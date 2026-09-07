Количество жителей РТ, запретивших сделки с недвижимостью, увеличилось в 2,8 раза за год
Росреестр также анонсировал планы по автоматизации процесса внесения подобных записей в ЕГРН
С начала 2026 года почти 159 тысяч жителей Татарстана установили запрет на регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия собственника или его законного представителя. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по республике.
— Эти записи запрещают проводить государственную регистрацию перехода или прекращения прав, их ограничений и обременений без личного участия собственника или его законного представителя, — говорится в сообщении.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было установлено 56,1 тысячи таких запретов. Это означает, что за год число обращений увеличилось в 2,8 раза.
Региональный Росреестр также анонсировал планы по автоматизации процесса внесения подобных записей в ЕГРН. Это будет реализовано в рамках проекта федерального закона, разработанного Росреестром, который направлен на ускорение и упрощение предоставления учетно-регистрационных услуг.
В дополнение к запретам на регистрацию без личного участия правообладателей планируется автоматизировать внесение в ЕГРН информации об адресах электронной почты собственников, а также процессы наложения и снятия арестов с объектов недвижимости и другие действия.
Решения по таким заявлениям предполагается принимать с помощью форматно-логического контроля, который будет автоматически обнаруживать потенциальные ошибки и несоответствия в представленных документах.
При этом сделки, в результате которых происходит переход или прекращение прав собственности, такие как купля-продажа и дарение недвижимости, по-прежнему не будут автоматизироваться. Эти документы будут проверяться государственными регистраторами, поскольку одной из основных задач Росреестра остается гарантирование прав на недвижимость.
В службе пояснили, что планируемая автоматизация касается в основном технических процедур, которые могут быть осуществлены с использованием современных информационных технологий.
Ранее сообщалось, что разница в цене между самым дорогими домами в РТ и Москве составила почти 4 млрд рублей.
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