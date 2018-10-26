Топ элиты Оренбуржья: шаткое кресло Берга, позиционные скачки и промышленное лобби

Рейтинг политиков и бизнеса Оренбургской области

«Реальное время» продолжает изучать элиты регионов ПФО. Сегодня вниманию читателей нашей интернет-газеты предлагаем ситуацию в Оренбургской области. Благодаря экспертам мы выяснили, чьи позиции по степени влияния укрепились, чьи остались неизменными, а кто вообще вылетел из топа. Подробнее о рейтинге — в нашем очередном обзоре.

Коррумпированный мэр

«Реальное время» продолжает составлять рейтинги элит регионов Поволжья. И вновь под прицел экспертов нашей интернет-газеты попадает Оренбургская область. С момента нашего предыдущего анализа произошло немало любопытных событий в жизни края.

Пожалуй, самым громким стало дело мэра Оренбурга Евгения Арапова. Градоначальник был задержан сотрудниками Следственного комитета в августе по подозрению в коррупции. В ходе обысков у него нашли 4,2 млн рублей. Арапов объяснил, что это деньги его семьи и они задекларированы. До этого замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Фактически поймали с поличным.

По версии следствия, денежное вознаграждение мэр Оренбурга получил вместе со своим замом. Полученную при взятке сумму они намеревались разделить между собой в следующих долях: 400 тыс. рублей — Арапову, 200 тыс. — Борисову.

Ранее общественники города выражали недовольство работой муниципальных чиновников, требуя уволить отдельных представителей. Губернатор области Юрий Берг назвал произошедшее «чрезвычайной ситуацией». В начале октября депутаты горсовета на внеочередном заседании лишили полномочий мэра города Евгения Арапова, арестованного за взятки. В связи с этим был расторгнут договор с его замом Геннадием Борисовым.

Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета в августе по подозрению в коррупции. Фото orenpolit.ru



В конце мая скончался главный федеральный инспектор региона Сергей Гаврилин. Целое лето в Оренбуржье не было «смотрящего» из полпредства ПФО. И только в середине октября на это место назначили генерал-майора Рината Гильмутдинова. Кроме того, произошла смена руководителей отдельных региональных ведомств.

Сырьевая экономика и федеральные игроки

При этом, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», оборот 100 крупнейших компаний Оренбургской области в 2017 году на фоне роста нефтегазового мирового рынка увеличился на 20% и составил 756,8 млрд рублей. Если темпы не снизятся, ко второй половине 2019 года оборот перевалит за отметку в 1 трлн рублей (подробнее о сотне крупнейших компаний региона читайте в ближайшее время, — прим. ред.).

Экономика Оренбургской области, согласно нашему прошлогоднему исследованию, преимущественно сырьевая. По данным аналитической службы «Реального времени», по меньшей мере четверть компаний, входящих в сотню крупнейших региона, занимаются добычей нефти или газа — их оборот составляет почти 50% всей экономики области. Если в прошлом году пять предприятий, входящих в топ-10, были нефтегазовыми, то сегодня таковых уже восемь. Оставшиеся два предприятия тоже связаны с полезными ископаемыми — это металлургические «Уральская сталь» и «Гайский ГОК». При этом до 90% всей территории области занимают сельскохозяйственные угодья. Но ни одной агропромышленной компании нет в топ-10.

Более того, многие крупнейшие промышленные компании региона фактически принадлежат федеральным игрокам («Роснефть» Сечина, «Газпром» Миллера, «РуссНефть» Гуцериева, УГМК Махмудова и др.). Жителям Оренбуржья приходится довольствоваться малым.

Топ-70 административной и деловой элиты Оренбургской области (октябрь 2018 г.)

№ Персона Итог 1 Берг Юрий Александрович, губернатор Оренбургской области 85 2 Балыкин Сергей Викторович, первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области 71 3 Грачёв Сергей Иванович, председатель Законодательного Собрания Оренбургской области 68 4 Баширова Вера Ириковна, вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике 67 5 Берижицкий Сергей Петрович, прокурор Оренбургской области 64 6 Кияев Владимир Александрович, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 63 7 Ибрагимов Рустэм Ринатович, начальник управления Федеральной службы безопасности РФ по Оренбургской области 63 8 Фисенко Константин Владимирович, заместитель руководителя аппарата — управляющий делами аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области 62 9 Левинсон Наталья Лазаревна, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике 62

Берг пока держится в седле

Выходец из Орска Юрий Берг в разных рейтингах периодически попадал в списки на вылет. Более того, называли даже имя его преемника — депутата Госдумы Владимира Гутенева. Но в отличие от ряда других коллег, попавших в «осенний губернаторопад» (Рустэм Хамитов в Башкирии, Александр Жилкин в Астраханской области, Георгий Полтавченко в Санкт-Петербурге и др.), Юрий Александрович по-прежнему держится в своем кресле. И именно его наши эксперты назвали самым влиятельным человеком в регионе, отдав ему первое место.

Комментируя ситуацию «Реальному времени», политолог-социолог Борис Кагарлицкий, отмечает, что в России примерно половина губернаторов находятся в зоне риска. Но далеко не все губернаторы, оказавшиеся в «красной зоне», теряют свои посты. Некоторые не самые успешные главы регионов сидят достаточно долго.

— Для того чтобы губернатора совсем сняли, нужно провалить не работу, а провалить отношения с кремлевской администрацией, — считает наш собеседник. — В Оренбургской области есть один претендент на губернаторский пост — депутат Катасонов. Уже много лет он претендует на эту позицию. Жириновский в сговоре с Кремлем и оренбургскими властями разменял его. Для Катасонова предстоящие выборы — это последний шанс. Если в Кремле решат поменять губернатора, то поставят какого-нибудь технократа из Москвы. Но Катасонов, вдохновленный примерами Хабаровского края и Владимирской области, может серьезно за этот пост побороться. Но маловероятно, что поставят Катасонова, это против логики администрации. Шанс смены губернатора — 50 на 50.

В свою очередь политолог Татьяна Денисова добавляет, что все события, которые происходят в течение двух последних лет, серьезно влияют на доверие населения к нему.

— Губернатор для элит Оренбурга так и остался «орским», синоним — чужим, — подчеркивает она.

Сергей Балыкин по сравнению с предыдущим рейтингом поднялся на две позиции и завоевал «серебро». Фото 56orb.ru

В десяточку

Вторую строчку нашего «хит-парада» занял первый вице-губернатор — первый зампред правительства Оренбургской области Сергей Балыкин. Причем по сравнению с предыдущим рейтингом бывший агроном поднялся на две позиции и завоевал «серебро».

Зато сохранил свой номер спикер Законодательного Собрания Оренбуржья Сергей Грачев. Согласно задекларированным доходам, в прошлом году он заработал 4,2 млн рублей. Причем за год его состояние увеличилось на 250 тыс. рублей. Глава регионального парламента и его супруга владеют земельным участком в 9,3 сотки, домом на 172 кв. м, гаражом, по площади равным советской «двушке» (46,5 кв. м), и машиной BMW X3.

Практически в затылок призерам дышит другой вице-губернатор — Вера Баширова. Зампред правительства по внутренней политике сохранила за собой четвертое место. Первая дама в нашем списке является человеком из орской команды Берга.

С небольшим отставанием, но с сохранением места идет и первый силовик в нашем рейтинге — прокурор Сергей Бережицкий. На пятки ему наступает еще один представитель правоохранительного ведомства — Рустэм Ибрагимов, который возглавил региональное УФСБ в конце прошлого года.

Чекист в Оренбурге «нарастил мышцы» и с 34-го места попал в первую десятку, поделив 6—7-е места с еще одним «генералом», но промышленным — гендиректором ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимиром Кияевым. Человек из структуры Алексея Миллера в прошлом списке шел 25—27-м.

8—9-е строчки поделили вице-губернатор Наталья Левинсон и замруководителя аппарата губернатора Константин Фисенко. Если Наталья Лазаревна, будучи представителем орской команды Берга, опустилась на 6 позиций, то Константин Владимирович показал невероятный рост — с 65-й позиции до первой десятки.

Наталья Левинсон, будучи представителем орской команды Берга, опустилась на 6 позиций. Фото govorimdelo.ru

Замкнули «горячую десятку» сразу трое — вице-губернатор Дмитрий Кулагин, депутаты Госдумы Игорь Сухарев и Юрий Мищеряков (оба члены «Единой России»). Если Сухарев поднялся на три строчки, то Мищеряков лишь окопался на 10-м месте.

Попали в топ

Председатель Оренбургского областного суда Виктор Емельянов стал 13-м (вместо апрельского 24-го места).

Помимо членов правительства и депутатов различных уровней, в топ-70 административной и деловой элиты Оренбуржья также попали руководители компаний, представляющие разные промышленные и финансовые группы — Андрей Аникеев (ГК «Армада»), Владимир Пилюгин («Орскнефтеоргсинтез»), Дмитрий Бородин («Газпром межрегионгаз Оренбург»), Александр Куниловский (Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос»), Денис Худяков («Оренбургнефть»), Евгений Маслов («Уральская сталь»), Геннадий Ставский («Гайский ГОК»), Василий Измалкин («Новотроицкий завод хромовых соединений»), Ирек Хабипов («Газпромнефть-Оренбург»), Назим Эфендиев («Металлоинвест»), Иван Дикман (ГК «Городской торг») и Илья Зырянов («Орский машиностроительный завод»). Чьи интересы многие из них представляют в регионе, «Реальное время» расскажет позже в отдельном обзоре.

Также список пополнили руководители религиозных и общественных организаций — муфтий Альфит (Абдулла) Шарипов, митрополит Вениамин (Владимир Зарицкий), Олег Авдеев (ТПП региона) и Александра Иванова (Общественная палата области).

Примечательно, что замыкающим в топе числится бывший губернатор Алексей Чернышев. Вылетел из списка бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов, о котором мы упоминали выше.

ОПРОС

Борис Кагарлицкий социолог, политолог Касательно слухов об отставке Берга. В России примерно половина губернаторов находятся в зоне риска. Но далеко не все губернаторы, оказавшиеся в «красной зоне», теряют свои посты. Некоторые не самые успешные главы регионов сидят достаточно долго. Мне трудно определить системную логику в администрации президента РФ (Кириенко), она не является политической. Это, скорее, во-первых, логика бюрократической административной работы, без учета политических и социальных последствий; во-вторых, это результат отношений внутри отдельных представителей правящей бюрократии: у кого какие связи. Для того чтобы губернатора совсем сняли, нужно не провалить работу, а провалить отношения с кремлевской администрацией. Это накладывается на такой подход, что состав губернаторского корпуса необходимо изменить. Он зиждется на идее, что нужно поставить представителей новой административной элиты, которые зачастую не имеет никакого административно-управленческого опыта, но своим приходом к власти обязаны исключительно администрации президента. Раньше губернаторы вырастали в политической системе, чтобы попасть на эту должность. Сейчас такие люди не вырастают, а как будто их подбирают, главное — быть полностью зависимым от администрации. В Оренбургской области ситуация плачевная. Там есть один претендент на губернаторский пост — депутат Катасонов. Уже много лет он претендует на эту позицию. Жириновский в сговоре с Кремлем и оренбургскими властями разменял его. Для Катасонова предстоящие выборы — это последний шанс. Если в Кремле решат поменять губернатора, то поставят какого-нибудь технократа из Москвы. Но Катасонов, вдохновленный примерами Хабаровского края и Владимирской области, может серьезно за этот пост побороться. Но маловероятно, что поставят Катасонова, это против логики администрации. Шанс смены губернатора — 50 на 50. Если подберут фигуру, кого поставить, тогда назначат, а какие последствия будут к осени — это уже другой вопрос.

Булат Калмантаев политолог Всякого рода отчеты по жалобам на органы власти, как известно, составляются по трем основным блокам: на региональные структуры федеральной власти, на органы государственной власти субъекта Федерации, на муниципальные власти. Если смотреть именно через такую дифференциацию, то на долю первого блока приходится в среднем около половины жалоб, на долю третьего — почти треть, остальные выпадают на госорганы власти субъекта Федерации, что составляет примерно 12—15 процентов. Такое соотношение, по моим наблюдениям, сохраняется в течение многих и многих лет и, на мой взгляд, представляет устойчивую тенденцию, то есть закрепленность во времени. Что касается стабильности объема жалоб на муниципальные власти, то тут все, пожалуй, понятно, и по-иному вряд ли будет иначе в ближайшие десятилетия — образно говоря, как только починит сельсовет мост через речку, то сразу же жители перед ним поставят вопрос о регулярном автобусе в райцентр и обратно, и так далее. Поражает стабильно высокая доля жалоб граждан на территориальные органы федеральных органов государственной власти. Примем за аксиому, что в столице министерства, федеральные агентства и службы, иные государственные ведомства работают отлично и того же требуют от своих подразделений в 85 субъектах Федерации. Но почему-то искомое не получается… О чем свидетельствуют, например, и внимательный анализ обращений граждан к президенту в часы ежегодных «прямых линий». Представляется, что территориальные государственные ведомства ныне оказались в «теневой» зоне общественного и высшего государственного внимания и воздействия, что местными оппозиционными политическими силами усиленно «продается» СМИ, а общественному мнению навязывается как просчеты и ошибки местных органов государственной власти. И автору комментария кажется, что такое положение не только в Оренбургской области, и оно вполне устраивает структуры федеральной власти на местах… Так что наша реальность вечно будет ставить региональную власть в незавидную позицию.

Владимир Артамонов политконсультант Руководители большинства предприятий и некоторых учреждений своей известностью обязаны исключительно размерам трудовых коллективов. Более того, в большинстве своем это филиалы московских компаний, работающие по стандартам и регламентам, степень их личного влияния на жизнь в области крайне низкая. Все решения принимаются в Москве, а от них ничего не зависит. Что касается местных политиков, вне всякого сомнения, в топе влиятельных лиц тут губернатор Ю.А. Берг. Влияние координаторов политических партий на жизнь области крайне низкое. И если на фоне организованных КПРФ протестов против пенсионной реформы влияние и узнаваемость лидера коммунистов Максима Амелина заметно выросли, то совсем иное у ЛДПР. Проведенные кадровые перестановки в ОРО ЛДПР были крайне неудачны, назначенный лидером либералов Максим Клюшин не смог правильно сориентироваться в политическом пространстве, до настоящего времени остается человеком непубличным, а отсюда и малоизвестным, если не сказать больше — ситуация в будущем не изменится. На всех митингах выступала вместо него руководитель фракции либералов Оксана Набатчикова, которую Катасонов С.М. почему-то решил заменить скандальным Мирохиным В.Ю., ославившимся ненадлежащим исполнением договоров подряда по строительству домов многодетным семьям. Неординарность Сергея Катасонова пока приостановлена Высшим советом партии, но, думаю, ненадолго. Сложнее с депутатами Государственной Думы. На мой взгляд, узнаваемы и известны в обществе практически все. Но одно дело узнаваемость, и совсем иное — влияние и авторитетность, системность работы, связь с населением. В лидерах тут Сухарев И.Н., настырности которого можно позавидовать. Его сфера политической деятельности заполнена на все 360 градусов. Чего не скажешь о Мищерякове Ю.Н., который слегка подзабыл про свои обещания, стал медлительным и нерасторопным, как бронзовый памятник. Еще сложнее обстоят дела у Катасонова С.М., который буквально застрял в однообразии. Кроме роликов с заседаний Государственной думы и громких, но ничем не подкрепленных заявлений о готовности сменить Берга Ю.А., в арсенале нардепа ничего не осталось. Канули в Лету активные выступления на митингах, звучные публичные заявления и разоблачения власти. Нет даже модных фотосессий с любимой лошадью, удачным отдыхом на гольф-поле и посещением Большого. Выходит, зря мы ждем, что «их поступки будут громче слов кричать».

Татьяна Денисова политолог Все события, которые происходят в течение двух последних лет серьезно влияют на доверие населения к губернатору Ю.А. Бергу. Губернатор для элит Оренбурга так и остался «орским», синоним — чужим. Конфликт с жителями микрорайона, который застраивает фирма «Ликос» А.А. Куниловского, серьезно отразился на его репутации. Вместо детской площадки, детского сада, что было в проекте при продаже квартир, возведен на данном земельном участке очередной жилой дом.

Евгения Столярова политконсультант В целом ситуация в регионе стабильная, несмотря на ряд коррупционных скандалов, как то: возбуждение уголовных дел в отношении чиновников областной администрации и администрации Оренбурга, включая экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова. Однако это не повлияло на позитивное представление области новому полпреду ПФО Комарову. Заметно также незначительное падение рейтинга губернатора на фоне множественных публикаций в СМИ, в том числе в федеральных, о возможной скорой отставке Берга в рамках текущего «губернаторопада». Однако, насколько мне известно, задача смены Берга — не первой необходимости, да и сменщика в регион найти затруднительно по ряду причин, а все публикации на тему его отставки — провокации со стороны.

Игорь Комиссарчик медиаменеджер Первое место в рейтинге влиятельности по-прежнему занимает губернатор Оренбургской области. Его позиции незыблемы, несмотря на слухи о вероятной отставке. Берг остается самым влиятельным политиком области на фоне целого ряда коррупционных скандалов в мэрии, областном правительстве и депутатском корпусе, ни один из них не задел главу региона напрямую. Политическое поле в Оренбуржье зачищено, а потому авторитетных политиков или лидеров мнений в кабинетах власти сейчас нет. Высокий рейтинг других политиков Оренбуржья объясняется либо их силовым статусом, либо приближенностью к губернатору, либо прямым влиянием их решений на бюджет.

Тимур Рахматуллин