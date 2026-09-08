Средняя площадь квартир в новостройках России сократилась на 2,4% за год

При этом проектная площадь новых квартир увеличилась за аналогичный период

Фото: Сергей Козлов

Средняя площадь квартир, приобретенных в новостройках в городах-миллионниках, в январе — июле 2026 года составила 46,7 квадратного метра. Это на 2,4% меньше по сравнению с прошлым годом и на 2,7% в сравнении с двумя годами ранее, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса BnMap.pro.

Анализ компании «Циан» показывает, что средний размер проданных квартир также уменьшился на 2,3% с 2024 года, достигнув 46,9 квадратного метра.

В то же время проектная площадь новых квартир, выставленных на продажу с января по июль 2026 года, увеличилась на 3,3%, составив 50,4 квадратного метра.

Ранее сообщалось, что в Татарстане годовой план по вводу жилья выполнен на 90%.

Никита Егоров