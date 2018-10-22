Wi-Fi для 600 покойников: в Казани на Ершова начали строить мемориальное кладбище

Новый погост для знаменитостей растет рядом с остановкой «Ул. Абжалилова», вдоль дороги и перед Арским кладбищем: у всех на виду, но в обстановке секретности

Фото: Максим Платонов

Строительство так называемого «мемориального сквера», а попросту — кладбища для татарстанских знаменитостей, началось на улице Ершова, перед стеной Арского кладбища. Кто ведет работы и сколько на них заработает — загадка: тендер на них не проводился. Загадкой, как выяснило «Реальное время», остается до сих пор и ответ на главный вопрос: кто и на каких основаниях будет отбирать покойников, которые удостоятся чести лежать в нескольких метрах от одной из главных городских магистралей.

Вот это скорость!



О планах обустроить новый некрополь перед южной стеной Арского кладбища казанцы узнали отнюдь не из официальных сообщений, а случайно — из размещенного 14 сентября на сайте госзакупок извещения о тендере на право выполнения инженерных изысканий и проектирования объекта: «Мемориальный сквер по ул. Н. Ершова». Заказчиком работ начальной стоимостью свыше 2,06 млн рублей, оплачиваемых из республиканского бюджета, выступило ГИСУ РТ. 3 октября аукцион предсказуемо выиграло ГУП «Татинвестгражданпроект», предложившее цену копеечка в копеечку (его соперник запросил почти на 62 тыс. рублей больше, чем заказчик был готов заплатить). Договор на проектирование с подрядчиком заключили 16 октября.

Условиями договора предусматривался очень значительный объем работ: прежде чем «нарисовать» план сквера-кладбища на 600 могильных участков размерами 2 на 2,5 метра, проектировщики должны были провести инженерные изыскания, предусматривающие бурение почти полутора десятков геологических скважин, отбор и исследование проб грунта, оценку гидрогеологических условий и, что немаловажно, разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны некрополя с учетом существующей застройки и получить на него положительное заключение санитарно-экологической экспертизы.

Исполнитель работ уже к минувшей пятнице успел установить перед стеной Арского кладбища часть ограждений нового некрополя и залить внутри ограждаемого периметра бетоном несколько дорожек



На все это договором отводилось два месяца. Можно, конечно, предположить, что устройство сквера на прошлой неделе было начато на законных основаниях, то есть, что подрядчик, как в сказке, сумел выполнить все работы и условия за одну ночь и воспользовался пунктом договора, допускающим досрочную сдачу заказа. Но на вопрос, откуда взялся исполнитель работ по устройству мемориального сквера, который уже к минувшей пятнице успел установить перед стеной Арского кладбища часть ограждений нового некрополя и залить внутри ограждаемого периметра бетоном несколько дорожек, ответа нет.

Все видят, но никто не знает

Тендер на производство работ по устройству самого мемориального сквера на Ершова не объявлялся, победитель не определялся, стоимость работ не озвучивалась. Так что крайне любопытно, на каком основании неизвестная организация ударно ведет работы на Ершова, чтобы освоить порядка 20—30 млн рублей из республиканского бюджета (стоимость проекта на сегодняшний день обычно составляет от 6 до 10 процентов стоимости работ в зависимости от сложности проектирования).

«Реальное время» обратилось с этим вопросом к заказчику — в ГИСУ РТ, но там корреспондента переадресовали в республиканский Минстрой, как в «головную организацию». Запрос о том, когда и на какую сумму был объявлен тендер на производство работ по устройству мемориального сквера, был направлен редакцией в Минстрой РТ 19 октября, на момент публикации ответ не поступил. При заданном неизвестно откуда появившимся подрядчиком темпе работ за это время они вполне могут быть завершены.

Проект сквера нигде не публиковался и тем более прилюдно не обсуждался. На официальном сайте ТИГП эскиз сквера не выложен. На сайте Казгорисполкома — тоже, хотя территория эта, судя по кадастровой карте, — муниципальная. А предложения провести по нему общественные слушания, прозвучавшие в соцсетях, похоже, никто из власть имущих не заметил.

Проект сквера нигде не публиковался и тем более прилюдно не обсуждался



Ничего не знает о том, как будет выглядеть новый казанский сквер, и самый главный по татарстанским паркам и скверам специалист — помощник президента РТ Наталия Фишман.

— Я не слышала об этом проекте и тем более не принимала участия в его обсуждении, — заверила она корреспондента «Реального времени».

Другого места не нашли?

Не менее любопытно, кого удостоят чести обрести покой в столь шумном и неспокойном месте, как придорожный сквер на Ершова. Информация о принципах отбора «кандидатов» ни городскими, ни республиканскими властями также не озвучивалась.

На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, кто будет «заведовать» мемориальным кладбищем и по каким правилам там будут хоронить, в пресс-службе мэрии Казани ответили, что вообще не знают, будет ли передан строящийся мемориальный сквер со всеми вытекающими последствиями городским властям или им будет заведовать какая-то специально созданная структура. Тем не менее еще в сентябре пресс-служба исполкома сообщала:

«Мемориальный сквер наделяется статусом историко-мемориального, является общественным местом захоронения и прощания с умершими гражданами вне зависимости от вероисповедания. При проектировании объекта необходимо учесть ограничения ПЗО Кремля», — цитирует мэрию «Татар-информ».

А год назад ректор КФУ Ильшат Гафуров сообщил куратору общественного движения «Казанские некрополи» Любови Агеевой об идее перенести прах всех известных ученых, трудившихся в Казанском университете, в обособленное место, однако и сама Агеева, и Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, под эгидой которого работает общественное движение, высказались резко против такой инициативы, и общественность этот протест поддержала.



У православных испокон веков хоронить у дороги было принято не самых достойных и известных людей

Но ведь подобный проект может кулуарно продвигаться и вопреки протестам общества. Перенос могил знаменитостей мирового масштаба в мемориальный сквер решил бы сразу две проблемы. Сейчас, например, склеп Лобачевских выглядит просто нищенски по сравнению с надгробиями некоторых наших состоятельных современников — старинная ковка и кресты выкрашены дешевой серой масляной краской, а цоколь выложен убогой керамической плиткой времен, когда шикарным считалось сделать дома «евроремонт». А если знаменитых покойников перенести, с чиновников снимется ответственность за их родовые склепы, а новые могилы станут отличным фоном для тех, кого в будущем похоронят рядом.

— Идея переноса захоронений ученых университета действительно когда-то обсуждалась, однако в настоящее время мне о реализации таких планов неизвестно, — заявил «Реальному времени» руководитель пресс-службы ректора КФУ Камилл Гареев. И подчеркнул, что идея устроить отдельный университетский мемориальный некрополь обсуждалась без привязки к конкретному месту, тем самым ясно давая понять: на газон перед Арским кладбищем КФУ в своих планах не замахивался.



А Любовь Агеева допускает, что проект переноса могил знаменитостей могут реанимировать, но решительно не согласна не только с этим, но и вообще с идеей устроить мемориальное кладбище в таком неподходящем месте.

— Я давно занимаюсь историческим реестром Арского кладбища и просто не понимаю, как можно говорить о создании такого сквера, — заявила Агеева «Реальному времени». — Во-первых, никогда и никто не выходил с предложением устроить такой мемориал. Во-вторых, если речь идет о новых захоронениях, то идея отвести для знаменитых и заслуженных людей отдельное, обособленное место оправдана, но такое место есть на кладбище. На первой аллее засыпают и обустраивают овраг, там уже есть хорошо спланированный особый некрополь, и места на нем найти можно. А расширять кладбище за счет придорожной территории… Я не знаю, кто мог принять такое решение, и не считаю эту идею разумной!

Любовь Агеева допускает, что проект переноса могил знаменитостей могут реанимировать, но решительно не согласна не только с этим, но и вообще с идеей устроить мемориальное кладбище в таком неподходящем месте



Почетно, но непочтительно

У православных испокон веков хоронить у дороги было принято не самых достойных и известных людей, а, извините, безродных бродяг. У мусульман для захоронения достойнейших из достойнейших возводились роскошные мавзолеи в самых красивых местах, но при этом также старались обеспечить покой предков.

— Я считаю очень правильным расположение Арского кладбища — не у дороги, а в глубине квартала, с отступлением от красной линии улицы, — говорит по этому поводу Любовь Агеева. — Широкий газон, засаженный деревьями, который устроен перед его стеной, тут очень уместен, он отделяет некрополь от городского шума. К чему беспокоить покойников?

Но отсутствие покоя в новом мемориальном сквере для VIP-покойников — это еще не все. В задании на его проектирование заложены требования предусмотреть входную группу, туалет для посетителей, подключение к электросетям, видеонаблюдение, покрытие интернетом по технологии Wi-Fi, освещение парковки и подключение к сети водоснабжения для полива. А вот о подключении к сетям водопровода и канализации предусмотренного заданием туалета там не говорится ни слова.