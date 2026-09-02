С начала года в Татарстане по «гаражной амнистии» зарегистрировали более 3 тыс. объектов

Ранее ГД приняла закон, который продлевает действие амнистии до 1 сентября 2031 года

Фото: Артем Дергунов

С начала 2026 года в Татарстане по «гаражной амнистии» в упрощенном порядке зарегистрировано 1 173 гаража и 1 915 земельных участков под ними. Всего, по данным Росреестра Татарстана, на территории республики за время действия «гаражной амнистии» зарегистрировано 10 056 гаражей и 15 972 земельных участка общей площадью 437,3 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба управления.

«Гаражная амнистия» должна была действовать до 1 сентября 2026 года, но Государственная дума приняла закон, который продлевает ее действие до 1 сентября 2031 года.

Напомним, «гаражная амнистия» позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи и землю под ними, построенные до 30 декабря 2004 года. При этом заявителям с документами необходимо обращаться в исполнительный орган местного самоуправления (исполком) по месту нахождения объектов недвижимости: в Казани это районные администрации, в районах республики, как правило, это палаты земельных и имущественных отношений.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Казани снесут более 300 гаражей.

Никита Егоров