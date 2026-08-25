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Количество поданных заявлений о регистрации ипотеки в РТ увеличилось на 58% за год

09:15, 25.08.2026

Большинство заявок подали в электронном виде

Количество поданных заявлений о регистрации ипотеки в РТ увеличилось на 58% за год
Фото: Артем Дергунов

С января по июль жители Татарстана подали более 21,6 тыс. заявлений о госрегистрации ипотеки. Это на 58,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Росреестра по республике.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В подавляющем большинстве случаев данные заявления подаются в электронном виде. Так, в этом году из 21,6 тыс. заявлений в онлайн-формате поступило более 20,2 тыс. (94%), — говорится в сообщении.

При этом с сентября 2021 года любое онлайн-обращение за регистрацией ипотеки полностью обрабатывается до итоговых документов за 24 часа.

Никита Егоров

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