Количество поданных заявлений о регистрации ипотеки в РТ увеличилось на 58% за год

Большинство заявок подали в электронном виде

Фото: Артем Дергунов

С января по июль жители Татарстана подали более 21,6 тыс. заявлений о госрегистрации ипотеки. Это на 58,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Росреестра по республике.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В подавляющем большинстве случаев данные заявления подаются в электронном виде. Так, в этом году из 21,6 тыс. заявлений в онлайн-формате поступило более 20,2 тыс. (94%), — говорится в сообщении.

При этом с сентября 2021 года любое онлайн-обращение за регистрацией ипотеки полностью обрабатывается до итоговых документов за 24 часа.

Никита Егоров