем в $200 млн, а вслед за «Ростехом» может прийти «Яндекс». Фото Олега Тихонова

Вместе с тем идеолог проекта еще не собрал весь консорциум партнеров, хотя «Ростех» становится в нем «якорем». «Планируем, что в капитал компании войдут другие представители отрасли, — говорит Никифоров. — На самом деле интерес есть, переговоры идут, но мы пока не можем озвучивать. Мы надеемся, что это будет целый консорциум, который этот проект будет реализовывать», — отметил Николай Анатольевич.

Никифоров не сказал, какие инвестиции собирается привлечь консорциум, но эксперты полагают, что разработка и внедрение транспортной системы обойдется не менее чем в $200 млн, а вслед за «Ростехом» может прийти «Яндекс». Николай Никифоров ориентируется не только на российский, но и на зарубежный рынок. По оценкам экспертов, рынок «умных транспортных систем», использующих современные технологии и создающих более удобную и интегрированную систему перевозки пассажиров и грузов, достигнет к 2024 году $57,4 млрд.

При этом остается открытым вопрос, кто должен управлять в стране беспилотным движением — государство или частная компания? Разумеется, это исключительная прерогатива правительства, но у партнеров «Ростеха» есть свои соображения на этот счет: «Например, функцию управления воздушным движением осуществляет отдельное ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ». Но мы считаем, что для управления беспилотным движением на земле и в воздухе разумнее, чтобы это было частно-государственное партнерство. Чтобы в него вошли разные представители рынка, — это более рыночная модель, потому что все динамично развивается и много неустоявшихся технических норм и правил. Поэтому такая модель нам кажется более благоприятной», — отметил Никифоров.

НП «Глонасс»: «Это всего лишь медийный хайп»

В некоммерческом партнерстве «Глонасс», являющемся рабочей группой по снятию законодательных барьеров в развитии беспилотного транспорта, считают, что все, что нужно было исправить в области законодательства, уже есть и больше что-то менять преждевременно. Здесь напомнили, что с 1 декабря прошлого года по правительственному постановлению введен эксперимент, который позволил разработчикам вывести на дороги беспилотный транспорт и понять целесообразность использования беспилотных автомобилей: не только технологическую, но и экономическую.

Параллельно возникают альтернативные законодательные инициативы. В Госдуму уже внесен законопроект о регулировании беспилотного транспорта. Фото duma.gov.ru

«Есть ли возможность сделать поездки дешевле? Будет ли возможность сделать перевозки дешевле? Они смогут это оценить во время эксперимента, который закончится в 2022 году. Но мы видели, как беспилотный автомобиль «Яндекса» нарушил правила дорожного движения, несмотря на то, что управлялся человеком. Как только правовой эксперимент будет завершен, а это случится в 2022 году — тогда Минпромторг и «Автонет» поднимут вопрос о написании полноценной законодательной базы», — ответили «Реальному времени» в «Глонасс».

Параллельно возникают альтернативные законодательные инициативы. В Госдуму уже внесен законопроект о регулировании беспилотного транспорта. «Мы считаем, что это необходимо и нужно. И чем больше участников будут появляться в дискуссии, тем лучше, однако пока говорить о написании большого законодательства преждевременно, поскольку еще непонятно, будет ли нужен беспилотный транспорт обычным гражданам или нет, безопасен ли он или нет. Пока тестируются технологии компании «Яндекс». Другие разработчики не готовы этим заниматься», — отметил представитель «Глонасс». — Регулировать пока нечего, поскольку рынка беспилотного транспорта еще нет».

По их мнению, беспилотники начнут массово использоваться не раньше 2030—2040 годов, а пока все заявления об этом рынке — «медийный хайп». «Если говорить объективно, еще 15 лет назад говорили, что беспилотные автомобили станут массово использоваться в 2019—2020 годах. Мы с полной ответственностью можем сказать, что ни в 2020, ни в 2021, ни в 2022 и даже в 2025 годах беспилотных автомобилей повсеместно на дорогах не будет. Все, что нужно было сделать в области законодательства, уже сделано», — резюмировал собеседник «Реального времени».