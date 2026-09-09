СМУ-88 ввело в эксплуатацию первую очередь ЖК «Вознесенский квартал»

Он задуман как комьюнити-комплекс бизнес-класса, где жилое пространство продолжает работать и за пределами квартиры

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Группа компаний «СМУ-88» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Вознесенский квартал». Четыре корпуса переменной этажности от 8 до 22 этажей появились на территории бывшей промзоны на улице Бухарской. Рядом — Вознесенский тракт, торговые центры «Мега» и «Южный» и Горкинско-Ометьевский лес. Архитектурную концепцию комплекса разработало казанское бюро A+R Project, которое активно реализует объекты в крупнейших городах России, а также за границей.

«Вознесенский квартал» задуман как комьюнити-комплекс бизнес-класса, где жилое пространство продолжает работать и за пределами квартиры. Для разных сценариев повседневной жизни здесь предусмотрены лайфворкинг, кинозал, фитнес-зона, подростковый центр и детская игровая. Первые этажи домов дополняют дизайнерские лобби с зонами отдыха, зарядными станциями для гаджетов, системой ионизации воздуха и зимним садом.

Продуманная концепция продолжается и во дворе — пространства для отдыха и активности расположены на стилобате и закрыты от автомобилей и посторонних. Здесь предусмотрены современные детские и спортивные площадки, воркаут-зоны, места для спокойного отдыха, включая японский сад камней. Для удобства владельцев домашних животных предусмотрены лапомойки и дог-боксы.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

«В современных жилых комплексах соседи уже не просто люди, живущие в одном доме. Часто это единомышленники с общими интересами и стилем жизни. В «Вознесенском квартале» эта идея выражается в общественных пространствах, которые не просто становятся местом для совместного времяпрепровождения, а формируют нечто большее. Если гарантировать дружбу между соседями мы не можем, то создать среду, которая может к ней привести, — в наших силах. Идею нам подсказал сам район: концепция «Добрый Советский» успешно реализуется не первый год, а мы по-своему ее поддерживаем», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Для автовладельцев в составе комплекса имеется двухуровневый подземный паркинг на 685 машино-мест. Он оснащен системой контроля и управления доступом, автоматическими воротами и Wi-Fi. Увеличенные парковочные места делают пространство удобнее, а специальная разметка помогает минимизировать слепые зоны и сделать передвижение по паркингу более комфортным.

«Вознесенский квартал» неоднократно получал признание профессионального сообщества. В 2023 году он стал победителем Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш» в номинации «Лучший жилой комплекс», а также вошел в число финалистов международной премии PROESTATE&Toby Awards в номинации «Успешный старт». В 2024 году проект вновь был отмечен на форуме «Казаныш» — награду ему присудили за оригинальное решение при благоустройстве дворового пространства.

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