Минниханов о самозанятых: «Закон еще работать не начал, а уже начали людей пугать»

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал предложение отдельных депутатов Госдумы штрафовать самозанятых, которые не будут платить налоги.

Минниханов на совещании по итогам исполнения бюджета Республики за 9 месяцев 2018 года отметил, что Татарстан является пилотным регионом по программе самозанятых.

«Надо реагировать, если есть необходимость — коррективы вносить. Надо, чтобы люди поверили. Там, конечно, начали пугать, что штрафовать будут, я думаю, такие угрозы не нужны», — приводит слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

По словам президента, необходимо дать понять людям, как работать в новых условиях, чтобы не было проблем.

«А то наши депутаты придумали: давайте предъявим. Закон еще работать не начал, а уже начали людей пугать. Зачем пугать?» — добавил Минниханов.

Напомним, Госдума в настоящее время рассматривает пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых — так называемом налоге на профессиональный доход. ФНС уже согласовала параметры налогового режима с правительством РФ.