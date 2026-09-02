В августе в Казани подешевели новостройки

В среднем по России квартиры в новых домах подорожали

Фото: Динар Фатыхов

По итогам августа новостройки в Казани подешевели на 0,1%, до 12,7 млн рублей. Также снизился в стоимости и кв. метр — на 0,2%, до 254,3 тыс. рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Причем по дороговизне новостроек столица Татарстана заняла 4-е место среди российских городов. Дороже квартиры в новых домах стоят только в Питере (14,8 млн), Сочи (16,8 млн) и Москве (26,5 млн).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом в среднем по России «квадрат» за месяц подорожал на 1,1%, до 166,4 тыс. рублей, а лот — на 0,8%, до 8,5 млн рублей.

— В августе рост цен был более умеренным, чем в июле (+2,8%), когда в продажу поступили новые объемы жилья, уже с повышенным ценником. Да и количество городов, где новостройки дорожают, заметно сократилось. Несмотря на это, рост цен пока остается более динамичным, чем в первой половине года. Если смотреть динамику в годовом отношении, с августа прошлого года «квадрат» на первичном рынке подорожал на 10,6%, а квартира — на 12%. Полагаем, что до конца года недвижимость будет дорожать на 0,5—1% в месяц, — прокомментировал динамику на рынке гендиректор портала Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что задолженность россиян по ипотеке выросла на 1,7%.

Никита Егоров