Количество жителей РТ, запретивших сделки с недвижимостью, увеличилось в 2,8 раза за год

Росреестр также анонсировал планы по автоматизации процесса внесения подобных записей в ЕГРН

Фото: Артем Дергунов

С начала 2026 года почти 159 тысяч жителей Татарстана установили запрет на регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия собственника или его законного представителя. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по республике.

— Эти записи запрещают проводить государственную регистрацию перехода или прекращения прав, их ограничений и обременений без личного участия собственника или его законного представителя, — говорится в сообщении.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было установлено 56,1 тысячи таких запретов. Это означает, что за год число обращений увеличилось в 2,8 раза.

Региональный Росреестр также анонсировал планы по автоматизации процесса внесения подобных записей в ЕГРН. Это будет реализовано в рамках проекта федерального закона, разработанного Росреестром, который направлен на ускорение и упрощение предоставления учетно-регистрационных услуг.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В дополнение к запретам на регистрацию без личного участия правообладателей планируется автоматизировать внесение в ЕГРН информации об адресах электронной почты собственников, а также процессы наложения и снятия арестов с объектов недвижимости и другие действия.

Решения по таким заявлениям предполагается принимать с помощью форматно-логического контроля, который будет автоматически обнаруживать потенциальные ошибки и несоответствия в представленных документах.

При этом сделки, в результате которых происходит переход или прекращение прав собственности, такие как купля-продажа и дарение недвижимости, по-прежнему не будут автоматизироваться. Эти документы будут проверяться государственными регистраторами, поскольку одной из основных задач Росреестра остается гарантирование прав на недвижимость.

В службе пояснили, что планируемая автоматизация касается в основном технических процедур, которые могут быть осуществлены с использованием современных информационных технологий.

Ранее сообщалось, что разница в цене между самым дорогими домами в РТ и Москве составила почти 4 млрд рублей.

Никита Егоров