Биологическое оружие под Казанью: как сына экс-главы УФСИН кинули с 80 тоннами протухшей курятины

С июля испорченная продукция лежит в неработающих холодильниках, а Хамадишин-младший ищет помощи с утилизацией

В Татарстане завели уголовное дело о мошенничестве на зеленодольском мясоперерабатывающем комбинате «Даль-Кама». Директор предприятия под домашним арестом, собственник — в прошлом известный челнинский миллиардер Гоча Кварацхелия — сбежал в Грузию. Производство простаивает в долгах, с июля здесь нет электричества. В холодильниках за это время протухло 80 тонн курятины, которую до сих пор не могут утилизировать. Примечательно, что расхлебывать ситуацию взялся сын экс-главы УФСИНа РТ Руслан Хамадишин. Он владел землей и объектами предприятия, пока собственность не переоформили на комбинат. Сейчас на Хамадишина-младшего просят возложить обязанности руководителя вместо отстраненного и арестованного директора. «Реальное время» разбиралось в перипетиях непростого бизнеса.

Вход строго в противогазе и спецодежде

— Там уже опарыши по стенам ползают! Коллега выезжал в субботу, так в понедельник от него все еще трупным запахом несло, — описывает ужасы на зеленодольском мясоперерабатывающем комбинате «Даль-Кама» и.о. начальника Главного Управления ветеринарии при Кабмине РТ Айрат Гараев.

Несколько дней назад представители ветеринарной службы и Россельхознадзора побывали на предприятии с проверкой и ужаснулись увиденному. Производство простаивает, и четыре месяца в неработающих холодильниках лежат 80 тонн протухшего куриного мяса.

— Ситуация, конечно, крайне плачевная. Комбинат в банкротном состоянии. В июле отключили электричество, и продукция испортилась. Так и лежит в неработающих холодильниках до сих пор, затянули до невозможности. Руководитель комбината нам сказал, что у него есть люди, которые в противогазах и спецодежде зайдут и все вычистят за определенные деньги. Мол, это не вопрос, вы только подскажите, как это сделать и куда утилизировать, — говорит Гараев.

«Ситуация, конечно, крайне плачевная», — говорит Айрат Гараев. Фото tatar-inform.ru

В Россельхознадзор информация о нарушении хранения животноводческой продукции поступила из прокуратуры Зеленодольского района. В свое время прокуроры давали предписание уничтожить испорченное мясо, но этого до сих пор не сделали.



— Где уничтожить, владелец должен был решить, но пока не решил. Мы выехали и по результатам проверки прокуратуры выписали штраф на юрлицо и должностное лицо по ст. 10.8 КоАП РФ за нарушение правил хранения животноводческой продукции, — сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов.

Штрафы, правда, небольшие — от 3 до 5 тыс. рублей на должностных лиц и от 10 до 20 тыс. рублей на юридических. Ветеринары направили письма районным властям с просьбой выделить место для утилизации биологических отходов, ответа пока нет. «Реальное время» также направило запрос в администрацию муниципалитета, на момент публикации комментарий не поступил.

Уголовное дело и ущерб более 5,5 млн

Но одним административным нарушением на предприятии не обошлись. Как выяснило «Реальное время», в отношении директора «Даль-Камы» Сергея Мунтаниола завели уголовное дело о мошенничестве. В ГСУ МВД по РТ информацию подтвердили, но деталей преступления не раскрывают:

— Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере, — прим. ред.). В отношении обвиняемого — руководителя одного из зеленодольских предприятий по переработке мяса — избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сумма ущерба — более 5,5 млн рублей. В интересах следствия всех подробностей дела пока не раскрываем, они будут объявлены позднее, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ГСУ МВД по РТ Наталья Сагитова.

В свое время прокуроры давали предписание уничтожить испорченное мясо, но этого до сих пор не сделали… Фото youtube.com

Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» был зарегистрирован в 2004 году как обособленное подразделение крупной челнинской компании «Даль-Кама 1», занимающейся оптовой дистрибуцией овощей и фруктов. Комбинат с уставным капиталом 148 млн рублей специализировался на куриной продукции и в свое время даже прошел сертификацию по стандартам «Халяль» от ДУМ РТ. ЗМПК успешно развивался до 2015 года, после чего выручка упала вдвое: с 2,1 до 1,2 млрд рублей. Впрочем, еще в прошлом году «Даль-Кама» анонсировала планы по созданию еще одного производства — по переработке картофеля — и обещала вложить в проект 2,3 млрд рублей. ЗМПК также выступает совладельцем ООО «Торговый дом «Зеленодолье 1», занимающегося оптовой торговлей мясом и мясопродуктами. «Даль-Кама» в десятке системообразующих предприятий Зеленодольского района.

Руководит комбинатом Сергей Мунтаниол, который с 2003 по 2005 годы был директором челнинской «Даль-Камы 1». А владеет ЗМПК известный татарстанский бизнесмен-миллиардер Гоча Кварацхелия, в 2003 он был совладельцем (20%) ликвидированного челнинского ООО «Тбилиси Холдинг». Кроме того, в прошлом году вошел в попечительский совет благотворительного фонда Автоградбанка.

Руководит комбинатом Сергей Мунтаниол. Фото imgrumweb.com



Тяжелое наследство сына бывшего главного тюремщика



Однако, судя по выписке из Россреестра, мясокомбинат Гочи Кварацхелии лишь арендовал площади в Зеленодольске на Озерной, 20а. У участка и самой производственной базы другой интересный собственник. До конца 2016 года территорией и недвижимостью владел Руслан Дауфитович Хамадишин — сын экс-главы УФСИН РТ, после чего собственность переоформили на сам комбинат «Даль-Кама».

36-летний Хамадишин-младший — учредитель в трех казанских компаниях. В ООО «Заранее» владеет долей в 50%, фирма специализируется на разработке программного обеспечения. Единственный участник в ООО «Хамад», основной вид деятельности — аренда и управление собственными или арендованным недвижимым имуществом. Совладелец (0,99%) в ООО «Центр неотложной медицинской помощи» с уставным капиталом в 1,01 млн рублей. Именно в последней фирме обещали передать вопросы издания своему соучредителю, однако ответа от Хамадишина редакция так и не получила.

Свет на ситуацию пролили в Управлении ветеринарии: «Там два лица: сама база и холодильное оборудование принадлежит одному собственнику, а продукция — другому. Вот второй, учредитель комбината, все бросил и сбежал к себе в Грузию. Новый собственник просит у всех помощи, чтобы утилизировать испорченную продукцию».

Как вариант рассматривали возможность провести утилизацию на самой территории комбината, но близкое соседство с Волгой не позволяет. Другую площадку Хамадишину пока не предоставили.

Владеет ЗМПК известный татарстанский бизнесмен-миллиардер Гоча Кварацхелия, в прошлом году вошел в попечительский совет благотворительного фонда Автоградбанка. Фото agro.tatarstan.ru



Война с управляющим

13 сентября этого года в отношении «Даль-Камы» введена процедура наблюдения, иск подала чувашская компания ООО «Торговый дом «Юрма» и это уже вторая ее попытка обанкротить зеленодольский комбинат. Сумма претензий — 5,8 млн рублей. После «чувашей» в реестр требований к должнику включились еще несколько контрагентов с общей суммой требований на десятки миллионов рублей.

Судом назначен временный управляющий Елена Латыпова, но ей, судя по материалам из арбитража, приходится буквально воевать за документацию предприятия. Так, еще 20 сентября Латыпова подала ходатайство с требованием обязать Сергея Мунтаниола и Руслана Хамадишина предоставить ей «перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения». Также в судебных материалах сообщается, что Хамадишин — новый руководитель должника.

Позднее, так и не получив документы, временный управляющий подала еще одно прошение с просьбой «отстранить руководителя должника Мунтаниола Сергея Васильевича от исполнения обязанностей генерального директора должника; прекратить действие всех доверенностей, выданных руководителем должника; возложить исполнение обязанностей генерального директора на заместителя генерального директора либо работника должника; запретить исполняющему обязанности руководителя должника совершать без согласия временного управляющего сделки по заключению, изменению и расторжению договора на оказание услуг по охране территории должника».

Далее Латыпова пишет, что Хамадишин не передал ей документацию «Даль-Камы» и не принял ряд других мер, в частности «не обеспечено проведение мероприятий по сохранности имущества должника; не предпринимаются меры по ремонту холодильного оборудования предприятия, в результате чего пришло в негодность мясо в количестве 80 тонн, причинен ущерб должнику; не предпринимаются меры по утилизации пришедшего в негодность мяса; необоснованно заключен договор на оказание охранных услуг; не предпринимаются действия по организации работ по подготовке имущественного комплекса к зимнему сезону; не обратился к участникам должника с предложением провести общее собрание участников должника для рассмотрения вопросов об обращении к первому собранию кредиторов должника с предложением о введении в отношении должника финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций и иных вопросов; не уведомил работников должника о введении в отношении должника процедуры наблюдения».

13 сентября этого года в отношении «Даль-Камы» введена процедура наблюдения. Фото souzholod.ru

В ответ от единственного участника должника поступил отзыв с возражением, поскольку новым руководителем комбината осуществляется передача документов временному управляющему. А вот последний, по его словам, не представил доказательства невозможности проведения анализа финансового состояния должника по имеющимся у него документам и не представил доказательств, что руководитель должника препятствует осуществлению арбитражным управляющим мероприятий в процедуре банкротстве. При этом единственный участник должника попросил суд «в случае удовлетворения заявления временного управляющего, возложить исполнение обязанностей руководителя должника на Хамадишина Руслана Дауфитовича».

«Реальное время» будет следить за развитием событий.