Вокруг Закабанной мечети в Казани установят охранные зоны: проект на экспертизе

Строгие ограничения включают запрет на любое новое строительство, кроме линейных объектов

Фото: Максим Платонов

Вокруг исторической мечети запретят опасное строительство

Правительство Татарстана инициировало разработку нового документа, который определит особые правила охраны федерального объекта культурного наследия — минаретного завершения Закабанной мечети. Документ в настоящее время проходит обязательную антикоррупционную экспертизу.

скриншот документации tatarstan.ru

Мечеть, расположенная на улице Хади Такташа, 26, имеет статус объекта федерального значения. Вместе с ней под защиту попадет и соседний дом на той же улице, где в 1942 году располагался штаб 120-й стрелковой дивизии.

Строгие ограничения будут введены на территории вокруг исторических объектов. В частности, запрещается любое новое строительство, кроме линейных объектов. Под запрет попадет использование строительных технологий, которые могут негативно повлиять на состояние исторических зданий.

Особое внимание уделяется безопасности: категорически запрещено размещать взрыво— и пожароопасные объекты вблизи охраняемых территорий. Также вводится запрет на установку рекламных конструкций любого типа, за исключением рекламных навесов на остановках общественного транспорта.

Благоустройство территории будет строго регламентировано. Запрещается вырубка деревьев (кроме санитарных рубок), изменение рельефа местности и исторического принципа посадки деревьев вдоль улиц. Ограничения коснутся и установки информационных указателей, которые не должны нарушать исторический облик района.

Телекоммуникационные объекты также подпадают под ограничения: запрещается установка базовых станций сотовой связи и других подобных конструкций.

После прохождения антикоррупционной экспертизы документ будет направлен на утверждение в правительство республики. Информация о границах зон и ограничениях будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В то же время — вокруг нее расчищают землю

Ранее стало известно, что здание фитнес-центра «Планета Фитнес» на улице Хади Такташа было закрыто 1 апреля, после чего начались подготовительные работы к демонтажу. Компания-владелец объяснила это решение переходом на новый формат работы. Клиентам предложили продолжить использование абонементов в других филиалах сети, а сам клуб временно переехал в торговый центр «Тандем».

Реальное время / realnoevremya.ru

Работы по сносу начались 25 мая. Заказчиком выступило АО «Актив Инвест», а подрядчиком — ООО «Ак таш». На данный момент демонтаж здания почти завершен.

Компания «Ак таш» — один из крупнейших стройподрядчиков Татарстана. Одним из ее последних взятых в работу проектов стало строительство нового терминала Международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая.

Напомним, что ранее в разговоре с «Реальным временем» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев предположил, что, по самым скромным оценкам, в этом районе земля стоит не меньше 5—6 млн рублей за сотку.

Дмитрий Зайцев