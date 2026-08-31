На погашение ипотеки многодетным семьям направили 446,7 млрд рублей

С 2019 года более 1 млн многодетных семей получили государственную выплату

Фото: Динар Фатыхов

С 2019 года государственную помощь на погашение ипотеки получили более 1 млн многодетных семей. Им была предоставлена выплата в размере до 450 тыс. рублей. Общий объем направленных на эти цели средств составил 446,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минфина.

— Мы последовательно расширяем возможности семей улучшать свои жилищные условия, в том числе благодаря льготным ипотечным программам и выплате до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита, — передает ТАСС слова заместителя министра финансов Иван Чебесков.

По его словам, важно делать систему более адресной, чтобы ресурсы государства доставались тем, кто нуждается в первую очередь.

Ранее сообщалось, что за январь — июль 2026 года в Татарстане подали более 21,6 тыс. заявлений на регистрацию ипотеки — на 58,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Вадим Вахрушев