Отставка на фоне: казанский судья покинул пост после двух оправдательных приговоров

«Реальное время» выяснило, что предшествовало добровольному увольнению Ирека Камартдинова

Фото: Максим Платонов

Массой слухов среди казанских силовиков и судей обернулось решение 42-летнего судьи Приволжского райсуда Казани Ирека Камартдинова. Заявление об уходе в отставку он подал за пять лет до срока, дающего права на получение судейской пенсии. Как утверждают источники «Реального времени», в этом году Камартдинов успел получить и рекомендацию в судьи Верховного суда РТ, и отказ в этом назначении, а еще вынес два оправдательных приговора подряд!

Армейский барьер?



Приволжский райсуд Казани попрощался с судьей Иреком Камартдиновым. 9 октября на сайте суда появилось сообщение о его уходе в отставку по собственному желанию. По данным источников «Реального времени», попытки отговорить Камартдинова, не доработавшего пять лет до пенсии по выслуге лет, предпринимались даже руководством Верховного суда Татарстана. Но своего заявление об отставке он не отозвал, и 25 сентября Квалифколлегия судей республики вынесла решение — прекратить его полномочия с 1 октября.

«Его решение никак не связано с профессиональной деятельностью», «Он разочаровался в судебной системе», «У него были личные обстоятельства», «Сказал — это не его», — такие противоречивые суждения ходят о наделавшей шума добровольной отставке. Сам доброволец общаться с журналистом «Реального времени» по этой теме не стал.

…Право носить судейскую мантию Ирек Камартдинов получил по указу президента РФ в апреле 2013 года. До этого он в течение десяти лет работал в аппарате Верховного суда республики. Отметим, что уже через пару лет судью Камартдинова приводили в пример коллегам. Так на X конференции судей РТ в 2015-м зампред ВС РТ Максим Беляев отмечал — в 2014-м вынес 22 приговора, ни один из них не был отменен или изменен в апелляционной инстанции. Именно Камартдинов в 2017-м посадил замначальника казанской колонии №2 Игоря Леонидова за масштабные поборы, а в 2014-м ограничился уголовным штрафом в 50 тысяч по делу о требовании аналогичной суммы «в фонд учреждения» в отношении замдиректора гимназии №19 Ильсура Салимгараева (ныне замдиректора АНО «Международная школа Казани»).

В 2015-м зампред ВС РТ Максим Беляев отмечал — Камартдинов в 2014-м вынес 22 приговора, ни один из них не был отменен или изменен в апелляционной инстанции. Фото tatarstan.ru



Как утверждают источники «Реального времени», недавно Камартдинова прочили в судьи Верховного суда Татарстана, он принял участие в конкурсе, получил рекомендацию судейского сообщества, однако кадровая комиссия при президенте России завернула документы. Говорят, помехой карьере стало то, что на службу в армии будущий судья до 27 лет не попал. Напомним, препятствием для госкарьеры не отданный долг Родине стал еще в 2013 году, причем применяют закон и задним числом — к тем, кто выбыл из числа потенциальных призывников по возрасту до вступления закона в силу.

Именно армейский барьер источники «Реального времени» называют одной из причин того, что хороший судья решил попрощаться с мантией.

Оправдал гражданина Турции

На виртуальный запрос по оправдательным приговорам сайт Приволжского райсуда Казани выдает информацию о пяти уголовных делах. Три рассмотрены Иреком Камартдиновым. В 2015 году этот судья оправдал гражданина Турции Шайхеттина Дурна, которого обвиняли в передаче 6 тысяч рублей контролеру казанских электросетей за несоставление акта о выявленном нарушении в павильоне «Шаурма» — счетчик зарегистрирован на бытового потребителя, а энергия используется в коммерческих целях.

Передача денег контролеру фиксировалась оперативным путем сотрудниками БЭП, однако допрошенный судом с помощью переводчика иностранец объяснил — очень плохо говорит по-русски, суть разговора с контролерами до конца не понял, думал — деньги нужны для перезаключения договора о потреблении энергии на новых условиях. Просмотр приобщенной к делу оперативной записи подтвердил — турку тяжело дается язык Пушкина и невозможно сделать однозначный вывод о наличии умысла на коммерческий подкуп. Действия энергетиков понятнее — они неоднократно сообщают о штрафных санкциях, а один несколько раз предлагает иностранцу высказать свои варианты решения ситуации. Хотя тот уже сказал — готов перезаключить договор и оплатить услуги, просит лишь назвать сумму.

В то же время судом установлено — никаких штрафов за выявленное контролерами нарушение не предусмотрено. Лишь перерасчет платы по новому тарифу. Более того, судом установлено — контролер не был наделен управленческими функциями в компании. В итоге судья постановил оправдательный приговор, и, несмотря на протест прокуратуры, Верховный суд РТ признал его законным.

Судья постановил оправдательный приговор, и, несмотря на протест прокуратуры, Верховный суд РТ признал его законным. Фото Максима Платонова

Реабилитировал госрегистратора

Еще два оправдательных приговора судьи Камартдинова вынесены этим летом. 14 июня он признал невиновной в получении взяток и внесении незаконных записей в ЕГРП экс-регистратора Росреестра Венеру Сафиуллину, признав за ней право на реабилитацию. Ранее, в октябре 2017-го, по тому же делу коллега Камартдинова приговорил отрицавшую вину Сафиуллину к 3,5 года колонии со штрафом в 1 млн рублей. Под стражу женщину взяли в зале суда и отпустили под домашний арест в декабре 2017-го — когда обвинительный приговор был отменен в апелляции и Верховный суд РТ вернул дело на второй круг.

Напомним, претензии силовиков к госрегистратору появились после исков исполкома Казани о сносе двух мини-маркетов на проспекте Победы как самостроев. По данным муниципальной власти, действующих договоров с арендаторами по этой земле не было, старые — давно расторгнуты, причем и в них фигурировала лишь одна торговая точка площадью 30 квадратов, а не разросшийся втрое павильон в 100 «квадратов», а рядом с ним, на месте пустыря, — еще один. В гражданском споре владельцы объектов предъявили зарегистрированные в Росреестре права собственности на них, оба документа оформлялись регистратором Сафиуллиной в 2013 году.

В суде риелтор-свидетель, ранее заявлявшая о передаче сотруднице Росреестра взяток за помощь в регистрации данных объектов, твердо заявила — денег не давала. По словам риелтора, она оговорила Сафиуллину под давлением силовиков, в том числе под угрозой возбуждения на нее уголовного дела за посредничество в даче взятки. Иных достоверных доказательств по передаче денег в суд не представлено, указал судья в оправдательном приговоре. А еще отметил: даже если на регистрацию Сафиуллиной подавали поддельные акты по аренде земли под торговыми точками, то доказательств, что подсудимая знала об этом, в деле нет. Все сомнения по закону трактуются в пользу обвиняемого.

Отмены оправдательного приговора в апелляции просили представитель потерпевшего исполкома Казани и гособвинитель, однако 11 сентября Верховный суд РТ утвердил решение Камартдинова. Осадочек в этой истории остался лишь один — дела правоустанавливающих документов, которые на 100% могли подтвердить законность действий фигурантки, загадочным образом пропали из архива Росреестра.

Верховный суд РТ нашел ошибки в оправдательном приговоре

18 июня судья Ирек Камартдинов поставил своеобразный рекорд среди коллег, постановив второй за неделю(!) оправдательный приговор. На сей раз — гендиректору и учредителю казанского ООО «Карпентер Сервис» Станиславу Рысаеву. 20 марта 2017 года на территории его компании по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий рабочий получил смертельный удар по голове. Удар был нанесен движущейся частью столярного станка для производства лестничных маршей. Как установили следователи, пострадавшего допустили к работе оператором техники с числовым программным управлением без инструктажа по технике безопасности и средств индивидуальной защиты.

Рабочий скончался в больнице. Рысаева отдали под суд по делу о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Вину подсудимый не признал. В суде он и восемь свидетелей рассказывали — никакого отношения к опасному столярному станку Рысаев не имел, распоряжений по его запуску не давал, а лишь оказывал содействие компании «Экс-Лес» в предоставлении площадей, и именно представитель «Экс-Леса» занимался процессами пусконаладочных работ, подбором кадров и производством на том опасном столярном станке. Еще двое свидетелей рассказали: после доставки оборудования из Москвы в Казань тот же представитель «Экс-Леса» участвовал в его запуске.

На прошлой неделе уже другой судья Приволжского райсуда Казани усмотрел в обвинительном заключении Рысаеву процессуальные нарушения и постановил — вернуть дело в прокуратуру. Фото Ирины Плотниковой

В результате судья Камартдинов оправдал Рысаева за отсутствием состава преступления. Однако 17 августа Верховный суд РТ с этим не согласился и поддержал апелляционное представление прокуратуры об отмене приговора. По версии гособвинения, суд первой инстанции «не учел и не оценил показания свидетелей на стадии предварительного следствия». Например, пояснения двух рабочих о руководящей роли Рысаева на производстве — с их слов, именно он давал указания и контролировал объемы выполненных работ, выплачивал зарплату и отвечал за все оборудование в производственных помещениях. В суде один из этих свидетелей показания изменил, однако второй настаивал — именно Рысаев привлек погибшего сотрудника для работ на столярном станке, дав ему указание — срочно запустить станок, несмотря на предупреждения специалиста из Москвы об отсутствии ограждения и работающих подушек безопасности.

По мнению ВС РТ, не отразив эти показания в приговоре, райсуд «не привел убедительные мотивы» для признания их недостоверными, а еще оставил без внимания данные заключения эксперта о найденных и восстановленных документах, включая данные о зарплате погибшего работника, с компьютеров в кабинете Рысаева. Кроме того, при изучении материалов дела апелляционная коллегия обнаружила отсутствие подписей председательствующего судьи и секретаря на протоколе судебного заседания за 4 июня 2018 года, что, согласно УПК, само по себе является самостоятельным безусловным основанием для отмены приговора.

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В итоге дело о смерти рабочего вернули в районный суд. И если следовать хронологии, то после этого судья Ирек Камартдинов написал заявление на отставку. Ну а на прошлой неделе уже другой судья Приволжского райсуда Казани усмотрел в обвинительном заключении Рысаеву процессуальные нарушения и постановил — вернуть дело в прокуратуру.