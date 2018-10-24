Кооператив «Озеро»: под угрозой один из крупнейших водоемов Татарстана — Ковалевское

По одной из версий, проблему создал застройщик, засыпав ради дороги к коттеджам переток местной системы водоемов. У лаишевских властей другое объяснение

Фото: Минэкологии РТ

Татарстанцы бьют тревогу, опасаясь за судьбу самого большого в республике озера — Ковалевского — в Лаишевском районе. Кто-то засыпал переток местной системы водоемов, в итоге озеро сильно обмелело. По одной из версий, это сделал застройщик коттеджного поселка по соседству ради подведения дороги к своим участкам. Лаишевские власти винят неизвестных, засыпавших «торчащую трубу». Жалобы небезразличных горожан услышали в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ, инспекторы ведомства выехали на место и зафиксировали ущерб памятнику природы регионального значения. Впрочем, ни виновных, ни самой техники, выполнявшей земляные работы, не нашли. В ситуации разбиралась корреспондент «Реального времени».

Ковалевское под угрозой

Озеро Ковалевское у Песчаных Ковалей в Лаишевском районе оказалось под угрозой исчезновения по вине человека. Первым тревогу забил телеграм-канал «Татарский Якудза», сообщив, что на месте идет засыпка перетока местной системы водоемов, образующих самое большое озеро в республике. Здесь же высказана версия, что земляные работы ведут ради более удобного проезда к коттеджам и участкам местного застройщика. В результате Ковалевское уже сильно обмелело.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана напомнили, что постановлением кабинета министров РТ от 29 декабря 2005 года озеро Ковалевское признано памятником природы регионального значения и отнесено к особо охраняемой природной территории регионального значения. О том, что на озере происходит неладное, министерству сообщили активные граждане. По факту обращений 22 октября на место для обследования территории выехали госинспекторы РТ и подтвердили — на территории у водного объекта действительно провели земляные работы. А точнее, зафиксировали снятие и перемещение плодородного слоя почвы на площади примерно 725 квадратных метров, снос зеленых насаждений и отсыпку грунта в акватории озера в районе перешейка с изменением дна и береговой линии водного объекта.

Озеро Ковалевское у Песчаных Ковалей в Лаишевском районе оказалось под угрозой исчезновения по вине человека. Фото tatarstan24.tv

«На текущий момент за самовольное снятие плодородного слоя почвы предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. Специалистами ЦТУ возбуждено административное расследование по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. В части изменения дна и береговой линии водного объекта (ответственность по ст. 7.6 КоАП РФ) административное расследование КоАП РФ не предусмотрено. Административные меры к нарушителям природоохранного законодательства будут приняты по результатам административного расследования», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства экологии.

Законность сноса зеленых насаждений должен проверить исполком Лаишевского района, которому Минэкологии передало соответствующую информацию. В части нарушения режима особо охраняемой природной территории делом займется Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

«Указанное нарушение, то есть засыпка озера, зафиксировано как на территории ООПТ, так и за ее пределами, поэтому работы по данному факту ведутся параллельно в Министерстве экологии и в госкомитете. По статье 8.39 КоАП РФ нарушителю, как юридическому лицу, грозит: от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой», — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе госкомитета.

В Министерстве экологии напомнили, что озеро Ковалевское признано памятником природы регионального значения. Фото Минэкологии РТ



«Метод отсыпки — самый грязный, варварский»

О последствиях грубейшего нарушения экологического законодательства «Реальному времени» рассказала заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова.

— Всякое механическое воздействие, приводящее к уничтожению природного ландшафта, ведет и к уничтожению биологического разнообразия, в том числе места обитания редких видов, занесенных в Красную книгу. Естественно, воздействие на воду, то есть засыпка, имеет очень печальные последствия в том плане, что уничтожается, во-первых, сама вода как питьевой и стратегический ресурс, как место обитания животных, гидробионтов. Засыпка приводит к заиливанию части водоема. То есть она не только уничтожается, но и заиливается, засыпается, загрязняется еще часть рядом. Как правило, это бывает не меньше такой же территории по площади, а не редко и больше, — объясняет эколог.

Нафиса Мингазова уточняет, что в случае установления ущерба, для подсчета которого есть специальные методики, нарушитель должен устранить его за свой счет — соответствующее требование прописано в законе.

— Поэтому надо, чтобы природоохранные органы доводили расследование до конца, потому что нередко бывает так, что виновный установлен, он выплачивает штраф или ему назначается другое наказание, но восстановление дальше не делается, — говорит собеседница издания.

В качестве альтернативы засыпке она называет строительство навесного моста.

— Разные варианты могли быть, если нужно построить дорогу. Но все должно быть согласовано. А метод отсыпки — самый грязный, варварский, — резюмирует эколог, поясняя, что под «грязным» она имеет в виду негативное воздействие на окружающую среду, а под «варварским» — уничтожение потенциально питьевых вод.

В исполкоме Лаишевского района опровергают версию, что переток системы озер засыпали ради проезда к участкам под коттеджи. Фото tatarstan24.tv

Не для коттеджей, а из-за трубы?

Виновника ЧП, который едва не погубил озеро, пока не установили. К моменту приезда экологов дорожная техника здесь уже не работала. Вместе с тем в исполкоме Лаишевского района опровергают версию, что переток местной системы озер засыпали ради проезда к продаваемым участкам земли под коттеджи.

— У нас на место выехала инспекция, они все посмотрели, пообщались с людьми и выяснили, что там была труба, которая воду качала. Она слишком торчала из земли, и, чтобы привести ее в нормальный вид, ее хотели засыпать. Но получилось так, что слишком, скажем так, переусердствовали. Пока выясняем, кто это сделал. Когда выясним, там уже на них наложат штраф, — рассказал руководитель пресс-службы администрации Лаишевского района Расим Хазиев.

По его словам, на островке, на пути к которому и производилась засыпка перешейка, находится СНТ. Согласно выписке из ЕГРН о правах на объект недвижимости, центральная часть территории принадлежит муниципалитету, а по краям островка — земли ЗПИФ «Ак Барс — Горизонт». В рейтинге «Реального времени» российских паевых фондов за 2017 год он занял третью строчку. У паев ЗПИФ — всего четыре владельца, контролируется он «Татнефтью». В собственности у фонда — инвестиции в земельные участки. По данным на 2016 год, 19 крупнейших объектов недвижимости из 55 (земли населенных пунктов и земли сельхозназначения) были расположены в Лаишевском районе, их стоимость составила до 3,5 млрд рублей. Суммарно эти 19 объектов составляли около 85,2% от стоимости активов. На момент публикации комментарий от «Татнефти» не поступил.