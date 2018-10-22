«Смешались в кучу кони, люди». К экс-директору конезавода «Казанский» пришел Следком

По версии следствия, 48 га пашни под Казанью незаконно отдали под коттеджи

Фото: Ирина Плотникова

Получили в аренду за 2 тысячи рублей в год почти за полсотни гектаров, а перепродают по миллиону за сотку. Следком усмотрел состав земельной аферы, в результате которой права на участок под Казанью, напротив ЖК «Царево», оказались у бывшего директора конезавода «Казанский» Марселя Хайруллина. Статуса подозреваемого у него нет, но с обыском силовики у него уже побывали. «Зачем-то изъяли одежду, ружья и даже сережки у внучек», — подтвердил этот факт «Реальному времени» сам Хайруллин.

Подозреваются неустановленные лица



Новое уголовное дело о пестречинской земле было возбуждено 16 октября Высокогорским межрайонным отделом Следкома по РТ. В злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере подозревают неустановленных чиновников и предпринимателей. Причем следствие интересует период, начиная с марта 2009 года — именно тогда исполком Пестречинского района по результатам торгов отдал в аренду на 49 лет для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства участок 479 тыс. 796 кв. м или 47,9 га.

Получил гигантские владения частник — Александр Павлов. По данным следствия, арендную плату для него выставили 1 900 рублей в год! Впрочем, хозяином этот Павлов пробыл недолго — при нем исполком изменил вид пользования сельхозучастка на «земли в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений» и началась процедура межевания по 10 соток. В июле 2010 Александр Павлов, он же бывший водитель директора конезавода «Казанский», уступил все права по этой аренде бывшему шефу Марселю Хайруллину. И уже новый арендатор основал там СНТ «Городок», заняв в нем пост зампредседателя правления. Председателем стал еще один бывший работник Хайруллина и однофамилец бывшего водителя Сергей Павлов.

Исполком изменил вид пользования сельхозучастка на «земли в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений» и началась процедура межевания по 10 соток



СНТ занялся активной реализацией 378 вновь образованных участков. На данный момент их продано более 70. На стадии строительства и сдачи находятся с десяток деревянных и каменных коттеджей. По версии следствия, в договорах переуступки права аренды на 10 соток фигурирует сумма в 20 тыс. рублей, однако реальная цена сделок значительно выше — от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Строительство идет, участки продаются

Чтобы найти СНТ «Городок», нужно по дороге в Пестрецы, не доезжая до ЖК «Царево», свернуть налево. Если пропустить поворот, то перед Новым Шигалеево уходить налево придется уже по щебенке, а затем возвращаться назад по грунтовой дороге. На месте «Городка» сейчас поле с продолженными щебенкой дорогами и электрическими столбами. На трех домах ведутся строительные работы. «Пока заселены всего несколько домов, на будущий год уже все будут жить», — уверяют строители.

Никаких садоводов на территории не видать. Но в поле пасутся кони породы «русский тяжеловоз», ближе к въезду и трем аккуратным коттеджным домикам в вольере гарцует скаковой жеребец. Подобраться к нему поближе не дают дворовые собаки. На придорожной будке — карта будущего «Городка» с размежеванными участками и ссылками на телефоны — «Продажа от собственника». Указаний об аренде тут нет. Указанные телефоны не отвечают.

Если грубо прикинуть, все 378 участков на данный момент по той же кадастровой цене тянут на 43 млн рублей



Едем дальше и в поле у отстроенного дома находим еще одно объявление — «Продаю 10 соток». На звонок потенциального покупателя отвечает женщина и озвучивает цену — 100 тыс. рублей за сотку, то есть миллион весь за участок. Объясняет, есть не только электричество, но и газ на улице, потребуется лишь врезка. А вот ради воды нужно бурить свою скважину. На вопрос о праве собственности на этот надел ответила честно: «Там аренда. В Званке за 2 млн с арендой продается». О претензиях силовиков по этой земле хозяйка, как выяснилось, знает, но считает их делом прошлого: «Никакого уголовного дела нет».

По данным публичной кадастровой карты, на территории СНТ была перемежовка, и кадастровая цена участков в 0,1 га варьируется от 108 до 111 тыс. рублей. Если грубо прикинуть, все 378 участков на данный момент по той же кадастровой цене тянут на 43 млн рублей. А сколько же от этой муниципальной собственности получает казна района? «Реальное время» адресовало этот вопрос новому главе Пестречинского района Ильхаму Кашапову. Ответ был кратким: «На время проведения следственных мероприятий администрация района комментировать ситуацию не может». Осталось неясным — то ли представители местной власти просто желают соблюсти нейтралитет, то ли следственные действия и впрямь могут повлиять на размер платы за землю и ее статус.

Сам Марсель Хайруллин считает претензии силовиков в свой адрес надуманными



«Что значит, землю увели — это же не баран и не курица!»

Как выяснило «Реальное время», в рамках расследования уголовного дела следователи побывали с обысками у руководителей СНТ «Городок» Хайруллина и Павлова. Причем обыск у Павлова Пестречинский райсуд уже узаконил, а те же действия в доме бывшего сельского депутата и директора конезавода счел незаконным. Расследование дела продолжается.

Сам Марсель Хайруллин считает претензии силовиков в свой адрес надуманными и ссылается на серию решений гражданских судов 2014—2017 годов по искам Пестречинского исполкома и прокуратуры по той же самой земле. Апелляционная инстанция Верховного суда Татарстана неоднократно вставала в этих спорах на защиту прав Хайруллина и арендаторов 10 соток в «Городке».

— Что значит, землю увели — это же не баран и не курица! — рассуждает Хайруллин. — Все это проверялось неоднократно, три суда было по инициативе главы, которого сняли. В ФАС писали. Все законно.





На месте «Городка» сейчас поле с продолженными щебенкой дорогами и электрическими столбами. На трех домах ведутся строительные работы



Напомним, несколько лет с Хайруллиным в арбитраже судился его бывший работодатель — «Татспиртпром» (подразделением которого являлся конезавод «Казанский», — прим. ред.). Компания оспаривала схожий перевод 179 га сельхозземли близ пестречинской деревни Званка в 2003—2004 годах под КФХ «Марсель». Примечательно, что в 2005—2006 годах часть оказавшейся у Хайруллина земли была отведена под жилой поселок и оптово-розничный рынок. Спор с «Татспиртпромом» закончился заключением мирового соглашения и возвратом компании почти половины земли, вспоминает в разговоре с «Реальным временем» Марсель Хайруллин.

По мнению конезаводчика, уголовное дело по «Городку» возбуждено, чтобы его «мутозить чуть-чуть». «Обыск делали — шубы забрали, два ружья, серьги у внучек. Это смех вообще! Изъяли то, что вообще не касается садоводческого общества», — рассказал «Реальному времени» Марсель Хайруллин. По его словам, кроме шуб следователи изъяли у него — допрошенного в качестве свидетеля — даже куртки. В Следкоме не отрицают — изымали шубы стоимостью 100—200 тыс. рублей и другие материальные ценности в качестве обеспечительных мер по возмещению вреда.

Расследование дела продолжается.

Ирина Плотникова, фото автора