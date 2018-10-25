Галимова: «Да, они взяли в олимпиадные задания фрагмент, где есть бранные слова»

Позиция казанского Кремля по основным событиям и резонансным темам минувшей недели

Фото: Максим Платонов

На еженедельном брифинге в кабинете министров Татарстана Лилия Галимова рассказала о том, кто может представлять интересы республики в Госдуме вместо депутата Александра Сидякина, перешедшего в команду Радия Хабирова. Поясняла, почему Иннополис рано списывать со счетов, и рассуждала, что всем свойственно ошибаться. Подробнее в материале «Реального времени».

О сотрудничестве с Казахстаном

Сегодня вечером в казанском Кремле пройдет двусторонняя встреча президента Татарстана Рустама Минниханова и первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Как рассказала Лилия Галимова, уже есть первые наработки по сотрудничеству судостроительной корпорации «Ак Барс Холдинг» с казахстанским «Зенитом». Спикер Кремля напомнила, как этим летом Нурсултан Назарбаев поручил проработать вопрос сотрудничества алма-атинского «Авиаремонтного завода №405» с «Казанским вертолетным заводом» в части сборки вертолетов «Ансат».

— Крупные планы есть по линии работы с КАМАЗом. На повестке стоит вопрос создания совместных производств на территории Казахстана. У автогиганта есть идея провести день поставщика для производителей автокомпонентов из Казахстана. ЕЛАЗ готов рассмотреть возможность локализации в одной из особых экономических зон Казахстана, — рассказала официальный представитель Кремля.

По ее данным, внешнеторговый оборот с Казахстаном в прошлом году составил 702 млн долларов. При этом Татарстан рассматривается как связующее звено между Казахстаном и Россией. В доказательство Галимова привела тот факт, что именно в Казани пройдет межправительственная комиссия «Россия — Казахстан» под председательством министра финансов России Антона Силуанова. На пленарном заседании будет выступать и Рустам Минниханов. Президент Татарстана планирует участвовать и в работе форума по межрегиональному сотрудничеству России и Казахстана с участием глав двух государств. Это мероприятие должно состояться в Петропавловске, ориентировочно 9 ноября.



О рабочей поездке в Америку



Подводя разговор к деловой поездке Рустама Минниханова в США, Лилия Галимова коротко охарактеризовала отношения между Татарстаном и Штатами. Так, по итогам прошлого года товарооборот между ними вырос на 33% и составил 780 млн долларов. По товарообороту среди внешних торговых партнеров Татарстана Соединенные Штаты занимают 4-е место. На втором месте США находятся по импорту в Татарстан и занимают 19-е место по экспорту из Татарстана. В Татарстане зарегистрировано порядка 50 предприятий с участием американского капитала.

Что касается самой поездки, Рустам Минниханов побывал на выставке современных технологических решений, используемых на передовых предприятиях мира. Президенту удалось договориться о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, Минниханов встречался с главой компании American Gas & Technology, лидером по выпуску автоматизированных аппаратов по сжижению газа. Официальный представитель Кремля подчеркнула, что Татарстан заинтересован в переводе транспорта на альтернативное топливо. Руководство American Gas & Technology, в свою очередь, может посетить Татарстан, чтобы ознакомиться с потенциалом республики и обсудить возможность открытия производства на ее территории.

А вот компания JVIS, которая специализируется на выпуске автокомпонентов и является поставщиком для таких мировых брендов, как Ford Motors, Chrysler, Toyota, Mercedes, заинтересовалась КАМАЗом в части проработки проекта по инжинирингу электробусов, локализации в Татарстане производства пластиковых автокомпонентов.

О налоге для самозанятых

Галимова подчеркнула, что закон пока не принят и остается инициативой.

— Вы, наверное, слышали, что об этом сказал президент на утреннем совещании: «Закон еще не приняли, а людей уже начали пугать». Давайте подождем второго чтения, тогда станет понятно, что делать, — сказала официальный представитель Кремля.

По ее словам, официальная позиция президента — поддерживать самозанятых, чтобы они могли выйти из этого статуса и превратиться в индивидуальных предпринимателей и развивать свое дело. Также она обратила внимание на то, что штрафовать будут не всех, а только тех, кто зарегистрирован в качестве самозанятых.

Об уходе Сидякина в команду Радия Хабирова

Отвечая на вопрос «Реального времени» о назначении Александра Сидякина на пост главы администрации президента Башкирии Радия Хабирова, Лилия Галимова подчеркнула, что он назначен на «ответственный участок работы», и предположила, кто может занять его место в Госдуме от Татарстана.

— Мы ему желаем всяческих успехов в этом направлении и благодарны за ту работу во благо нашей республики. Что касается последующей кандидатуры на вакантное место, по логике, которая всегда действовала, должен быть назначен следующий, кто значится в партийном списке. Насколько я знаю, в списке значится Менделевич.

Напомним, что Борис Менделевич — потомственный казанский врач и член «Единой России»

О неэффективности Иннополиса

Комментируя выводы Счетной палаты о неэффективности особой экономической зоны «Иннополис», Лилия Галимова напомнила, что Министерство связи и сам Иннополис уже дали свои комментарии.

— Это очередной повод для нас усилить работу в этом направлении, чтобы особая экономическая зона начала развиваться. Но почему-то никто не распространяет информацию о том, что особая экономическая зона «Алабуга» в числе лучших. У нас все обращают внимание на Иннополис. Но «Алабуга» функционирует уже десять лет, Иннополис — в два раза меньше. Тем не менее это перспективная площадка, — заметила официальный представитель Кремля и добавила, что в рамках поездки в США также велись переговоры о привлечении IT-компаний в Иннополис. Вопросы, связанные с Иннополисом, обсуждаются и на еженедельных совещаниях с участием президента.

О том, что на ошибках надо учиться

На вопрос «Реального времени» о том, как в олимпиадные задания проникли тексты с нецензурной лексикой, Галимова ответила, что проверка проведена, а эксперта, который составлял задания, привлекли к дисциплинарной ответственности.

— Таких моментов возникать не будет. Но важно понимать, что это не инициатива отдельно взятого человека. Вы знаете, что это рекомендованный список, который они использовали. Да, они не предусмотрели, взяли фрагмент, где присутствуют бранные слова. Может, это будет звучать образно, это будет урок для всех, чтобы быть аккуратнее в следующий раз, чтобы это не вызывало таких волнений.

На другой вопрос журналистов о том, почему татарстанский Минобраз выпустил пресс-релиз с орфографической ошибкой, Галимова призналась, что не видела его, и предположила, что всему виной человеческий фактор.