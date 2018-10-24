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Губернатор Краснодарского края сообщил о введении режима ЧС в Туапсе из-за подтоплений

22:28, 24.10.2018
Губернатор Краснодарского края сообщил о введении режима ЧС в Туапсе из-за подтоплений
Фото: скриншот видео youtube.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе введен режим чрезвычайной ситуации из-за серьезных подтоплений, вызванных ливнем.

«Вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введен режим ЧС» — написал он в Twitter.

По его словам, спасатели провели эвакуацию в тех районах, где это было необходимо. Людей размещают в местах для временного пребывания.

Кондратьев также отметил, что все службы переведены на круглосуточный усиленный режим работы.

Напомним, что в середине прошлого месяца в Сочи из-за ливня оказались подтопленными несколько районов города.

Происшествия
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