Граф Резанов уплыл в вечность

«Ты меня никогда не увидишь, ты меня никогда не забудешь». Не стало актера Николая Караченцова

Сегодня, накануне своего дня рождения, в Москве ушел из жизни Николай Караченцов — легендарный граф Резанов из «Юноны и Авось» и Бусыгин из «Старшего сына». «Реальное время» вспоминает актера.

Вместо Художественного театра

Николай Караченцов родился в Москве, в творческой семье. Отец — художник-график, мать — балерина и балетмейстер. Возможно, от нее у Караченцова была эта удивительная, почти что кошачья пластика и абсолютное владение телом. Он поступил в один из лучших театральных вузов страны — Школу-студию МХАТ, таким образом получив фундаментальное профессиональное образование.

Традиционно большинство выпускников этого учебного заведения распределялись в МХАТ, у Караченцова на это были все шансы — он был на курсе одним из лучших. Но вмешалась судьба — в это время в труппе Ленкома сложилась трудная ситуация, и Караченцова вместе с еще несколькими однокурсниками распределили в этот театр.

Молодой актер сразу попал в репертуар, сыграл несколько ролей, заняв, кажется, прочное место в труппе, и здесь новый главный режиссер театра Марк Захаров дал ему роль Тиля Уленшпигеля в мюзикле «Тиль» — переложении романа Шарля Де Костера Григорием Гориным. Партнершей Караченцова стала Инна Чурикова.

Николай Караченцов в роли Тиля Уленшпигеля в спектакле «Тиль» по пьесе Г. Горина. 1974 г. Фото godliteratury.ru



Его Тиль сразу же стал театральной сенсацией, как и сам спектакль Марка Захарова — острый, резкий, с хорошо читаемыми подтекстами — это были времена, когда языком советского театра во многих случаях был эзопов язык. Караченцов для зрителей, мечтавших вырваться из удушающего времени застоя, стал символом свободы, бунтарем, примером непокорности. Его раскованная пластика, органичность, ироничность — все это было как из «другого театра», не советского, зажатого в шоры регламента.

От графа до хулигана

О Караченцове после Тиля заговорила вся театральная Москва, театралы из других городов приезжали посмотреть спектакль, правдами и неправдами доставая билеты. Но звездный час артиста, оказалось, был еще впереди. Алексей Рыбников решил написать музыку на поэму Андрея Вознесенского «Юнона и Авось» и предложил новую рок-оперу Марку Захарову. До этого в Ленкоме уже шла рок-опера Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», и Караченцов был занят в этом спектакле. И, как утверждает сам композитор, он писал музыку, не видя другого исполнителя роли графа Резанова, кроме Николая Караченцова.

Резанов-Караченцов был воплощением нежности и надежности, актер каким-то неуловимым образом смог показать, что все окончится фатально, они никогда не будут вместе. Фото culture.ru



Удивительная, почти неправдоподобная история — любовь юной девочки Кончиты, дочки испанского губернатора Сан-Франциско, и русского графа Резанова, приплывшего в Америку с посольством на кораблях «Юнона» и «Авось». Они обручились, и Резанов уехал обратно в Россию, чтобы через какое-то время вернуться за девушкой, но на обратном пути сильно простудился, заболел и умер в Красноярске, где и погребен. А Кончита ждала его всю жизнь, не нарушив обет верности и постригшись в монахини. История, которая, как это ни удивительно, произошла в реальности и получила воплощение в поэме Андрея Вознесенского.

Резанов-Караченцов был воплощением нежности и надежности, но, когда он прощался с Кончитой, актер каким-то неуловимым образом смог показать, что все окончится фатально, они никогда не будут вместе. Караченцов сумел сыграть предчувствие. «Ты меня никогда не увидишь, ты меня никогда не забудешь», — этот дуэт, как заклинание, стал лейтмотивом спектакля.

«Юнона и Авось», поставленные Марком Захаровым в 1981 году, сохраняются в репертуаре до сих пор, хотя составы исполнителей, естественно, меняются. А тогда, когда в рок-опере играли актеры «первого призыва», спектакль триумфально прошел по миру, и первым, кто вывез постановку за границу, был кутюрье Пьер Карден, организовавший гастроли в Париже.

Судьба Николая Караченцова в кино тоже складывалась успешно. Одной из «звездных» ролей стал образ Бусыгина в экранизации пьесы Александра Вампилова «Старший сын», фильм вышел на экраны в 1975 году, и у Караченцова были прекрасные партнеры — Евгений Леонов, Михаил Боярский, Светлана Крючкова.

Одной из «звездных» ролей стал образ Бусыгина в экранизации пьесы Александра Вампилова «Старший сын». Фото tvc.ru



Бусыгин-Караченцов — типичный персонаж Александра Вампилова, когда за внешней бравадой таится совершенно иное — ранимое — нутро. Его поступок авантюристичен, граничит с хулиганством, но в основе своей он беззлобен и не корыстен. Он совестлив, и эта совестливость у актера скрывается за бравадой. Караченцов вообще мог удивительно играть сложные психологические напластования у своих персонажей.

Караченцов сыграл почти сто ролей в кино, не меньше ролей у него было и в театре, он много работал на телевидении. Страшная авария, в которую он попал в феврале 2005 года, перечеркнула его жизнь. Он не сдавался, научился ходить, заново заговорил. Периодически появлялся на публике. К одной болезни примешалась другая, и сегодня Николай Петрович скончался от почечной недостаточности. Он не дожил всего день до своего 74-летия.

Прощание с артистом пройдет 29 октября в единственном в его жизни театре — в Ленкоме. Мы его никогда не увидим. Мы его никогда не забудем.