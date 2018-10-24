«Зеленая папка» Минниханова: посадят ли экс-главу исполкома Тюлячей за конфликт интересов?

Чиновника ждет суд по обвинениям в мошенничестве, взятке, служебных подлогах и злоупотреблениях на 160 млн рублей в пользу семейных фирм

Фото: Василя Ширшова

В Тюлячинский райсуд направлено дело героя серии строительных скандалов — бывшего главы исполкома района Рустяма Нуруллина. Аффилированные с ним фирмы прогремели после показа президенту РТ новостроек из строительного мусора и жалоб главе МВД от обманутых субподрядчиков. Следком Татарстана предъявил Нуруллину обвинения по семи эпизодам, включая преступное «совместительство» — чиновник-бизнесмен. Потерпевшими признаны ГИСУ РТ и пять жильцов, которых, по версии следствия, задним числом сделали собственниками аварийного дома и навязали ипотечные кредиты. Подробности — в материале «Реального времени».

Версия следствия: рулил бизнесом из кресла чиновника



Уголовное дело против Рустяма Нуруллина было возбуждено через 5 месяцев после того, как он в феврале 2018 года добровольно оставил пост главы исполкома. В этой должности Нуруллин работал с 2015-го, ранее, с 2011-го, трудился замглавы исполкома по инфраструктурному развитию. Перед приходом на муниципальную службу бизнесмен избавился от долей в коммерческих компаниях «Цереком» и «Строительная фирма «Строитель». Но именно новая должность, по версии Следкома, серьезно поспособствовала получению этими компаниями 161 млн рублей по государственным и муниципальным контрактам. Причем с их исполнением были серьезные проблемы.

С июля 2018-го Нуруллин находится под домашним арестом. Вину ни по одному из эпизодов он не признает. В его деле фигурируют десятки контрактов на капремонт — в школах, больницах, сельских домах культуры и даже в здании мировых судей. Были контракты на строительство спортплощадок и раздевалки для юных хоккеистов. Следователи установили: именно за подписью Нуруллина в ГИСУ РТ уходили письма с рекомендацией доверить эти работы местному ООО «Цереком», где в разное время руководящие должности занимали брат, жена и сын обвиняемого, а также ООО «СФ «Строитель» с новым учредителем Халилом Хасаншиным, знакомым чиновника. Эти действия в Следкоме оценили как незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Уголовное дело против Рустяма Нуруллина было возбуждено через 5 месяцев после того, как он в феврале 2018 года добровольно оставил пост главы исполкома Тюлячей. Фото tatfrontu.ru



Хасаншин также получил статус обвиняемого, но только по эпизоду с мошенническим хищением 6,5 млн рублей из бюджета Татарстана. Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел получили доказательства — эту сумму «отмыли» на закупке «Строителем» всего двух установок для комплекса очистных сооружений. По версии следствия, именно Нуруллин с Хасаншиным ввели в заблуждение генподрядчика данной стройки и ГИСУ РТ, представив фиктивные накладные о закупке станции глубокой биоочистки сточных вод вместе с пусконаладочными работами за 10,2 млн рублей (завышение на 3,8 млн рублей) и канализационно-насосной станции за 3,5 млн рублей (более чем в пять раз дороже реальных расходов). Поставщик КНС на следствии подтвердил фиктивность накладной, сообщив, что его оборудование стоило 602,6 тыс. рублей. Ну а поставщик станции биоочистки заявил, что деньги за изготовление оборудование ему пришлось выбивать у «Строителя» почти два года.

Хасаншин вину в мошенничестве признавал лишь частично. Более того, на следствии он утверждал — полноправным хозяином в «Строителе» не был, контроль за компанией осуществлял Нуруллин, требуя согласования с ним сделок свыше миллиона рублей и денег в обмен на покровительство и бюджетные контракты. По версии следствия, вознаграждения «патрону» передавались неоднократно и составляли от 50 до 250 тыс. рублей, общая сумма взяток составила 1,2 млн рублей.

6,5 млн рублей «отмыли» на закупке «Строителем» всего двух установок для комплекса очистных сооружений. Фото inkazan.ru

Как «ленинцы» потерпевшими стали

Ради содействия семейным компаниям Рустям Нуруллин шел и на злоупотребление полномочиями, считают силовики. По версии следствия, чиновник взялся оказать содействие в получении контракта на строительство МФЦ в обмен на стройматериалы «Церекому» в долг. Из-за несвоевременной оплаты по ранним поставкам с сыном Нуруллина в рассрочку работать отказывались. Пока не вмешался папа.

Еще один эпизод связан со скандальным переселением четырех семей из аварийного фонда. По условиям федеральной программы, для участия в ней дом должен был получить статус ветхого до 1 января 2012 года. Тюлячинские власти в 2013-м году загорелись участием в программе, тем более что на весь район имелся всего один аварийный дом по адресу: улица Ленина, 100, в Тюлячах. Проблема лишь в том, что на бумаге таковым он признан не был.

По версии Следкома, постановление о ветхости дома №100 с подачи Нуруллина было изготовлено и подписано задним числом, но на этом чиновники не остановились, а составили в 2013-м договоры с датами за ноябрь—декабрь 2012-го о передаче помещений дома в собственность тем, кто раньше пользовался ими на условиях социального найма. А дальше, по версии следствия, новым собственникам навязали кредиты по социальной ипотеке, тем самым лишив их не только нового жилья на условиях социального найма, но и права на приватизацию жилья в последующем. Одним из потерпевших, вынужденных выплачивать ипотеку, стал 64-летний пенсионер. По мнению следователей, действия Нуруллина причинили ему не только материальный ущерб, но и моральные страдания.

По результатам расследования истории переселенцев экс-главу исполкома обвинили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Еще один подлог вменили по фиктивным накладным на закупке техники для очистных.

В материалах прокурорской проверки скандала со строительством арендных домов из кирпичей бывшего гаража нет. Фото realnoevremya.ru

Бывший учредитель «Строителя» настаивает на невиновности

Гражданский иск по данному делу никто из потерпевших пока не заявлял. Но следователи сочли нужным наложить арест на имущество. У 54-летнего Рустяма Нуруллина, ныне занимающего пост исполнительного директора ООО «Топгаз», такового не оказалось. В результате под арест попали 1,4 млн рублей его жены, а также 310 тыс. рублей обвиняемого Хасаншина и его супруги.

Отметим, претензии в свой адрес Нуруллин не признавал с первого дня. По его мнению, причина получения большинства контрактов именно «Строителем» и «Церекомом» банальна — выигрывали на торгах! Причем порой по просьбе властей приступали к работе еще до заключения контрактов. Рекомендательные письма по отдельным подрядчикам, чтобы именно их привлекли на условиях субподряда по заказам ГИСУ, бывший чиновник на следствии объяснял сложившейся в республике практикой, говорил — решения принимались не лично им, а коллегиально, на совещаниях в администрации района.

Участие в незаконной предпринимательской деятельности, получение от нее дивидендов в виде взяток, подлоги, мошенничество и участие в незаконной истории аварийного дома Рустям Нуруллин также отрицает. С его слов, решение по дому №100 принимала целая комиссия. Впрочем, следователи не поленились — опросили всех членов этой комиссии. И получили ответ: «ленинскую» трущобу никто даже не обследовал!

На вопрос «Реального времени», какую оценку силовиков получил скандал со строительством арендных домов из кирпичей бывшего гаража, в Следкоме сообщили — в материалах прокурорской проверки этой истории не было.

Уголовное дело учредителей «Строителя» уже направлено в суд. Сама компания ликвидирована в марте этого года.