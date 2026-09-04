Дефицит кадров в строительстве оценивается в 200–400 тысяч человек

Суммарная дополнительная потребность отрасли в кадрах до 2030 года оценивается почти в 789 тысяч человек

Фото: Динар Фатыхов

Строительная отрасль испытывает нехватку от 200 тыс. до 400 тыс. специалистов, включая рабочих и инженерно-технических работников. С таким мнением выступил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, сообщает «Коммерсант».

По рабочим специальностям ситуация несколько смягчилась из-за снижения темпов нового строительства, однако дефицит квалифицированных управленцев и узкопрофильных инженеров сохраняется.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Суммарная дополнительная потребность отрасли в кадрах до 2030 года оценивается почти в 789 тыс. человек. С подобными прогнозами в июле 2025 года выступил представитель ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда со ссылкой на кадровый прогноз ведомства.

По оценкам НОСТРОЯ, общая динамика дефицита остается высокой несмотря на частичное насыщение рынка линейным персоналом.

Ранее сообщалось, что количество трудовых мигрантов, работающих на строительных объектах в России, увеличилось за последний год примерно на 5%, или на 20 тысяч человек.

Зульфат Шафигуллин