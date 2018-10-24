Битва за субсидию. Татарстанские заводы подняли цены на социальный хлеб на 16%

Производители хлеба начали лоббировать выделение дотаций через повышение розничных цен, но Минсельхозпрод Татарстана в упор не замечает роста

Несмотря на громкие обещания татарстанских хлебопеков не повышать розничные цены на социальные виды хлеба, производители с октября дружно подняли их сразу на 16% — до 51,16—52,3 рубля (в пересчете за 1 кг). Вчера первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов в очередной раз встретился с хлебопеками, убежденными в том, что пора включать механизм дотирования подорожавшей сразу на 20% хлебопекарной муки всех видов. Однако «уломать» Минсельхозпрод РТ им не удалось: в ноябре социальные хлеба по- прежнему будут выпекаться без субсидирования и предсказать цены пока никто не берется. Подробнее в материале «Реального времени».

Хлебопеки запросили дотирование



Вчера в закрытом режиме руководство Минсельхозпрода РТ встретилось с крупными производителями хлеба, рассказали несколько источников в отрасли. По их словам, поводом к созыву экстренного рабочего совещания явилось повышение с середины октября розничных цен на социальные виды хлеба — «Дарницкий», «Сельский» и хлеб «Пшеничный из муки 1 сорта», на которое правительством Татарстана было наложено жесткое «табу». По данным собеседников «Реального времени», в октябре цены выросли в среднем на 16%, оставив далеко позади сентябрьское 11%-е повышение в торговых сетях Казани.

Глава одного из крупных казанских производителей хлебобулочной продукции объяснил корреспонденту «Реального времени», что резервы для сдерживания цены на выпечку социальных видов хлебов у хлебозаводов иссякают. «Прибыль у хлебозаводов небольшая — на уровне 1%. Поэтому резервы небольшие и они быстро заканчиваются, — отметил он. — Планировалось выделять субсидии хлебозаводам для выпуска социального хлеба, если рост будет существенный. Но по муке уже произошел существенный рост: с 1 сентября она подорожала на 20%. Я считаю, что это уровень критический».

Однако переубедить Минсельхозпрод РТ хлебопекам не удалось. Ожидать возобновления дотирования выпечки социального хлеба в ближайшее время не приходится. Запрос «Реального времени» об итогах вчерашних переговоров остался без комментария Минсельхозпрода РТ. Но неофициально в ведомстве отметили, что особого повышения цен на хлеб не произошло, поэтому говорить о субсидировании преждевременно.

В начале октября Марат Ахметов заявил, что правительство республики договорилось с местными производителями не пересматривать цены на социальные сорта хлеба. Фото Олега Тихонова

Минсельхозпрод заморозил социальные сорта хлеба

Напомним, что в начале октября, сразу по окончании уборочной компании, вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов заявил, что правительство республики договорилось с местными производителями не пересматривать цены на социальные сорта хлеба, несмотря на двукратный взлет закупочных цен на зерно. «Хлеб — это политика, поэтому приходится внимательно прослеживать динамику цен на него, — говорил он, обещая последить на тем, как будут «плясать» «хлебные» цены в течение года. Правда, Минсельхозпрод РТ не ставит задачу тотального контроля, поэтому из-под его взора «выпали» традиционные сдобные булочные изделия из муки высшего сорта и различные кондитерские изделия. На них хлебопеки могут ставить цены без оглядки на правительство РТ, поэтому производители почти ежемесячно поднимают цены на 10—15%.

Единственным рычагом регулирования социального хлебного пайка остаются устные договоренности. «Мы собрались с мукомолами и хлебоперкарнями и договорились не пересматривать цены на социальные сорта хлеба, — обещал Марат Ахметов. — По социальному хлебу договорились в случае необходимости вводить субсидии. Такой механизм мы на всякий случай отработали, но пока он у нас не задействован».

На свободе: БКК планирует рост до 10%

Крупными производителями социального хлеба являются всего три хлебозавода в республике: это казанский «Булочно-кондитерский комбинат» и хлебозавод №3 (оба входят в госхолдинг «Ак Барс») и частный комбинат «Челны-Хлеб» депутата Госсовета РТ Рафаэля Юнусова.

«Цены на социальные хлеба повышать не планируем, — уверял в октябре «Реальное время» глава БКК Булат Кутдусов. — У нас на выпечку социальных хлебов приходиться примерно 45—50% от общего объема, а у других заводов больше, до 70—80%». Он указывал он на то, что дешевого хлеба хватит всем нуждающимся. Зато по коммерческой продукции БКК идет в рост. По его словам, в октябре и в ноябре производитель намерен поднимать отпускные цены до 10%.

Глава «Челны-Хлеб» Рафаэль Юнусов еще в сентябре предрекал неизбежность грядущего повышения цен на все виды хлеба, начиная с октября этого года. «Если закупочные цены на зерно выросли в 2 раза, то как хлебная цена может оставаться неизменной?» — рассуждал он в разговоре с корреспондентом «Реального времени». Справедливости ради нужно признать, что автоград держит среди всех городов Татарстана самую низкую цену на популярный «Дарницкий». Здесь розничные цены в сентябре выросли всего на 2,28 рубля в пересчете на 1 кг. Для сравнения: абсолютным чемпионом по хлебным расценкам стала Казань, задравшая цены в сентябре сразу на 5 рублей (или на 11,6%).

Рафаэль Юнусов еще в сентябре предрекал неизбежность грядущего повышения цен на все виды хлеба, начиная с октября этого года. Фото gossov.tatarstan.ru

Госалкольинспекция РТ фиксирует хлебный подъем на 16%

«Мы просто в шоке», — так отреагировали на хлебную гонку государственные инспектора Госалкогольинспекции РТ, которые ведут независимый мониторинг цен на социально-значимую продукцию в торговых сетях республики.

«Девочки звонят и говорят, что в октябре некоторые социальные хлеба на 16% повысили. Мы будем это показывать, ничего скрывать не собираемся. Пусть смотрят», — заявили «Реальному времени» в службе контроля. По их словам, информация о новых ценах на социальные хлеба пока еще обрабатывается и пока не размещена на портале инспекции.

«Есть рост за октябрь, но мы пока не разместили», — признаются инспекторы. Единственное, им не удается не выяснить, кто накручивает цены — сам производитель или торговая сеть. «Оптово-отпускную цену показать не можем, хотя раньше и эту цену показывали, когда была возможность брать данные у оптовиков. Сейчас мы фиксируем только розничные цены. И «давить» не можем: на основании чего запрашивать данные?»

По их словам, ползучий рост цен на хлеб не дает возможности для вмешательства ФАС. «Если бы в течение 30 дней произошел резкий скачок цены свыше 30%, тогда мы могли бы направить информацию в ФАС для принятия мер. А так как цены растут постепенно и за год цена становится приличной, сделать ничего не можем, — объясняют в инспекции. — Честно говоря, народ и спрашивает: цена растет, а почему мы ничего не делаем? В Кабмин информацию отправляем, на сайте размещаем», — это все, что могут сделать инспекторы. Правда, их данные о росте цен расходятся с видением Минсельхоза РТ, который напрочь опровергает повышение.

В последние месяцы пшеница дорожает на фоне роста мировых цен, активного спроса у экспортеров, девальвации рубля и увеличения закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков. Фото dixinews.ru



Цены оптимальны и для хлебопечения, и товаропроизводителей

Рост цен на хлеб вызван повышением закупочных цен на зерно на рынке, отмечают производители хлеба. Министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов считает ситуацию комфортной для хлебопечения и сельчан. Цены на зерно выросли в два раза по сравнению с 2017 годом. «Позорно ниже себестоимости отпускали по 4 рубля на килограмм. Сегодня цены оптимальны и для хлебопечения, и товаропроизводителей», — говорил вице-премьер.

Как отмечает «Коммерсант», в последние месяцы пшеница дорожает на фоне роста мировых цен, активного спроса у экспортеров, девальвации рубля и увеличения закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков. По данным исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, пшеничная мука высшего сорта сегодня стоит 17,3 тыс. рублей за тонну против 13,8 тыс. рублей за тонну годом ранее. Мука первого сорта за год подорожала на 26,92%, до 16,5 тыс. рублей за тонну, ржаная обдирная мука — на 27,5%, до 12,75 тыс. рублей за тонну. Три года назад ситуация была похожей, и тогда хлебопеков дотировали из бюджета поставками муки по цене ниже рыночной, отметили вчера хлебопеки. В ноябре социальные хлеба по- прежнему будут выпекаться без субсидирования, и предсказать цены пока никто не берется.