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Происшествия

Наводнение в Краснодарском крае — видео

17:28, 25.10.2018
Наводнение в Краснодарском крае — видео
Фото: скриншот

В Краснодарском крае из-за сильных ливней погибли два человека. Число пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за потопа рухнул мост. В Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края были эвакуированы 460 человек. Поисковые работы во всех подтопленных населенных пунктах продолжаются.

Происшествия
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