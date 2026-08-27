Житель Татарстана сможет накопить на квартиру-студию в Москве за 11 лет

Московская «гостинка» в новостройке стоит около 14 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Житель Татарстана сможет накопить на квартиру-студию в московской новостройке за 11,2 года, следует из подсчетов аналитиков портала «Мир квартир».

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При подсчетах эксперты отталкивались от того, что квартира-студия в новостройке Москвы площадью 28 кв. м будет стоить около 14 млн рублей. При этом для накопления нужной суммы татарстанец должен иметь среднюю по региону зарплату (104 тыс.), которую ему придется полностью откладывать на покупку жилья.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Быстрее всех при таком раскладе на московскую «гостинку» накопят жители Ямало-Ненецкого округа (5,7 года) и Камчатки (5,9 года). Самим москвичам придется откладывать весь свой доход «в копилку» на протяжении 6,4 года.

— Подобное исследование мы проводили также два года назад. Тогда срок накопления на аналогичную студию составлял 11,9 года. Получается, что квартиры-студии в новостройках столицы за это время стали чуть доступнее. Этому способствовал в первую очередь рост официальных зарплат, который с 2024 года составил 28%, в то время как средняя цена лота площадью 28 кв. м увеличилась всего на 15%, — прокомментировал данные гендиректор портала Павел Луценко.

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Никита Егоров