Вместо Казанского порохового завода до 2023 года построят аналогичное производство в Тульской области

Казанский пороховой завод прекратит свое существование. Вместо него к 2023 году откроют новый завод по производству пороха в райцентре Алексин Тульской области.

«Решение о создании нового порохового производства на Алексинском химкомбинате принято окончательно. Речь идет не о переносе существующих изношенных мощностей (оборудования), а о создании нового современного производства в Алексине и сворачивании опасных производств порохов в Казани. Планируется закрыть действующее производство порохов в Казани и запустить новое производство в Алексине к 2023 году», — сообщили «Вечерней Казани» в Минпромторге РФ.

Отмечается, что «в отношении трудового коллектива казанского завода планы будут уточняться совместно с администрацией города и Алексинским химкомбинатом в целях максимального трудоустройства высвобождающихся работников».



Напомним, Министерство промышленности и торговли РФ ранее приняло решение вынести через 2—3 года опасное предприятие из центральной части Казани в Удмуртский Кизнер. При этом на месте КПЗ могут построить технопарк или IT-парк.