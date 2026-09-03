Счетная палата предложила чаще выплачивать компенсации за аварийное жилье

В некоторых регионах проблема стоит особенно остро из-за исторической застройки деревянными домами

Фото: Артем Дергунов

Выплата денежной компенсации вместо предоставления нового жилья позволит быстрее расселять аварийные дома и сэкономить бюджетные средства. К такому выводу пришли в Счетной палате по итогам проверки программ расселения, заявила аудитор Наталья Трунова в интервью РИА «Новости» на полях ВЭФ.

По ее словам, наиболее экономным механизмом является выплата возмещения за изымаемое жилье, однако пока им воспользовались лишь при расселении 34,5% аварийного фонда. Приоритет такого способа для граждан, у которых есть другое жилье, позволит снизить бюджетные расходы.

Реальное время / realnoevremya.ru

За период с 2019 года по 1 января 2026 года в рамках программ расселено более 650 тысяч человек из 10,8 млн кв. м аварийного жилья. Объем финансирования составил 750,2 млрд рублей. При этом на 1 января 2026 года расселению подлежат еще 689 тысяч человек из 11,5 млн кв. м.

Трунова отметила, что в некоторых регионах проблема стоит особенно остро из-за исторической застройки деревянными домами, которые не были заменены в срок.

Ранее сообщалось, что в Казани на 410,2 млн рублей купят квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Передать приобретенные объекты должны до 30 октября 2026 года.

Алсу Сабирзанова