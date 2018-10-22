«Смешались в кучу кони, люди». К экс-директору конезавода «Казанский» пришел Следком
По версии следствия, 48 га пашни под Казанью незаконно отдали под коттеджи
Получили в аренду за 2 тысячи рублей в год почти за полсотни гектаров, а перепродают по миллиону за сотку. Следком усмотрел состав земельной аферы, в результате которой права на участок под Казанью, напротив ЖК «Царево», оказались у бывшего директора конезавода «Казанский» Марселя Хайруллина. Статуса подозреваемого у него нет, но с обыском силовики у него уже побывали. «Зачем-то изъяли одежду, ружья и даже сережки у внучек», — подтвердил этот факт «Реальному времени» сам Хайруллин.
Подозреваются неустановленные лица
Новое уголовное дело о пестречинской земле было возбуждено 16 октября Высокогорским межрайонным отделом Следкома по РТ. В злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере подозревают неустановленных чиновников и предпринимателей. Причем следствие интересует период, начиная с марта 2009 года — именно тогда исполком Пестречинского района по результатам торгов отдал в аренду на 49 лет для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства участок 479 тыс. 796 кв. м или 47,9 га.
Получил гигантские владения частник — Александр Павлов. По данным следствия, арендную плату для него выставили 1 900 рублей в год! Впрочем, хозяином этот Павлов пробыл недолго — при нем исполком изменил вид пользования сельхозучастка на «земли в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений» и началась процедура межевания по 10 соток. В июле 2010 Александр Павлов, он же бывший водитель директора конезавода «Казанский», уступил все права по этой аренде бывшему шефу Марселю Хайруллину. И уже новый арендатор основал там СНТ «Городок», заняв в нем пост зампредседателя правления. Председателем стал еще один бывший работник Хайруллина и однофамилец бывшего водителя Сергей Павлов.
СНТ занялся активной реализацией 378 вновь образованных участков. На данный момент их продано более 70. На стадии строительства и сдачи находятся с десяток деревянных и каменных коттеджей. По версии следствия, в договорах переуступки права аренды на 10 соток фигурирует сумма в 20 тыс. рублей, однако реальная цена сделок значительно выше — от 700 тыс. до 1 млн рублей.
Строительство идет, участки продаются
Чтобы найти СНТ «Городок», нужно по дороге в Пестрецы, не доезжая до ЖК «Царево», свернуть налево. Если пропустить поворот, то перед Новым Шигалеево уходить налево придется уже по щебенке, а затем возвращаться назад по грунтовой дороге. На месте «Городка» сейчас поле с продолженными щебенкой дорогами и электрическими столбами. На трех домах ведутся строительные работы. «Пока заселены всего несколько домов, на будущий год уже все будут жить», — уверяют строители.
Никаких садоводов на территории не видать. Но в поле пасутся кони породы «русский тяжеловоз», ближе к въезду и трем аккуратным коттеджным домикам в вольере гарцует скаковой жеребец. Подобраться к нему поближе не дают дворовые собаки. На придорожной будке — карта будущего «Городка» с размежеванными участками и ссылками на телефоны — «Продажа от собственника». Указаний об аренде тут нет. Указанные телефоны не отвечают.
Едем дальше и в поле у отстроенного дома находим еще одно объявление — «Продаю 10 соток». На звонок потенциального покупателя отвечает женщина и озвучивает цену — 100 тыс. рублей за сотку, то есть миллион весь за участок. Объясняет, есть не только электричество, но и газ на улице, потребуется лишь врезка. А вот ради воды нужно бурить свою скважину. На вопрос о праве собственности на этот надел ответила честно: «Там аренда. В Званке за 2 млн с арендой продается». О претензиях силовиков по этой земле хозяйка, как выяснилось, знает, но считает их делом прошлого: «Никакого уголовного дела нет».
По данным публичной кадастровой карты, на территории СНТ была перемежовка, и кадастровая цена участков в 0,1 га варьируется от 108 до 111 тыс. рублей. Если грубо прикинуть, все 378 участков на данный момент по той же кадастровой цене тянут на 43 млн рублей. А сколько же от этой муниципальной собственности получает казна района? «Реальное время» адресовало этот вопрос новому главе Пестречинского района Ильхаму Кашапову. Ответ был кратким: «На время проведения следственных мероприятий администрация района комментировать ситуацию не может». Осталось неясным — то ли представители местной власти просто желают соблюсти нейтралитет, то ли следственные действия и впрямь могут повлиять на размер платы за землю и ее статус.
«Что значит, землю увели — это же не баран и не курица!»
Как выяснило «Реальное время», в рамках расследования уголовного дела следователи побывали с обысками у руководителей СНТ «Городок» Хайруллина и Павлова. Причем обыск у Павлова Пестречинский райсуд уже узаконил, а те же действия в доме бывшего сельского депутата и директора конезавода счел незаконным. Расследование дела продолжается.
Сам Марсель Хайруллин считает претензии силовиков в свой адрес надуманными и ссылается на серию решений гражданских судов 2014—2017 годов по искам Пестречинского исполкома и прокуратуры по той же самой земле. Апелляционная инстанция Верховного суда Татарстана неоднократно вставала в этих спорах на защиту прав Хайруллина и арендаторов 10 соток в «Городке».
— Что значит, землю увели — это же не баран и не курица! — рассуждает Хайруллин. — Все это проверялось неоднократно, три суда было по инициативе главы, которого сняли. В ФАС писали. Все законно.
Напомним, несколько лет с Хайруллиным в арбитраже судился его бывший работодатель — «Татспиртпром» (подразделением которого являлся конезавод «Казанский», — прим. ред.). Компания оспаривала схожий перевод 179 га сельхозземли близ пестречинской деревни Званка в 2003—2004 годах под КФХ «Марсель». Примечательно, что в 2005—2006 годах часть оказавшейся у Хайруллина земли была отведена под жилой поселок и оптово-розничный рынок. Спор с «Татспиртпромом» закончился заключением мирового соглашения и возвратом компании почти половины земли, вспоминает в разговоре с «Реальным временем» Марсель Хайруллин.
По мнению конезаводчика, уголовное дело по «Городку» возбуждено, чтобы его «мутозить чуть-чуть». «Обыск делали — шубы забрали, два ружья, серьги у внучек. Это смех вообще! Изъяли то, что вообще не касается садоводческого общества», — рассказал «Реальному времени» Марсель Хайруллин. По его словам, кроме шуб следователи изъяли у него — допрошенного в качестве свидетеля — даже куртки. В Следкоме не отрицают — изымали шубы стоимостью 100—200 тыс. рублей и другие материальные ценности в качестве обеспечительных мер по возмещению вреда.
Расследование дела продолжается.
Справка
Марсель Зарипович Хайруллин занимал должность директора конезавода в 2000—2006, 2010—2012 годах. По данным открытых источников, сейчас он является главой одноименного КФХ (создано в 2004 году, основной вид деятельности — выращивание зерновых культур), а также является предправления и соучредителем СНТ «Алмаз» в пестречинской деревне Званка (зарегистрировано в 2012-м, в качестве основного вида деятельности указано управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе). Примечательно, что в числе партнеров Хайруллина в данном СНТ числятся его сын и те же двое Павловых.
Ранее конезаводчик выступал директором и учредителем казанской стройфирмы «Фаворит», однако в 2016 году она была ликвидирована. Годом раньше прекратило существование чебоксарское ООО «Восток» (деятельность кафе и ресторанов), в котором у Хайруллина была доля. В 2013-м закрылся и «Казанский центр правовой поддержки потребителей коммунальных услуг», одним из учредителей которого выступал Марсель Хайруллин.
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