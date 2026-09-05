«Вторичка» в Челнах за август подорожала сильнее, чем в Казани

Темпы роста цен на вторичное жилье в столице Татарстана сопоставимы с динамикой в среднем по стране

Фото: Артем Дергунов

По итогам августа 2026 года вторичное жилье в Казани подорожало на 1%, до 9,7 млн рублей в среднем за объект. При этом кв. м. вырос в цене за аналогичный период на 0,8%, до 208,2 тыс. рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Судя по результатам исследования, темпы роста цен на «вторичку» в столице Татарстана сопоставимы с динамикой подорожания «старых» квартир в среднем по России. Для справки: в стране «квадрат» на вторичном рынке подорожал на 0,6%, до 133 730 рублей, а лот — на 0,8%, до 7 063 386 рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Однако в некоторых городах темпы роста цен были выше. Так, например, кв. м. сильнее всего подорожал в Кирове (+3,6%), Чебоксарах (+2,3%), Смоленске (+2,2%), Ижевске (+2,1%),Брянске (+1,8%), Уфе (+1,8%), Твери (+1,6%), Рязани (+1,6%), Набережных Челнах(+1,5%) и Саратове (+1,4%).

— Если весной рост цен на регулярном рынке опережал рост на «первичке», то теперь это явление исчезло. Вторичная недвижимость в августе дорожала в целом несколько более медленными темпами, чем новостройки, но зато количество городов, где цены падают, на этом рынке меньше. Предложение и тут, и там выросло всего на 3%, и все сейчас говорит о периоде застоя. Оживление спроса и роста цен мы ожидаем к концу года, — прокомментировал ситуацию на рынке гендиректор портала Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что объем работ в сфере строительства в Татарстане снизился на 10% за год.

Никита Егоров