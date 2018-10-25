На Кубани из-за затопления эвакуированы 460 человек
Из-за затопления в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края эвакуированы 460 человек. Поисковые работы во всех подтопленных населенных пунктах продолжаются.
«В течение суток 24 октября и в ночь на 25 октября проводились поисково-спасательные работы, в результате которых совместно с подразделениями Кубань-Спаса и силами муниципальных образований эвакуированы 460 человек, в том числе с использованием плавсредств — 72 человека», — передает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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