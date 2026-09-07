Разница в цене между самым дорогими домами в РТ и Москве составила почти 4 млрд рублей

Самый дорогой дом в Татарстане стоит 600 млн рублей

Фото: скриншот с Avito

По состоянию на 7 сентября самый дорогой дом в Татарстане стоит 600 млн рублей. Речь идет об усадьбе в селе Боровое Матюшино площадью 1,3 тыс. кв. м на участке 0,88 га, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

скриншот с Avito

На участке также имеются гостевая парковка, озеро, вертолетная площадка и другие объекты.

скриншот с Avito

Тем временем самое дорогое предложение в Московской области — 4,3 млрд рублей. За эту стоимость выставлен на продажу особняк площадью 1,6 тыс. кв. м в стиле английской усадьбы.

скриншот с Avito

В московском доме — более 10 комнат, а площадь участка — 35 соток. Причем на цокольном этаже есть косметический кабинет, сауна, хаммам и купель.

скриншот с Avito

Никита Егоров