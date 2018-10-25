Наводнение в Краснодарском крае — видео
В Краснодарском крае из-за сильных ливней погибли два человека. Число пострадавших уточняется.
#РИА_Видео
В Краснодарском крае из-за сильных ливней погибли два человека. Есть и пострадавшие, их число уточняется. Свои дома покинули более 460 жителей, подтоплены свыше тысячи строений pic.twitter.com/7yqJJZ1eeW
— РИА Новости (@rianru) 25 октября 2018 г.
Мощнейшие ливни затопили Краснодарский край. Сильнее всего пострадали Сочи и Туапсе — там буквально все плывет. Стихия уже нанесла огромный ущерб: размыла дороги, затопила десятки домов, повалила мост. Имеются жертвы и среди людей pic.twitter.com/xAMB0tY3LY
— Лента.ру (@lentaruofficial) 25 октября 2018 г.
Наводнение на Кубани вышло из-под контроля. Два человека погибли. Поезда не ходят. Сочи отрезан от мира.
А дожди в Краснодарском крае будут идти ещё два дня. pic.twitter.com/uciDQXYSOH
— Breaking Mash (@BreakingMash) 25 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что в Сочи из-за потопа рухнул мост. В Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края были эвакуированы 460 человек. Поисковые работы во всех подтопленных населенных пунктах продолжаются.Происшествия
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