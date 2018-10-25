Новости происшествий

13:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На Кубани из-за затопления эвакуированы 460 человек

11:55, 25.10.2018
На Кубани из-за затопления эвакуированы 460 человек
Фото: скриншот

Из-за затопления в Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края эвакуированы 460 человек. Поисковые работы во всех подтопленных населенных пунктах продолжаются.

«В течение суток 24 октября и в ночь на 25 октября проводились поисково-спасательные работы, в результате которых совместно с подразделениями Кубань-Спаса и силами муниципальных образований эвакуированы 460 человек, в том числе с использованием плавсредств — 72 человека», — передает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от ЧП СОЧИ Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты