Раифский дендрарий о вырубке: «Вы уже четвертая после аппарата президента, кто звонит, но у нас все законно!»

В Волжско-Камском заповеднике пустили под топор полгектара леса для «развития экологического туризма»

Фото: Марат Салахов ( facebook.com/ Руслан Сабиров)

Жители поселка «Садовый» в Зеленодольском районе подняли тревогу — в соседнем Раифском дендрарии начали вырубать деревья. Некоторые уверяли, что вырубили 2 гектара леса и среди них «столетние дубы, которые руками не обхватишь». В самом заповеднике, заведующем дендрарием, информацию о таких масштабных потерях опровергают и подтверждают вырубку лишь «молодой поросли берез и елей», не представляющих ценности. Цель расчистки — построить парковку для экскурсионных автобусов. Как для «развития экологического туризма» в заповеднике пустили под топор 0,45 га леса и почему нарушений в этом нет, как утверждают экологи, — подробнее в материале «Реального времени».

«Проснулись от звука бензопил под окнами»

«В Раифском заповеднике Раифский дендрарий вырубил два гектара деревьев...» — опубликовал у себя в Facebook архитектор Руслан Сабиров практически крик о помощи с призывом к общественникам и экологам вмешаться в ситуацию. Автор нашумевшего поста прикладывал снимки со спиленными елями и березами, а также письма жителей соседнего с дендрарием поселка к руководству природоохранных ведомств с жалобой на вырубку.

— Мы проснулись от звука бензопил под окнами. Пошли посмотреть, а там дубы валят столетние, которые руками не обхватишь. Начали спрашивать: «Что вы делаете?!» А рабочие нам: «У нас все разрешения есть», но при этом ничего не показали. Мы все сфотографировали, написали обращения в Минэкологии, заповедник, Росприроднадзор: мол, остановите вырубку! — рассказывает представитель инициативной группы жителей поселка «Садовый» Марат Салахов.

Рабочие пояснили обеспокоенным жителям, что на месте вырубки построят парковку для экскурсионных автобусов. Вскоре Волжско-Камский государственный заповедник, частью которого и является Раифский дендрарий, подтвердил информацию. В письме на обращение граждан ВКГЗ напоминал о поправке в закон «Об особо охраняемых природных территориях», которая вводит для заповедников еще одну задачу — развивать познавательный туризм. А также сообщил об утвержденной правительством Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий до 2020 года.

Юрий Горшков: «В задачах Концепции развития системы ООПТ отражено вовлечение особо охраняемых природных территорий в развитие экологического туризма». Фото prokazan.ru



«В целях, задачах и принципах реализации Концепции отражено вовлечение особо охраняемых природных территорий в развитие экологического туризма», — пояснил директор ВКГЗ Юрий Горшков.

Документ, судя по его словам, не просто разрешает, но и обязывает заповедники обеспечивать туристов всей необходимой инфраструктурой. Территорию благоустраивают «для сбора туристических групп». Проект прошел государственную экологическую экспертизу, а ведет работу ООО «НефтьСтройПроект». В проектных материалах говорится о вырубке «древесно-кустарниковой растительности и корчевании пней», и не на 2 гектарах, а на 0,45. Финансирует «благоустройство» территории Агентство инвестиционного развития РТ.

«Все идет по плану»

Впрочем, местных жителей ответ ВКГЗ не устроил, многие все равно сомневаются в законности вырубки: «Нас туда за грибами не пускают, а они там котлованы роют под два метра. Скоро все местные озера пересохнут». Не нравится и перспектива, что через них поедут туристы: «Здесь люди живут, в деревне дороги узкие. Машины не могут разъехаться, а они хотят, чтобы туда экскурсионные автобусы заезжали».

В самом Раифском дендрарии звонку корреспондента «Реального времени» не удивились:

— Вы уже четвертая после аппарата президента, кто звонит, но у нас все законно! Это официальный проект, который прошел государственную экологическую экспертизу, все идет по плану. Вырубка в дендрарии идет для его благоустройства под прием туристических групп. Котлована там нет, идет раскорчевка участка. Потом все выровняют и уложат щебенку. И только на следующий год построят саму площадку, где можно будет оставить автобусы и машины, которые посещают дендрарий, — сообщила замдиректора по экологическому воспитанию Елена Унковская.

Старая коллекция дендрария находится совсем в другом месте и нисколько не пострадала. Фото vkgz.ru



Никаких столетних дубов здесь даже теоретически быть не могло, уверяет представитель ВКГЗ, потому что место, где идет разработка, — это «поросль возрастом всего лишь 17—20 лет». Участок, по ее словам, не представляет никакой ценности, старая коллекция дендрария находится совсем в другом месте и нисколько не пострадала. Что касается недовольства жителей, то, возможно, им не нравится не столько вырубка, сколько перспектива делить дорогу с туристами, считает она:

— Я думаю, что причина в этом, потому что им не нравится происходящее ни в каком свете. Приезжающие из деревни с одной стороны заходят, хотели убрать этот вход, все равно заходят. Но мы все равно благодарны нашим жителям за то, что они проявляют внимание к дендрарию, значит, мы хорошо их экологически воспитали, — отметила замруководителя в разговоре по телефону.

Позднее из дендрария в редакцию прислали и письменный ответ: «Информируем, что на территории хозяйственнной части дендрария начата реализация проекта „Благоустройство территории дендрария ФГБУ “Волжско-Камский государственный заповедник» для сбора туристических групп". На этой части дендрария не проводятся научно-производственные мероприятия и не произрастают ценные виды деревьев и кустарников. В проектных документах отражена вырубка древесно-кустарниковой растительности на площади около 4500 м2 (размер площадки всего 70 на 70 м). Указанные проектные документы получили положительное заключение государственной экологической экспертизы от 25.01.2018 и были утверждены приказом Управления Росприроднадзора по Республике Татарстан об утверждении заключения гос. экол. экспертизы от 25.01.18 № 30. К сведению, столетние дубы произрастают в коллекции дендрария на др. площади".

«Хозяйственную деятельность ведут не только в дендрариях, но и в заповедниках — все законно»

В Минэкологии и природных ресурсов РТ нашему изданию сообщили, что выехали на место проверить информацию граждан. Факт вырубки в дендрарии подтвердился.

— По словам директора Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника Юрия Горшкова, сносу подвергнуты зеленые насаждения хозяйственной зоны дендрария, не являющиеся ценными и редкими видами древесно-кустарниковой растительности. Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 02.05.2016 г. №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», Министерство экологии и природных ресурсов РТ направило обращение граждан в Министерство лесного хозяйства РТ и Управление Росприроднадзора по РТ, по подведомственности, — отметили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что вырубка любых насаждений на территории заповедника возможна лишь при наличии соответствующего разрешения, однако Росприроднадзор провел экспертизу и оценку ценностей насаждения: «по итогам вынесено положительное заключение».

Лесной факультет Казанского университета разбил на площади 0,45 га дендрологический питомник, работами руководил профессор Н.К. Вехов. Фото vkgz.ru

Раифский дендрарий был заложен в 1921 году. Лесной факультет Казанского университета разбил на площади 0,45 га дендрологический питомник, работами руководил профессор Н.К. Вехов. Дендрарий — часть Волжско-Камского заповедника, который с 2005 года является биосферным резерватом ЮНЕСКО. Тем не менее экологи уверяют, что, проводя вырубку, руководство дендрария ничего не нарушило:

— Во-первых, это действительно разрешено по законодательству, во-вторых, дендрарий — это беда для заповедников, из них распространяются деревья-экзоты. Лучше бы его вообще не было, но так исторически сложилось, что он там есть. Поэтому хозяйственную деятельность ведут не только в дендрариях, но и в заповедниках — все законно. В заповеднике очень профессиональный коллектив, поэтому люди зря волнуются, — считает профессор кафедры общей экологии Института экологии и природопользования КФУ Татьяна Рогова.

Эксперт также заверила, что столетних дубов на месте вырубки быть не могло, «их просто нет в наличии, к сожалению, даже в самом заповеднике, тут с дубом беда».

