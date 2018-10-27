Скандалы недели: штрафы для самозанятых, маршрутная война в Уфе и куриная бомба под Казанью

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: репетиторкиров.рф

Одними из самых обсуждаемых тем уходящей недели на федеральном уровне стали штрафы для самозанятых, а также введение режима ЧС в Краснодарском крае из-за масштабного наводнения. На уровне республики активно обсуждалась вырубка деревьев в Раифском дендрарии ради парковки, закрытие порохового завода, ряд земельных афер, обнаружение просрочки в детских садах и школах, а также нецензурные задания для татарстанских олимпиадников. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Штрафы для самозанятых

На этой неделе председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил карать самозанятых за неуплату налогов штрафами в размере их дохода. Предполагается, что в пилотном проекте при расчетах за нарушение порядка или сроков формирования фискальных чеков самозанятых ждет штраф в 20%, но не менее 1 тысячи рублей от суммы дохода, по которому не был выставлен чек. За повторное нарушение в ближайшие полгода предполагается штраф в полную сумму скрытого дохода, но не менее 5 тысяч рублей.

Позже чиновник уточнил, что речь идет о тех, кто сам пошел на режим льготного налогообложения, но это не погасило народный гнев. Соцсети моментально наполнились возмущенными постами и комментариями, а эксперты, опрошенные «Реальным временем», вообще призвали присмотреться к неприличным тратам депутатов. Также на предложение Макарова отреагировал президент РТ Рустам Минниханов.

— Надо реагировать, если есть необходимость — коррективы вносить. Надо, чтобы люди поверили. Там, конечно, начали пугать, что штрафовать будут, я думаю, такие угрозы не нужны, — высказался президент. — Надо дать понять людям, как работать в новых условиях, чтобы не было проблем. А то наши депутаты придумали: давайте предъявим. Закон еще работать не начал, а уже начали людей пугать. Зачем пугать?

Так или иначе, в четверг Госдума РФ приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении в Татарстане, а также Москве, Московской, Калужской областях эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Он пройдет в 2019—2028 годах.

«Закон еще работать не начал, а уже начали людей пугать. Зачем пугать?» — говорит Рустам Минниханов. Фото tatarstan.ru



Наводнение в Краснодарском крае, пожар в Казани и прощание с пороховым заводом

24 и 25 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди. Из-за разбушевавшейся стихии было подтоплено порядка двух тысяч зданий, разрушен мост на дороге, связывающей Сочи с другими регионами, а также повреждены железнодорожные пути. В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах был введен режим ЧС. По данным на утро пятницы, из-за наводнения погибли шесть человек.

В Казани также не обошлось без происшествий, хоть и в гораздо меньших масштабах. В понедельник в Авиастроительном районе города загорелся строящийся жилой дом. Столб черного дыма был виден даже на противоположном берегу Казанки. Пострадавших не было — двоих рабочих со второго этажа эвакуировали пожарные, они же справились с огнем за полчаса. Особенностью ЧП является то, что это уже второй пожар на объекте за месяц. В первый раз, по версии МЧС, загорелся рубероид, а сегодня — утеплитель, что стало поводом для обсуждения пожарной безопасности популярных у казанских застройщиков вентфасадов.

А в пятницу стало известно о том, что один из главных поставщиков новостей о возгораниях и ЧП — Казанский пороховой завод — прекратит свое существование. Вместо него к 2023 году откроют новый завод по производству пороха в райцентре Алексин Тульской области. В отношении трудового коллектива казанского завода планы будут уточняться совместно с администрацией города и Алексинским химкомбинатом в целях максимального трудоустройства высвобождающихся работников.

Из-за разбушевавшейся стихии было подтоплено порядка двух тысяч зданий, разрушен мост на дороге, связывающей Сочи с другими регионами. Фото vk-smi.ru



Матерная олимпиада, просрочка в детсадах и «биологическое оружие» под Казанью

На школьном этапе Всероссийской олимпиады по литературе татарстанским отличникам пришлось краснеть — им предложили познакомиться с нецензурной лексикой и проанализировать далеко не детские тексты с рассуждениями о том, кем была бы бабушка, будь у нее как у дедушки. После того, как скандал вышел на федеральный уровень, краснеть пришлось Министерству образования Татарстана. Прокуратура РТ проверит скандальные олимпиадные задания для учеников. Представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала произошедшее, заявив, что была проведена проверка, а эксперта, который составлял задания, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также на уходящей неделе стало известно, что в детсадах Татарстана нашли просроченные на 3 месяца мясо и сыр. Проверки столовых школ и детских садов прошли по поручению Рустама Минниханова, но, как выяснило «Реальное время», зачастую у руководства образовательных организаций нет возможности организовать процесс без нарушений. Подробности — в нашем материале.

К слову, о просрочке. В Татарстане завели уголовное дело о мошенничестве на Зеленодольском мясоперерабатывающем комбинате «Даль-Кама». Директор предприятия под домашним арестом, собственник — в прошлом известный челнинский миллиардер Гоча Кварацхелия — сбежал в Грузию. Производство простаивает в долгах, с июля здесь нет электричества. В холодильниках за это время протухло 80 тонн курятины, которую до сих пор не могут утилизировать. Примечательно, что расхлебывать ситуацию взялся сын экс-главы УФСИНа РТ Руслан Хамадишин. Он владел землей и объектами предприятия, пока собственность не переоформили на комбинат. Сейчас на Хамадишина-младшего просят возложить обязанности руководителя вместо отстраненного и арестованного директора.

Смерть Николая Караченцова и строительство мемориального сквера в Казани

В пятницу, накануне своего дня рождения, в Москве ушел из жизни Николай Караченцов — легендарный граф Резанов из «Юноны и Авось» и Бусыгин из «Старшего сына». Год назад у актера нашли злокачественную опухоль в легком.

Накануне своего дня рождения, в Москве ушел из жизни Николай Караченцов

На улице Ершова, перед стеной Арского кладбища началось строительство так называемого «мемориального сквера», а попросту — кладбища для татарстанских знаменитостей. Кто ведет работы и сколько на них заработает — загадка: тендер на них не проводился. Загадкой, как выяснило «Реальное время», остается до сих пор и ответ на главный вопрос: кто и на каких основаниях будет отбирать покойников, которые удостоятся чести лежать в нескольких метрах от одной из главных городских магистралей.

Земельная афера под Казанью, дело экс-главы Тюлячей и внезапная отставка казанского судьи

Следком усмотрел состав земельной аферы, в результате которой права на участок под Казанью, напротив ЖК «Царево», оказались у бывшего директора конезавода «Казанский» Марселя Хайруллина. Статуса подозреваемого у него нет, но с обыском силовики у него уже побывали. «Зачем-то изъяли одежду, ружья и даже сережки у внучек», — подтвердил этот факт «Реальному времени» сам Хайруллин. По версии следствия, 48 га пашни под Казанью незаконно отдали под коттеджи. Возбуждено уголовное дело.

В Тюлячинский райсуд было направлено дело героя серии строительных скандалов — бывшего главы исполкома района Рустяма Нуруллина. Аффилированные с ним фирмы прогремели после показа президенту РТ новостроек из строительного мусора и жалоб главе МВД от обманутых субподрядчиков. Следком Татарстана предъявил Нуруллину обвинения по семи эпизодам, включая преступное «совместительство» — чиновник-бизнесмен. Потерпевшими признаны ГИСУ РТ и пять жильцов, которых, по версии следствия, задним числом сделали собственниками аварийного дома и навязали ипотечные кредиты.

Тем временем массой слухов среди казанских силовиков и судей обернулось решение 42-летнего судьи Приволжского райсуда Казани Ирека Камартдинова. Заявление об уходе в отставку он подал за 5 лет до срока, дающего права на получение судейской пенсии. Как утверждают источники «Реального времени», в этом году Камартдинов успел получить и рекомендацию в судьи Верховного суда РТ и отказ в этом назначении, а еще вынес два оправдательных приговора подряд. Что предшествовало добровольному увольнению Ирека Камартдинова вы можете узнать из нашего материала.

Следком Татарстана предъявил Нуруллину обвинения по семи эпизодам. Фото Васили Ширшовой

Злоупотребления «Татэнерго» и биопластик «из свеклы»

На уходящей неделе управление ФАС РФ по РТ поставило точку в двухлетнем споре между энергогигантами республики — ОАО «ТГК-16» и АО «Татэнерго». Ведомство признало фактического монополиста виновным в нарушении антимонопольного законодательства и создании барьеров для выхода на товарный рынок конкуренту с более низким тарифом.

Также стало известно о строительстве в Татарстане первого завода по производству биопластика — полигидроксиалканоата (ПГА), получаемого на основе побочного продукта производства сахара из сахарной свеклы. Первоначальная производственная мощность завода — 10 тысяч тонн в год, в планах — расширение мощностей до 20 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается примерно в 90 млн евро. Подробности — в нашем материале.

Вырубка деревьев в Раифском дендрарии и спасение самого большого в республике озера

Под конец недели жители поселка «Садовый» в Зеленодольском районе подняли тревогу — в соседнем Раифском дендрарии начали вырубать деревья. Некоторые уверяли, что вырубили 2 гектара леса и среди них «столетние дубы, которые руками не обхватишь». В самом заповеднике, заведующим дендрарием, информацию о таких масштабных потерях опровергают и подтверждают вырубку лишь «молодой поросли берез и елей», не представляющих ценности. Цель расчистки — построить парковку для экскурсионных автобусов.

Параллельно с этим татарстанцы бьют тревогу, опасаясь за судьбу самого большого в республике озера — Ковалевского — в Лаишевском районе. Кто-то засыпал переток местной системы водоемов, в итоге озеро сильно обмелело. По одной из версий, это сделал застройщик коттеджного поселка по соседству ради подведения дороги к своим участкам. Лаишевские власти винят неизвестных, засыпавших «торчащую трубу». Жалобы небезразличных горожан услышали в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ, инспекторы ведомства выехали на место и зафиксировали ущерб памятнику природы регионального значения. Впрочем, ни виновных, ни самой техники, выполнявшей земляные работы, не нашли.

Жители поселка «Садовый» в Зеленодольском районе подняли тревогу — в соседнем Раифском дендрарии начали вырубать деревья. Фото Марата Салахова (facebook.com/Руслан Сабиров)

Критика в адрес ОЭЗ «Иннополис», новый резидент зеленодольской ТОСЭР и рост цен на социальный хлеб

На этой неделе особая экономическая зона «Иннополис» стала объектом критики со стороны Счетной палаты: вместе с рядом других ОЭЗ она не оправдала государственные инвестиции. В «Иннополисе» обещают активнее привлекать частный капитал и отмечают, что проект еще слишком молод. Опрошенные «Реальным временем» представители IT-компаний называют разные причины слабых показателей «Иннополиса» — от неудачного расположения до слишком большого масштаба. Впрочем, некоторым участникам рынка татарстанский наукоград нравится.

Тем временем, вслед за торговой сетью «Магнит» краснодарская девелоперская группа «Ромекс-Кубань», начавшая строить складские комплексы для X5 Retail Group, рванула в «налоговый рай» логистического центра Заволжья. Как стало известно «Реальному времени», «Ромекс-Кубань» получила разрешение на строительство в Зеленодольске оптово-распределительного центра общей площадью 40,2 тысяч кв. м, который планируется ввести в строй в августе 2019 года. Ожидается, что компания получит налоговые льготы как резидент зеленодольской ТОСЭР, в обмен на которые татарстанские поставщики будут иметь квоты на хранение продукции для экспансии в другие регионы. До сих пор некоторые сами развозили продукцию по торговым точкам.

Также выяснилось, что несмотря на громкие обещания татарстанских хлебопеков не повышать розничные цены на социальные виды хлеба, производители с октября дружно подняли их сразу на 16% — до 51,16—52,3 рубля (в пересчете за 1 кг). В этот вторник первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов в очередной раз встретился с хлебопеками, убежденными в том, что пора включать механизм дотирования подорожавшей сразу на 20% хлебопекарной муки всех видов. Однако «уломать» Минсельхозпрод РТ им не удалось: в ноябре социальные хлеба по-прежнему будут выпекаться без субсидирования и предсказать цены пока никто не берется.

Несмотря на громкие обещания татарстанских хлебопеков не повышать розничные цены на социальные виды хлеба, производители с октября дружно подняли их сразу на 16%. Фото livekuban.ru



Разморозка казанских долгостроев и рост цен на вторичку

Долгожданное событие — в Казани инвесторы разморозили два долгостроя. Компания «Ак Таш» зашла в первый дом ЖК «Молодежный», а СК «Бриз» — в четвертый дом ЖК «Золотая середина». В среду на проблемных объектах «ФОНа» и «Свея» провели совещание с участием всех задействованных служб и дольщиков. Последних прежде всего интересовали сроки сдачи объектов. Но строители пока не рискуют называть даты — то и дело возникают непредвиденные обстоятельства, например, на стройках Рашида Аитова многое приходится переделывать.

Вместе с тем аналитики и участники рынка фиксируют рост цен на рынке вторичного жилья. По данным аналитической службы «Реального времени», речь идет о росте более чем на 6% с начала года. В числе причин называют как сокращение предложения, в особенности в экономсегменте, так и действия застройщиков, которые подняли цены на свои объекты настолько, что покупателю стало проще купить квартиру в готовом доме. Подробнее о том, на сколько квартиры подорожали в рублях и в процентах, читайте в нашем материале.

Новая должность Сидякина, война с уфимскими маршрутками и топ Оренбуржья

Экс-глава Росимущества в РТ Гульнара Сергеева выступила в новой для себя ипостаси — вместе с медиаолигархом из Уфы Андреем Назаровым она собирается бороться с бизнес-коррупцией. На этой неделе состоялось первое заседание татарстанского отделения Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», который она теперь возглавляет. Подробнее о мероприятии вы можете узнать из нашего материала.

Александра Сидякина назначили руководителем администрации главы РБ. Фото Максима Платонова

Еще более резонансная смена должности произошла с депутатом Александром Сидякиным. Его, напомним, назначили руководителем администрации главы РБ. На этой неделе нашему корреспонденту удалось побеседовать с Александром Геннадьевичем.

— Теперь я становлюсь непубличным человеком, — рассказал Сидякин нашему изданию. — Я перестаю быть самостоятельной политической фигурой. Задача у меня одна: оправдать доверие президента, которое оказано Радию Фаритовичу. Работаю на обеспечение деятельности главы Башкортостана и создание условий для обеспечения устойчивого развития и даже рывка, увеличения экономической, промышленной мощи этого субъекта Российской Федерации. В целом позиция главы администрации предполагает ежедневное взаимодействие с разными уровнями и ветвями власти, обеспечение благополучия, соблюдение законных прав и интересов граждан.

Продолжая разговор о Башкирии, стоит упомянуть, что на прошлой неделе врио главы Башкирии Радий Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам Уфы, поручив разобраться с ними до 1 декабря и отметив, что подобной проблемы нет в Москве и Казани. Задача эта непростая — слишком много «интересантов» обнаруживается обычно в сфере городских пассажирских перевозок. Напомним, в столице Татарстана для ее выполнения более 10 лет назад тоже потребовалась «крыша» республиканского руководства. «Реальное время» решило выяснить кто владеет частными перевозчиками Уфы и узнало при этом немало любопытного. Как оказалось, маршруты в отдаленные районы города часто отданы лишь одному перевозчику, при этом многие из компаний совмещают несколько видов бизнеса, а некоторые очевидным образом связаны друг с другом. Но что еще интереснее, так это связи компаний-перевозчиков с правоохранительными органами.

Также «Реальное время» продолжило изучать элиты регионов ПФО. На уходящей неделе мы предложили вниманию наших читателей ситуацию в Оренбургской области. Благодаря экспертам мы выяснили, чьи позиции по степени влияния укрепились, чьи остались неизменными, а кто вообще вылетел из топа. Подробнее о рейтинге — в нашем обзоре.



ОПРОС