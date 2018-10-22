ФАС признала злоупотребление «Татэнерго» на рынке тепла

«Татэнерго» препятствовало казанцам в получении дешевого тепла

Фото: Олег Тихонов

Управление ФАС РФ по РТ поставило точку в двухлетнем споре между энергогигантами республики — ОАО «ТГК-16» и АО «Татэнерго». Ведомство признало фактического монополиста виновным в нарушении антимонопольного законодательства и создании барьеров для выхода на товарный рынок конкуренту с более низким тарифом. Подробнее о ситуации на рынке тепла и динамике среднегодовых тарифов по Казани — в материале.

Что привело к завышению тарифов на тепло в Казани?

Федеральная антимонопольная служба по Татарстану завершила дело о нарушении антимонопольного законодательства одной из крупных энергокомпаний республики — «Татэнерго». Решение от 28 сентября 2018 года оказалось в распоряжении «Реального времени».

Напомним фабулу дела. Заявителем в споре выступила компания ТГК-16, представители которой утверждали, что «Татэнерго» нарушает закон о защите конкуренции, так как создает препятствия в поставке дешевого тепла конечному потребителю — жителям Казани. Ключевым эпизодом, по которому развязались баталии, стал отопительный сезон 2016 года.

Федеральная антимонопольная служба по Татарстану завершила дело о нарушении антимонопольного законодательства «Татэнерго»

Чтобы понять суть спора, следует разобраться в тонкостях работы казанского теплового рынка. Централизованное теплоснабжение потребителей, согласно федеральному закону о теплоснабжении, должно осуществляться в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения. Для таких крупных городов, как Казань, ее утверждает Министерство энергетики России. Этот документ определяет перспективные тепловые нагрузки города, безопасную работу системы теплоснабжения и ее развитие. И что самое главное для теплоисточников, подключенных к системе теплоснабжения, схемой определяется распределение тепловой нагрузки между ними. Также этот документ должен не противоречить закону о теплоснабжении, где прямо написано о приоритетной загрузке ТЭЦ перед котельными и о приоритетности загрузки тепловых источников с наименьшей ценой для потребителя. Вроде бы все просто и логично. Потребитель, а в нашем случае это население Казани, должен получать тепло от наиболее экономичного теплоисточника по наименьшей цене. В плане топливной экономичности котельная всегда проигрывает ТЭЦ, так как на ТЭЦ из того же количества топлива, что и в котельной, производится два вида продукции: тепло и электроэнергия. Соответственно, стоимость топлива распределяется между ними, а не относится в полном объеме на горячую воду, как в котельной. И если сравнивать две ТЭЦ, то приоритет по загрузке должен отдаваться ТЭЦ, отпускающей тепло по наименьшему тарифу. Далее Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), определенная Схемой теплоснабжения, обязана заключить договоры поставки тепла с другими теплоснабжающими организациями. Договоры должны зафиксировать объемы тепловой нагрузки, распределенной, как указано в схеме теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Казани была разработана и утверждена в 2015 году, определив три самые крупные единые теплоснабжающие организации. Это — АО «Татэнерго», АО «Казэнерго» и ОАО «ТГК-16». При этом практически все централизованное теплоснабжение Казани осуществляется в зоне ЕТО — «Татэнерго». В зону ТГК-16 попадает только жилой комплекс «Салават купере». В состав системы теплоснабжения «Татэнерго» входят теплоисточники «Татэнерго» — Казанская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, три мощные районные котельные — Азино, Горки, Савиново, а также Казанская ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-16». Тепло от ТЭЦ-3 идет к потребителям Казани по тепловодам №13 и №14, которые также находятся во владении «Татэнерго», как и все магистральные тепловоды Казани.

В 2016 году схема теплоснабжения Казани определила тепловые нагрузки города. Согласно документу, «Татэнерго» должно было закупить у Казанской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-16» не менее 1017,1 тыс. гигакалорий тепла. Почему не менее? Да потому, что у ТЭЦ-3 огромный резерв по отпуску тепловой энергии потребителям, и ранее от этой станции в тепловые сети города отпускалось более 1500 тыс. Гкал тепла! К слову сказать, тариф на горячую воду от ТЭЦ-3 все эти годы был существенно ниже тарифов от теплоисточников «Татэнерго».

Объем отпуска тепла от ТГК-16 в сети «Татэнерго» снизился в два раза

И вроде бы все просто, «Татэнерго» должно было заключить соответствующий договор с ТГК-16 и покупать у них тепло по самым низким тарифам в интересах потребителей Казани. Но как говорится в известной русской поговорке: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить»… «Оврагом» в данном случае оказалась позиция «Татэнерго», которая в нарушение утвержденной Министерством энергетики Схемы теплоснабжения самовольно более чем на 30% снизила объем приобретаемой у ТЭЦ-3 тепловой энергии. По мнению ТГК-16, эти гигакалории «Татэнерго» произвело на своих более дорогих источниках, в том числе котельных, что в дальнейшем привело к дополнительному росту тарифов на производство тепла для конечных потребителей «Татэнерго».

— Действия АО «Татэнерго» по снижению объемов приобретаемой тепловой энергии у ОАО «ТГК-16» нарушают антимонопольное законодательство в сфере теплоснабжения и права компании на осуществление хозяйственной деятельности, создают препятствия для реализации производимой ОАО «ТГК-16» продукции, — выражала претензии сторона заявителя на заседаниях в УФАС по РТ. По версии представителей ТГК-16, «Татэнерго» делало все, чтобы ограничить конкуренцию в сфере теплоснабжения и ущемить интересы прямого конкурента. При этом, что забавно, Комитет РТ по тарифам все это время в соответствии с законом устанавливал тарифы для ТГК-16 за тепло, исходя от объемов поставки, прописанных в схеме теплоснабжения. То есть тариф устанавливался без учета того, что «Татэнерго», нарушая закон, приобретало у ТЭЦ-3 существенно меньший объем тепла, чем установлено Схемой теплоснабжения.

Причем пострадала в сложившейся ситуации не только ТГК-16, которая не смогла выработать дополнительное количество электроэнергии для поставки потребителям энергодефицитного Казанского энергорайона. Обманутыми оказались и жители Казани. Согласно данным сайта КРТТ, у Казанской ТЭЦ-3 в Казани установлены самые низкие тарифы на тепло. Об этом говорят цифры.

Так, в первом полугодии 2016 года тариф на производство тепловой энергии ТГК-16 составил 470,81 рубля за гигакалорию, тогда как тепло от источников «Татэнерго» — ТЭЦ-1, 2 — стоило почти на 70% дороже. Это неудивительно, так как в составе тарифа «Татэнерго» есть дорогая себестоимость тепла от мощных районных котельных Азино, Горки, Савиново. Отпуск тепла от которых в сумме превышает отпуск тепла от любой из Казанских ТЭЦ! Поэтому становится понятным, почему итоговый тариф «Татэнерго» для населения такой большой — 1274,80 рублей. Если бы от КТЭЦ-3 поставки дешевого тепла были увеличены, а от котельных снижены, то тариф для конечного потребителя мог быть существенно ниже.

Объемы закупки тепла «Татэнерго» от ТГК-16 постоянно снижаются

— Откуда переплата? — негодуют в ТГК-16. По словам представителей компании, тариф тепловой энергии в горячей воде на нужды отопления населения от источника Казанской ТЭЦ-3 по Казани все эти годы был ниже более чем на 40% аналогичных тарифов «Татэнерго».

В 2015 году ТГК-16 обращалась в Минэнерго РФ с просьбой провести экспертизу схемы теплоснабжения города.

Экспертиза установила, что, несмотря на удаленность КТЭЦ-3 от центра тепловых нагрузок, экономически целесообразно использовать генерирующие мощности данной станции

Уже тогда привлеченные независимые эксперты из Томского политехнического института установили, что тариф ТГК-16 на коллекторе ТЭЦ-3 существенно ниже тарифа «Татэнерго», даже с учетом транспортировки тепла. «Расчетный тариф для потребителя, представленный в схеме, у ОАО «Генерирующая компания» (ныне «Татэнерго») выше, чем расчетный тариф у ОАО «ТГК-16» на 40 процентов», — говорилось в заключении. Экспертиза также установила, что, «несмотря на удаленность КТЭЦ-3 от центра тепловых нагрузок, экономически целесообразно максимально использовать генерирующие мощности данной станции на пределе возможности пропускной способности тепловых сетей».

Как следует из результатов частичной экспертизы Схемы теплоснабжения Казани до 2029 года, эксперт рекомендует повысить отпуск тепла от Казанской ТЭЦ-3 в сети «Татэнерго» на уровень 1364 тыс. Гкал в 2016 году по сравнению с 1017 тыс. Гкал в 2015 году и с ежегодным возрастанием до уровня 1717 тыс. Гкал в 2029 году.

К сожалению, Единая теплоснабжающая организация — АО «Татэнерго» не прислушалась к рекомендации экспертов.

Тарифы «Татэнерго» в сравнении с тарифами ТГК-16 в динамике

Динамика среднегодовых тарифов на тепловую энергию в горячей воде по г. Казани*

* расчетный средний тариф на производство и поставку

Именно поэтому представители ТГК-16 уверены, что снижение объема приобретения тепловой энергии со стороны «Татэнерго» и загрузка более дорогих собственных источников тепловой энергии не позволяет снизить тариф для жителей Казани.

Кроме того, специалисты компании предполагают, что в отношении «Татэнерго» Комитет по тарифам РТ не всегда занимал объективную позицию, устанавливая необоснованно высокие тарифы. Этот довод уже находил отражение в решении Центрального аппарата ФАС РФ.

— Федеральная служба выдала предписание о нарушении норм действующего законодательства со стороны ГК РТТ в части определения потерь тепловой энергии, которые учитывались при утверждении конечных тарифов для потребителей «Татэнерго». На основании него тепловые потери от КТЭЦ-3, которые ежегодно составляли 30,5% и за которые платили потребители, в результате были снижены комитетом при утверждении тарифов для «Татэнерго» на 2018 год до 14,7%. То есть в два раза, — поясняют в компании. Они также удивлены и возмущены позицией комитета по тарифам, который учитывает при формировании тарифов потери тепла раздельно по городу Казани и по тепловодам №13, 14. И это при том, что Министерство энергетики РФ утверждает нормативы потерь тепла при транспортировке в целом по системе централизованного теплоснабжения без разбивки по тепловодам. То есть фактически при формировании тарифов на тепло «Татэнерго» самовольно перераспределило объем потерь тепла в сторону их увеличения при транспортировке тепла по тепловодам №13, 14, а орган регулирования принял эту позицию.

За все переплатили жители

— Позиция АО «Татэнерго» основана на отсутствии виновных действий компании, — говорится в итоговом решении ФАС. По версии республиканского монополиста, такое поведение было продиктовано «объективными обстоятельствами». Необходимость закупать определенный объем тепла у ТГК-16 отпала, количество нужных гигакалорий давно изменилось в меньшую сторону. Следовательно, схему теплоснабжения нужно менять, чтобы уменьшить закупки тепла от Казанской ТЭЦ-3. Кроме того, компания апеллировала к тому, что в законе не прописана обязанность единой теплоснабжающей организации (ЕТО), коей является «Татэнерго», соблюдать объемы покупки, установленные схемой теплоснабжения.

Еще один аргумент от «Татэнерго» в пользу своих действий — износ тепловодов №13, 14, от которых от КТЭЦ-3 поступает тепло в Казань. Чтобы продлить работоспособное состояние тепловодов №13, 14, «Татэнерго» задавало режим работы с учетом существенной изношенности, утверждала сторона ответчика.

— Восстановление тепловодов №13, 14 до нормативно-технического состояния путем перекладки существующих участков тепловода требует затрат в размере 1,3 млрд рублей на уровне цен 2016 года, — заявляли представители «Татэнерго».

«Позиция АО «Татэнерго» основана на отсутствии виновных действий компании», — говорится в итоговом решении ФАС

На этот счет у ТГК-16 другое мнение, с чем согласилась комиссия ФАС.

— Согласно статье 210 ГК РФ, собственник несет бремя принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. «Татэнерго» обязано содержать тепловоды №13, 14 в надлежащем состоянии и не вправе ссылаться на его износ как основание, чтобы не приобретать тепло, — считает начальник юридического отдела ТГК-16 Игорь Галимов. — «Татэнерго», пользуясь доминирующим положением, намеренно не производило ремонтные работы на тепловодах, чтобы затруднить доступ ТГК-16 на товарный рынок, — резюмировал он.

В решении УФАС говорится, что у «Татэнерго» была запрошена информация о проводимых работах по капитальному ремонту тепловодов Казани, через которые происходит переток тепловой энергии ТЭЦ-1, 2 и 3. Экспертиза показала, что с 2014 года тепловод №13 «Татэнерго» не ремонтировало. Компания также не ремонтировала и тепловод № 14, в отличие от других тепловодов, которые ведут к собственным теплоисточникам.

Интересный момент: на запрос комиссии, почему компания не занималась ремонтом собственных тепловодов, «Татэнерго» ответило, что компания поддерживает тепловоды «в состоянии готовности обеспечить передачу по ним тепловой энергии в необходимом для потребителей объеме и в соответствии со схемой». По мнению комиссии, такой ответ противоречил заявленной позиции «Татэнерго» о том, что невозможно покупать нужный объем у ТГК-16 из-за износа тепловодов.

Рабочее состояние тепловодов подтверждают и копии заключений экспертиз, запрошенные экспертами у татарстанского отделения Ростехнадзора. Поэтому доводы «Татэнерго» были признаны необоснованными.

— «Татэнерго» пыталось ввести комиссию в заблуждение с целью опровержения незаконных действий. Но комиссия их уличила, — пояснил Игорь Галимов. Как говорится, комментарии излишни.

«Татэнерго» пыталось ввести комиссию в заблуждение с целью опровержения незаконных действий. Но комиссия их уличила, говорят в ТГК-16

Что касается тарифов, то здесь «Татэнерго» тоже представило ответ.

— Снижение объема покупки тепла у Казанской ТЭЦ-3 не ухудшает положение потребителей ввиду того, что тарифы на тепловую энергию, поставляемую «Татэнерго», установлены Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам, и в течение регулируемого периода изменению не подлежат, — заявили представители «Татэнерго».

Но комиссия УФАС отметила обратное — «действия теплоснабжающих организаций влияют на тарифы, устанавливаемые в следующие регулируемые периоды», сказано в заключении.

В ответ сторона «Татэнерго» указала, что в законодательстве есть норма, которая позволяет компенсировать выпадающие доходы теплоснабжающих организаций в случае, если фактический отпуск тепловой энергии сложился на уровне ниже учтенного при формировании тарифов. Проще говоря, компания предложила конкурентам решить проблемы убытков из-за неисполнения ею Схемы теплоснабжения за счет потребителей! По нашей оценке, исходя из разности тарифов «Татэнерго» и ТЭЦ-3, а также исходя из разности между ранее поставляемыми объемами тепла и объемами, поставленными от Казанской ТЭЦ-3 для «Татэнерго» в 2016 году, сумма переплаты за тепло потребителями Казани составляет более 200 млн рублей. И это без учета завышенных потерь на транспортировку тепла в тепловодах «Татэнерго».

При этом, с позиции «Татэнерго», обязанности по точному соблюдению распределения тепловой нагрузки в законодательстве нет. По версии компании, схема теплоснабжения, утвержденная в конце 2015 года, на 2016 год была не актуализирована, поэтому и ссылаться не на что. Данный довод также был признан несостоятельным. «Единственным органом, который уполномочен производить распределение тепловой нагрузки, является Минэнерго России, соответственно, АО «Татэнерго» не вправе осуществлять распределение тепловой нагрузки», — говорится в заключении.

ФАС: «В 2016 году у «Татэнерго» имелась техническая возможность приобрести у ТГК-16 1017 тыс. Гкал»

— «Татэнерго» не нарушало антимонопольного законодательства, — обозначили «Реальному времени» позицию по заключению в компании.

Однако, изучив материалы дела, заслушав и исследовав доказательства, УФАС РФ по РТ приняло решение признать «Татэнерго» виновным в нарушении антимонопольного законодательства в 2016 году путем создания препятствий доступа ТГК-16 на товарный рынок в границах Казани.

«В 2016 году у «Татэнерго» имелась техническая возможность приобрести у ТГК-16 1017 тыс. Гкал с соблюдением требований схемы теплоснабжения города Казани, а также требований надежности и безопасности теплоснабжения», — говорится в экспертном заключении.

Согласно документу, комиссия установила доминирующее положение «Татэнерго» на товарном рынке, «соответственно, на ответчика распространяются положения ст. 10 Закона о защите конкуренции».

Кроме того, «Татэнерго», как теплосетевая организация, является единственным хозяйствующим субъектом, а также субъектом естественной монополии в границах теплосетей ЕТО-1, что позволяет оказывать существенное влияние на условия обращения тепловой энергии, отпускаемой ОАО «ТГК-16», — заключает комиссия.

По законодательству за нарушение конкуренции предусмотрен оборотный штраф на компанию, который рассчитывается от общей суммы выручки проданной тепловой энергии. Обычно размер штрафа складывается достаточно большой, поскольку должен мотивировать компании воздерживаться от нарушения условий конкуренции. Еще одна мера — штраф на должностное лицо или дисквалификация руководителя.

— Печально, что в данной ситуации пострадало в большей степени население, которое переплачивает за тепло, — подводят итоги представители ТГК-16. И продолжая, отмечают, что в 2017 году и в этом году ситуация повторилась. «Реальное время» продолжит следить за дальнейшим развитием данной ситуации и весьма вероятными новыми разбирательствами в ФАС.