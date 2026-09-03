Минстрой РФ: критической проблемы с банкротством застройщиков в России нет

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отреагировал на новости о росте количества банкротных дел в строительной отрасли

Фото: Артем Дергунов

Критической проблемы с банкротством застройщиков в России на данный момент нет, ситуация контролируемая, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. По его словам, которые передает «РИА Недвижимости», все обязательства будут выполнены, а застройщики продолжат работать.

Стасишин признал наличие проблем в отрасли, но подчеркнул, что среди них нет нерешаемых.

— Есть ли проблемы с банкротством застройщиков в России? Конечно, есть. Есть ли критические проблемы? Нет. Как и тех, которые мы не сможем решить. Все контролируемо. Непросто, но будем смотреть вместе командой за тем, чтобы все обязательства были выполнены и застройщики продолжили работать, — заявил Стасишин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее аналитики сообщили о росте числа дел о банкротстве строительных компаний в первом полугодии 2026 года на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до почти 1,1 тысячи.

Напомним, в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит институт добанкротной санации предприятий-должников и судебную процедуру реструктуризации долгов.

Зульфат Шафигуллин